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Yayın Tarihi: 15 Şubat 2024 08:24
 ~ Son Güncelleme: 15 Şubat 2024 08:26
1 dk Okuma

İliç için Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak

Erzincan, İliç’teki Çöpler Altın Madeni’nde yığın liçi alanındaki çökmeyle ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İliç için Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak
Fotoğraf: AA

Erzincan, İliç’teki Çöpler Altın Madeni’nde yığın liçi alanındaki çökmeyle ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir meclis araştırması açılmasına hükmedildi.

22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süreleri başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olarak belirlendi.

Komisyon üyeleri, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.​​​​​​​

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(AS)

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/haber/bakan-ozhaseki-tehlikeli-atiklarin-firat-a-ulasip-ulasmadigi-konusu-cok-onemli-291895
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/haber/ilicteki-cokmeyle-ilgili-7-kisi-gozaltinda-291894
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/yazi/tbb-baskani-sagkan-ilic-te-etkin-ve-seffaf-bir-sorusturma-yapilmali-291892
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/haber/ilicteki-katliama-yol-acan-kararin-sorumlusu-murat-kurum-ibb-adayligiyla-odullendirildi-291874
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