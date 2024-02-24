ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 24 Şubat 2024 16:10
 ~ Son Güncelleme: 24 Şubat 2024 16:13
3 dk Okuma

“İliç ilk değil, AKP döneminde en az 2050 madenci yaşamını kaybetti”

TMMOB Maden Mühendisleri Odası, İliç altın madeniyle ilgili yaptığı açıklamada hazırlanan bilirkişi raporlarında sahadaki mühendislerin asli kusurlu olarak suçlanmasının doğru olmadığını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“İliç ilk değil, AKP döneminde en az 2050 madenci yaşamını kaybetti”
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı (TMMOB) Maden Mühendisleri Odası üyeleri, 13 Şubat’ta İliç altın madeni sahasındaki yığın liç kaymasıyla ilgili bugün Ankara’da basın açıklaması düzenledi.

Kocatepe Kültür Merkezi önünde toplanan maden mühendisleri, açıklamada "Çalışırken ölmek, şirketler yerine yargılanmak istemiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına açıklama yapan TMMOB Maden Mühendisleri Odası 49. Dönem Olağan Genel Kurulu Divan Başkanı Saffet Durak, İliç'te bilirkişi raporlarında ve savcılık tarafından yapılan işlemlerde, sahadaki mühendislerin "asli kusurlu" olarak gözaltına alındığını belirtti.

Bu süreçte işveren ve işveren vekilinin "tali kusurlu" olarak belirlendiğini söyleyen Durak, "Tüm madencilik sektörü biliyor ki madenlerde önlem alınması için gerekli bütçeyi sağlayacak kişi ya da tehlike durumunda madeni durduracak fiili yetkili şirket yönetim kurulu, işveren veya işveren vekilidir," dedi.

“İliç’te yaşanan toprak kayması ya da heyelan değil"
“İliç’te yaşanan toprak kayması ya da heyelan değil"
19 Şubat 2024

“Ölülerimize yüklenen suç”

TMMOB Maden Mühendisleri Odası’nın açıklaması özetle şöyle:

“Facia sonrasında İliç’e giden Odamız heyeti, gerekli teknik incelemeler ve maden mühendisi üyelerimiz ile görüşmek için girişimde bulunsa da yetkililer tarafından engellenmiştir.

“Erzincan İliç ve son yıllarda yaşanan maden katliamlarında birlikte çalıştığımız maden işçileri ve biz  maden mühendisleri yaşamımızı kaybediyoruz. Hayatta kalanlarımız ise günah keçisi seçilerek, gerçek sorumlular perdelenerek önlem almayan şirketler ve yetkililer yerine yargılanıyor, cezalandırılıyor. Aralık 2023’te Siirt Şirvan’da yeraltı bakır madeninde yaşanan göçük sonrası ikisi maden mühendisi, üç madenci hayatını kaybetmişti. 

“Kaza sonrasında hazırlanan bilirkişi raporunda ölen iki maden mühendisimiz asli kusurlu olarak suçlandı. Ölülerimize bile şirketlerin almadığı önlemlerin suçu yükleniyor! Ne ölümüzün ne dirimizin bu ülkede bir değeri yok. Aynı; bilimin ve adaletin yerinin olmadığı gibi. 

İlhan Cihaner: Devlet tüm kurumlarıyla bu yağmacı sistemin arkasında duruyor
İLİÇ ALTIN MADEN SAHASINDA ÇÖKME
İlhan Cihaner: Devlet tüm kurumlarıyla bu yağmacı sistemin arkasında duruyor
13 Şubat 2024

“Şirketler yerine yargılanmak istemiyoruz”

“İliç’te de bilirkişi raporlarında ve savcılık tarafından yapılan işlemlerde sahadaki mühendisler gözaltına alınarak asli kusurlu olarak suçlanırken, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürü temsilen görevlendirilen İşveren vekili tali kusurlu olarak belirlendi. Maden işletmesi ve cevher hazırlama ve zenginleştirme tesislerini denetlemekle görevli Bakanlıklar bilirkişi raporu ve savcılık tutanaklarında yer almadı. Olay sonrası ifadeler göstermiştir ki İliç Faciası uzun süredir geliyorum demiş ve önlem alınmamış, üretim durdurulmamış. 

“İliç ilk değildir! AKP iktidarı döneminde en az 2050 madenci iş cinayetlerinde yaşamını kaybetti. Sadece maden işçileri değil, 2002’den bugüne en az 35 maden mühendisi meslektaşımız bu  önlenebilir facialarda hayatını kaybetti. Ve bugün burada; maden mühendisleri olarak tüm bu nedenlerle, bu ülkenin sosyal ve ekonomik  her türlü sıkıntısını çeken bilim insanlarına, mühendislerine, emekçilerine, tüm halkımıza, sesleniyoruz: Maden ‘kazaları’ kader değildir! 

“Madenleri denetlemeyen Bakanlıklar, önlem almayan şirketler bu kazaların asıl sorumlularıdır ve  yargılanmalıdır! Çalışırken ölmek, şirketler yerine yargılanmak istemiyoruz!”

İliç’teki facia, kuralsızlığın ve kontrolsüzlüğün sonucu
İliç’teki facia, kuralsızlığın ve kontrolsüzlüğün sonucu
19 Şubat 2024

Dokuz işçi

İliç altın madeni liç yığının bir bölümündeki kayma sonucu şlam (tesisten çıkan atık) altında kalan dokuz işçiye hâlâ ulaşılamadı.

İşçilerle ilgili 21 Şubat'ta açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ikinci bir kayma tehlikesi nedeniyle arama-kurtarma çalışmalarına "ara verildiğini" duyurdu.

Yığın altında kalan ve hâlâ kendilerine ulaşılamayan işçilerin isimleri ile altın madeni sahasındaki görevleri şöyle:

Abdurrahman Şahin ve Hüseyin Kara taşeron Kar-Sa Şirketi’nde borulama ekibinde, Şaban Yılmaz taşeron Asil Çöpler Şirketi’nde kepçe operatörü, Fahrettin Keklik ana firma Anagold Madencilik’te idari işler personeli, Ramazan Çimen ve Kenan Öz ana firma Anagold Madencilik’te kırıcı süpervizörü, Adnan Keklik ana firma Anagold Madencilik’te ADR kıdemli süpervizörü, Uğur Yıldız taşeron Çiftay Şirketi’nde kamyon şoförü, Mehmet Kazar taşeron Asil Keklik Şirketi’nde operatör. (TY)

iliç maden mühendisleri odası TMMOB Anagold Madencilik
ilgili haberler
Kurum'dan İliç açıklaması: ÇED raporuyla, toprak kaymasının ne alakası var?
22 Şubat 2024
/haber/kurum-dan-ilic-aciklamasi-ced-raporuyla-toprak-kaymasinin-ne-alakasi-var-292228
Bağımsız Maden-İş Sendikası’ndan İliç raporu: Öncesi ve Sonrasıyla 13 Şubat
21 Şubat 2024
/haber/bagimsiz-maden-is-sendikasindan-ilic-raporu-oncesi-ve-sonrasiyla-13-subat-292155
Maden Mühendisleri Odası: İliç’te inceleme yapmamız engelleniyor
20 Şubat 2024
/haber/maden-muhendisleri-odasi-ilicte-inceleme-yapmamiz-engelleniyor-292116
İliç soruşturmasında gözaltına alınan Anagold'un Türkiye müdürü serbest bırakıldı
18 Şubat 2024
/haber/ilic-sorusturmasinda-gozaltina-alinan-anagold-un-turkiye-muduru-serbest-birakildi-292026
İliç soruşturmasında 6 kişi tutuklandı
17 Şubat 2024
/haber/ilic-sorusturmasinda-6-kisi-tutuklandi-292011
Bakan Bayraktar'dan İliç açıklaması: İşçilerin lokasyonları tespit edildi
16 Şubat 2024
/haber/bakan-bayraktar-dan-ilic-aciklamasi-iscilerin-lokasyonlari-tespit-edildi-291985
ÇÖKERTİLEN TOPLUM VE DOĞA DİLE GELDİ
İliç'te halk haykırıyor: "İnsanlar rehin alındı burada, madenin kapatılmasını istiyoruz"
15 Şubat 2024
/haber/ilic-te-halk-haykiriyor-insanlar-rehin-alindi-burada-madenin-kapatilmasini-istiyoruz-291940
İliç'te göçük altındaki işçiler için bekleyiş sürüyor: Ciğerimiz yanıyor
15 Şubat 2024
/haber/ilic-te-gocuk-altindaki-isciler-icin-bekleyis-suruyor-cigerimiz-yaniyor-291931
Bakan Bayraktar: İliç'te en az 400 bin kamyona ihtiyaç var
15 Şubat 2024
/haber/bakan-bayraktar-ilic-te-en-az-400-bin-kamyona-ihtiyac-var-291917
ilgili haberler
Kurum'dan İliç açıklaması: ÇED raporuyla, toprak kaymasının ne alakası var?
22 Şubat 2024
/haber/kurum-dan-ilic-aciklamasi-ced-raporuyla-toprak-kaymasinin-ne-alakasi-var-292228
Bağımsız Maden-İş Sendikası’ndan İliç raporu: Öncesi ve Sonrasıyla 13 Şubat
21 Şubat 2024
/haber/bagimsiz-maden-is-sendikasindan-ilic-raporu-oncesi-ve-sonrasiyla-13-subat-292155
Maden Mühendisleri Odası: İliç’te inceleme yapmamız engelleniyor
20 Şubat 2024
/haber/maden-muhendisleri-odasi-ilicte-inceleme-yapmamiz-engelleniyor-292116
İliç soruşturmasında gözaltına alınan Anagold'un Türkiye müdürü serbest bırakıldı
18 Şubat 2024
/haber/ilic-sorusturmasinda-gozaltina-alinan-anagold-un-turkiye-muduru-serbest-birakildi-292026
İliç soruşturmasında 6 kişi tutuklandı
17 Şubat 2024
/haber/ilic-sorusturmasinda-6-kisi-tutuklandi-292011
Bakan Bayraktar'dan İliç açıklaması: İşçilerin lokasyonları tespit edildi
16 Şubat 2024
/haber/bakan-bayraktar-dan-ilic-aciklamasi-iscilerin-lokasyonlari-tespit-edildi-291985
ÇÖKERTİLEN TOPLUM VE DOĞA DİLE GELDİ
İliç'te halk haykırıyor: "İnsanlar rehin alındı burada, madenin kapatılmasını istiyoruz"
15 Şubat 2024
/haber/ilic-te-halk-haykiriyor-insanlar-rehin-alindi-burada-madenin-kapatilmasini-istiyoruz-291940
İliç'te göçük altındaki işçiler için bekleyiş sürüyor: Ciğerimiz yanıyor
15 Şubat 2024
/haber/ilic-te-gocuk-altindaki-isciler-icin-bekleyis-suruyor-cigerimiz-yaniyor-291931
Bakan Bayraktar: İliç'te en az 400 bin kamyona ihtiyaç var
15 Şubat 2024
/haber/bakan-bayraktar-ilic-te-en-az-400-bin-kamyona-ihtiyac-var-291917
Sayfa Başına Git