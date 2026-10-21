İliç davasında sanıkların tutuklanması talebi reddedildi

Erzincan İliç’te Anagold'un Çöpler Altın Madeni'nde 13 Şubat 2024'te gerçekleşen 9 işçinin hayatını kaybettiği yığın liç kayması olayıyla ilgili dava, 20 Ekim'de görüldü. Yığın liç kayması sonrası şirketin ihmalleri kamuoyuna yansımıştı. Dün görülen davanın 9’uncu duruşmasında, tutuksuz sanıkların tutuklanması talebi reddedildi. Mahkeme, yeni bilirkişi raporunun beklenmesine karar verdi.

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Duruşma Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya müştekiler ile tarafların avukatları katıldı. Sanık ve müşteki avukatların taleplerini alan mahkeme, ara kararlarını açıkladı.

Mahkeme, Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) Derneği’nin davaya katılma talebi, suçtan zarar gören sıfatı bulunmadığı gerekçesiyle reddetti. Mahkeme, "keşif yapılması ve bazı sanıkların yeniden dinlenmesi yönündeki talepler hakkında ise önceki celselerde gerekçeli kararlar verildiği belirtilerek yeniden karar verilmesine yer olmadığına" karar verdi.

İLİÇ İÇİN ADALET! 1️⃣Bugün saat 9’da bu binada İliç’te Anagold’un altın madeninde yığın liçinin çökmesiyle 9 işçinin ölümüne neden olan iş cinayetinin davası görülecek. Davada tutuklu sanık yok, şirkete kirletme cezası kesildi. Gerçek adalet için davayı takipteyiz. https://t.co/OWP4oYxPhf — Ekoloji Radarı (Yeni1) (@ekoloji_radari) October 20, 2026

Anka Haber Ajansı'ndan Buse Özbey'in aktardığına göre; sanık Kenan Özdemir’in müdafisinin tanık dinletilmesi talebi, tanığın kimlik bilgilerinin duruşma öncesinde mahkemeye bildirilmemesi ve tanığın duruşma salonunda bulunup bulunmadığının tespit edilememesi gerekçeleriyle reddedildi.

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Tutuksuz sanıkların tutuklanması yönündeki talepler, sanıkların adli kontrol tedbirlerine uymaları gerekçe gösterilerek kabul edilmedi.

Mahkeme, sanıklar Kenan Özdemir, John Harmse, Kevin James Gunesch, Kevin Joseph Regan, Luis Quirindongo, Vinh Luu D Le ve William Keith Macnevın hakkında çıkarılan yakalama emirlerinin devamına karar verdi.

3️⃣Duruşmaya aile ve avukatların yanısıra Dem Parti milletvekili Ayten Kordu ve ekoloji eşsözcüsü Melis Tantan ve il örgütü, Emep Genel Başkanı Seyit Aslan ve il örgütü, TKH Başkanı Aysel Tekerek, Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, TMMOB, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği katıldı https://t.co/n8cJ1KhIex — Ekoloji Radarı (Yeni1) (@ekoloji_radari) October 20, 2026

Sanıklar hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına yönelik işlemlerin sonucunun beklenmesine hükmeden mahkeme, yeni bilirkişi heyetinden raporun gelmesini de bekleyecek.

8️⃣Av. Ümit Altaş: “Biz bu davayı kazanacağız. Bu davayı kazanmak demek kan parasını kabul etmeden ne olursa olsun adalet istemek demektir, biz avukatlar olarak peşini bırakmayacağız, bu utancın içine girmeyeceğiz” — Ekoloji Radarı (Yeni1) (@ekoloji_radari) October 20, 2026

Sanık müdafileri ile katılan vekillerinin bilirkişi heyetine yöneltilmek üzere sundukları soru içeren dilekçelerin heyete gönderilmesine karar verildi. Ayrıca taraf vekillerine süre verildi. Sanıklar hakkındaki ön ödeme ihtaratının, bilirkişi raporunun gelmesinin ardından yeniden değerlendirilmesine karar verildi.

Sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 26 Ocak 2027 Salı gününe erteledi.

İliç iddianamesi

İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çöpler Köyü'ndeki maden sahasında 13 Şubat 2024'te Adnan Keklik, Kenan Öz, Ramazan Çimen, Uğur Yıldız, Abdurrahman Şahin, Fahrettin Keklik, Mehmet Kazar, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara'nın toprak altında kalarak hayatını kaybettiği, İsa Taşdelen ve İshak Demir'in yaralandığı toprak kaymasına ilişkin hazırlanan iddianamede, Kanadalı SSR isimli şirketin global projeler başkan yardımcısı, Anagold firmasının ülke müdürü, operasyon başkan yardımcısı, yatırım projeleri müdürü, şirket mühendisleri ve diğer çalışanların arasında bulunduğu 43 kişi "sanık" olarak yer alıyor.

Sanıklardan 12'sinin "asli kusurlu", 31'inin ise "tali kusurlu" olduğu tespiti yapılan iddianamade, tüm sanıkların "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar, altın madenini o dönem işleten şirketin Kanadalı üç yöneticisinin ayrıca "çevreyi taksirle kirletmek" suçundan ikişer aydan birer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

(CA)