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YT: Yayın Tarihi: 21.10.2026 11:00 21 Ekim 2026 11:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.10.2026 11:16 21 Ekim 2026 11:16
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İliç davasında sanıkların tutuklanması talebi reddedildi

Çöpler Altın Madeni'ndeki yığın liç kayması nedeniyle hayatını kaybeden işçiler için hukuki mücadele devam ediyor. Dün görülen 9. duruşmada mahkeme, tutuksuz sanıkların tutuklanması talebini reddederek yeni bilirkişi raporunun beklenmesine karar verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İliç davasında sanıkların tutuklanması talebi reddedildi
Fotoğraf: Ekoloji Radarı
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Erzincan İliç’te Anagold'un Çöpler Altın Madeni'nde 13 Şubat 2024'te gerçekleşen 9 işçinin hayatını kaybettiği yığın liç kayması olayıyla ilgili dava, 20 Ekim'de görüldü. Yığın liç kayması sonrası şirketin ihmalleri kamuoyuna yansımıştı. Dün görülen davanın 9’uncu duruşmasında, tutuksuz sanıkların tutuklanması talebi reddedildi. Mahkeme, yeni bilirkişi raporunun beklenmesine karar verdi.

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Duruşma Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya müştekiler ile tarafların avukatları katıldı. Sanık ve müşteki avukatların taleplerini alan mahkeme, ara kararlarını açıkladı.

Mahkeme, Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) Derneği’nin davaya katılma talebi, suçtan zarar gören sıfatı bulunmadığı gerekçesiyle reddetti. Mahkeme, "keşif yapılması ve bazı sanıkların yeniden dinlenmesi yönündeki talepler hakkında ise önceki celselerde gerekçeli kararlar verildiği belirtilerek yeniden karar verilmesine yer olmadığına" karar verdi.

Anka Haber Ajansı'ndan Buse Özbey'in aktardığına göre; sanık Kenan Özdemir’in müdafisinin tanık dinletilmesi talebi, tanığın kimlik bilgilerinin duruşma öncesinde mahkemeye bildirilmemesi ve tanığın duruşma salonunda bulunup bulunmadığının tespit edilememesi gerekçeleriyle reddedildi.

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Tutuksuz sanıkların tutuklanması yönündeki talepler, sanıkların adli kontrol tedbirlerine uymaları gerekçe gösterilerek kabul edilmedi.

Mahkeme, sanıklar Kenan Özdemir, John Harmse, Kevin James Gunesch, Kevin Joseph Regan, Luis Quirindongo, Vinh Luu D Le ve William Keith Macnevın hakkında çıkarılan yakalama emirlerinin devamına karar verdi.

Sanıklar hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına yönelik işlemlerin sonucunun beklenmesine hükmeden mahkeme, yeni bilirkişi heyetinden raporun gelmesini de bekleyecek.

Sanık müdafileri ile katılan vekillerinin bilirkişi heyetine yöneltilmek üzere sundukları soru içeren dilekçelerin heyete gönderilmesine karar verildi. Ayrıca taraf vekillerine süre verildi. Sanıklar hakkındaki ön ödeme ihtaratının, bilirkişi raporunun gelmesinin ardından yeniden değerlendirilmesine karar verildi.

Sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 26 Ocak 2027 Salı gününe erteledi.

İliç iddianamesi

İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çöpler Köyü'ndeki maden sahasında 13 Şubat 2024'te Adnan Keklik, Kenan Öz, Ramazan Çimen, Uğur Yıldız, Abdurrahman Şahin, Fahrettin Keklik, Mehmet Kazar, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara'nın toprak altında kalarak hayatını kaybettiği, İsa Taşdelen ve İshak Demir'in yaralandığı toprak kaymasına ilişkin hazırlanan iddianamede, Kanadalı SSR isimli şirketin global projeler başkan yardımcısı, Anagold firmasının ülke müdürü, operasyon başkan yardımcısı, yatırım projeleri müdürü, şirket mühendisleri ve diğer çalışanların arasında bulunduğu 43 kişi "sanık" olarak yer alıyor.

Sanıklardan 12'sinin "asli kusurlu", 31'inin ise "tali kusurlu" olduğu tespiti yapılan iddianamade, tüm sanıkların "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar, altın madenini o dönem işleten şirketin Kanadalı üç yöneticisinin ayrıca "çevreyi taksirle kirletmek" suçundan ikişer aydan birer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

(CA)

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İstanbul
iliç İliç altın madeni Erzincan Çöpler Altın Madeni
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