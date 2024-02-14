ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 14 Şubat 2024 00:11
 ~ Son Güncelleme: 14 Şubat 2024 06:53
2 dk Okuma

KANADA BÜYÜKELÇİSİ "BİZİM DEĞİL" DİYOR

İliç felaketine yol açan SSR Mining hangi ülkenin?

SSR Mining Kanada'nın Vancouver kentinde yerleşik, dolayısıyla Kanada Büyükelçisi'nin şirketin "Kanada'ya ait olmadığı" iddiası doğru değil. Ancak, SSR Mining Kanada dışında Türkiye dahil 5 ülkede daha maden işletiyor ve Artvin'deki Hod Maden'in yüzde 40'ının sahibi ve büyük ortağı Çalık Holding.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İliç felaketine yol açan SSR Mining hangi ülkenin?
artvinden.com

Kanada Büyükelçisi Kevin Hamilton, İliç'te dokuz işçinin heyelan altında kalmasına ve siyanürlü atıkların doğaya karışmasına neden olan altın madeni siyanür havuzunun çökmesi sonrasında bir açıklama yayınladı. 

Hamilton, bütün uyarılara karşın hükümetin yapımını teşvik ettiği ama sonunda kaçınılmaz bir çevre felaketine dönüşen altın madenciliği işletmesi SSR Mining'in "bir Kanada şirketi" olduğu yolunda sosyal medyada yaygınlaşan haberleri tekzip etti.

Hamilton sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada "Erzincan'daki maden işletmesi Kanada'ya ait değildir." dedi.

 Hamilton'ın açıklaması sosyal medyada kendi bulgularını yayımlayan profesyonel habercilerin yanısıra bireysel sosyal medya kullanıcıları tarafından da gerçeği örtbas ettiği gerekçesiyle sert eleştirilerle karşılaştı.  Örneğin haberci Işın Eliçin X platformundan yayımladığı paylaşımda "Kanada Büyükelçisi İliç'teki madenin Kanadalı sahipliği yok diyor ama şirketin yüzde 80'ine sahip olan SSR madenciliğin Kanada Şirketler Kanuna tabi olduğunu sitesinden görebiliyoruz" dedi.

SSR Mining çok uluslu bir şirket, 
Kanada da bu uluslardan biri

Kısa bir araştırma, aslında hem Kanada Büyükelçisi'nin hem Işın Eliçin'in söylediklerinde hakikat payı olduğuna işaret ediyor. SSR Mining çok uluslu bir şirket. Kanada bu uluslar arasında ve şirketin merkezi Kanada'da yerleşik, ama SSR Mining'in faaliyet gösterdiği, dolayısıyla sermaye ortaklıkları kurduğu ülkelerin listesi daha uzun. SSR Mining'in sermaye, madenler, işletmeler ve bürolara sahip olduğu ve kâr amaçlı faaliyet gösterdiği ülkeler şunlar: 

Kanada: SSR Mining'in merkezi Kanada'nın Vancouver kentinde. Şirketin Kanada'da üç madeni ve bir işleme tesisi var.

ABD: SSR Mining ABD'de iki maden ve bir işleme tesisi sahibi.

Türkiye: SSR Mining Artvin'deki Hod Maden'in yüzde 40 hissesinin sahibi. Burada büyük ortak Çalık Holding. 

Meksika: SSR Mining, Meksika'daki Pitarrilla madeninin sahibi ve işletmecisi.

Peru: SSR Mining, Peru'daki Chala ve Yauricocha madenlerinin sahibi ve işletmecisi. 

Arjantin: SSR Mining, Arjantin'deki Pirquitas madeninin sahibi ve işletmecisi. 

SSR Mining'in emek bileşimi de sermayesi gibi çok uluslu, şirket birçok farklı ülkeden 4 bini aşkın çalışanı istihdam ediyor. 

(AEK)

siyanürlü altın çalık holding
Sayfa Başına Git