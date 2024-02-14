İliç felaketine yol açan SSR Mining hangi ülkenin?

Kanada Büyükelçisi Kevin Hamilton, İliç'te dokuz işçinin heyelan altında kalmasına ve siyanürlü atıkların doğaya karışmasına neden olan altın madeni siyanür havuzunun çökmesi sonrasında bir açıklama yayınladı.

Hamilton, bütün uyarılara karşın hükümetin yapımını teşvik ettiği ama sonunda kaçınılmaz bir çevre felaketine dönüşen altın madenciliği işletmesi SSR Mining'in "bir Kanada şirketi" olduğu yolunda sosyal medyada yaygınlaşan haberleri tekzip etti.

Hamilton sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada "Erzincan'daki maden işletmesi Kanada'ya ait değildir." dedi.

Bazı medya kuruluşları göçüğün meydana geldiği madenin Kanada'ya ait olduğunu bildirdi. Bu doğru değildir. Erzincan'daki maden işletmesi Kanada'ya ait değildir. 2/2 — Kanada Türkiye (@KanadaTurkiye) February 13, 2024

Hamilton'ın açıklaması sosyal medyada kendi bulgularını yayımlayan profesyonel habercilerin yanısıra bireysel sosyal medya kullanıcıları tarafından da gerçeği örtbas ettiği gerekçesiyle sert eleştirilerle karşılaştı. Örneğin haberci Işın Eliçin X platformundan yayımladığı paylaşımda "Kanada Büyükelçisi İliç'teki madenin Kanadalı sahipliği yok diyor ama şirketin yüzde 80'ine sahip olan SSR madenciliğin Kanada Şirketler Kanuna tabi olduğunu sitesinden görebiliyoruz" dedi.

Kanada Büyükelçisi İli'teki madenin Kanadalı sahipliği yok diyor ama şirketin yüzde 80'ine sahip olan SSR madenciliğin Kanada Şirketler Kanuna tabi olduğunu sitesinden görebiliyoruz: https://t.co/qXHrfTSkS0

Bilen açıklar mı acaba? https://t.co/ScTtVZFzAR — Işın Eliçin 🌈💜 (@IsinElicin) February 13, 2024

SSR Mining çok uluslu bir şirket,

Kanada da bu uluslardan biri

Kısa bir araştırma, aslında hem Kanada Büyükelçisi'nin hem Işın Eliçin'in söylediklerinde hakikat payı olduğuna işaret ediyor. SSR Mining çok uluslu bir şirket. Kanada bu uluslar arasında ve şirketin merkezi Kanada'da yerleşik, ama SSR Mining'in faaliyet gösterdiği, dolayısıyla sermaye ortaklıkları kurduğu ülkelerin listesi daha uzun. SSR Mining'in sermaye, madenler, işletmeler ve bürolara sahip olduğu ve kâr amaçlı faaliyet gösterdiği ülkeler şunlar:

Kanada: SSR Mining'in merkezi Kanada'nın Vancouver kentinde. Şirketin Kanada'da üç madeni ve bir işleme tesisi var.

ABD: SSR Mining ABD'de iki maden ve bir işleme tesisi sahibi.

Türkiye: SSR Mining Artvin'deki Hod Maden'in yüzde 40 hissesinin sahibi. Burada büyük ortak Çalık Holding.

Meksika: SSR Mining, Meksika'daki Pitarrilla madeninin sahibi ve işletmecisi.

Peru: SSR Mining, Peru'daki Chala ve Yauricocha madenlerinin sahibi ve işletmecisi.

Arjantin: SSR Mining, Arjantin'deki Pirquitas madeninin sahibi ve işletmecisi.

SSR Mining'in emek bileşimi de sermayesi gibi çok uluslu, şirket birçok farklı ülkeden 4 bini aşkın çalışanı istihdam ediyor.

(AEK)