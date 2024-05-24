İliç "Bilirkişi Raporu"nda suçlananlardan 4’ü tutuklandı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki Anagold altın madeni işletmesinde 13 Şubat'ta gerçekleşen heyelanın yol açtığı can kayıplarına ilişkin bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu saptanan 4 kişi daha tutuklandı.

İliç'teki altın madeninde içerdiği altını çözmek üzere siyanürle işleme tabi tutulan milyonlarca metreküp toprağın gerekli önlemler alınmaksızın yığılması dolayısıyla meydana gelen olayda 9 işçi can vermişti. Kayıp işçilerden dördünün cansız bedenlerine ulaşıldı, diğer beş işçinin bedenleri halen toprak altında.

İliç'te bilirkişi raporu tamamlandı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, tamamlanıp soruşturma dosyasına sunulan 262 sayfalık bilirkişi raporunda asli kusurlu oldukları kanaatine varılan, şirketteki iş sağlığı güvenliği müdürü S.Ç, operasyon şefi F.Y, proje koordinatörü Ö.A. ve delme patlatma mühendisi M.K, ifadeleri alınmak üzere bulundukları illerdeki adliyelere çağırıldı.

Savcılık sorgusu sonrası 4 zanlı, sevk edildikleri hakimliklerce tutuklandı.

Soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi Iain Ronald Guille'in de aralarında bulunduğu 8 zanlı tutuklanmış, 2 zanlı daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Anagold'a ait altın madenindeki heyelanla ilgili soruşturmada tutuklu sayısı son tutuklamalarla birlikte 12'ye yükseldi.

Rapor kimleri ve neleri suçluyor?

Raporda, meydana gelen olay "iş kazası" olarak nitelendirilirken, Anagold Madencilik’in Türkiye Müdürü Cengiz Yalçın Demirci’nin aralarında olduğu 13 kişinin asli, 26 kişinin ise tali kusurlu olduğu belirtildi. Raporda, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporunda imzası bulunan yetkililer bilirkişilerce asli kusurlu bulundu. “Bazı kirletici parametrelerin sınır değerlerinin üzerinde olmasına rağmen ÇED izni verildiği görüldüğüne" dikkat çekildi.

Olayın meydana gelmesinde, liç yığınlarında Faz 4B’de “kapasite artışına gidildiği” “projede tasarımda eksikliklerin” bulunduğu ve “takip edilmediği” kaydedildi. Yığın liç Faz 5 inşaatı sırasında “yakın mesafelerde ve yüksek miktarda patlayıcı kullanılması”, “Uyarı sistemlerinin yetersiz olması”, “Çatlakların uyarı vermesi sonrası olayın etkin şekilde yönetilmesini sağlayacak sistemin bulunmamasının” etkili olduğu belirtildi.

Geçirimsiz bir tabaka üzerine yığılmış olan malzemeye, çözücü kimyasalların verilmesiyle, kıymetli metallerin çözeltiye alınması yığın liçi olarak adlandırılıyor.

Raporda Maden ve Çevre Kanunu kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle meydana gelen heyelanın “çevre kirliliğine neden olduğuna” dikkat çekildi. Liç yığınının yapıldığı topografyanın olumsuz koşullarına karşın “kapasite artışına gidilmiş olması”, “projenin eksik ve yetersiz ve denetimde bu durumun göz ardı edilmiş olması”, "takibin yetersiz/ihmalkar” bulunması ve olay günü “erken uyarı veren heyelanın gerçekleşme saatine kadar iyi yönetilmemiş olması" “olayın asli sebebi” olarak değerlendirildi.

Anagold Ülke Müdürü Cengiz Yalçın Demirci, “Ciddi bir iletişim ve yönetim kuramaması olayı yönetemediği” gereğince asli kusurlu bulundu. Demirci, olaydan sonra gözaltına alınmış serbest bırakılmıştı.

Raporda, asli sorumlu olarak SSR, Global Projeler Başkan Yardımcısı John Harmse gösterildi. Asli kusurlular arasında adları sayılanlar ise Operasyon Şefi Iain Ronald Guille, Anagold, Sürdürülebilir Yatırım Projeleri Müdürü Shaun Schwartz, Global Resource Engineering (GRE) Tasarım Mühendisleri Luis Quirindongo ve Vinh Luu Le, GRE Kontrol Mühendisi Kevin Gunesch, Anagold, Kıdemli Geoteknik Mühendisi Ali Rıza, Anagold Maden Operasyon Şefi Fuat Yılmaz, Anagold, Delme Patlatma Mühendisi Muhammed Kılıç Kalender, INR Proje Koordinatörü Ömer Ardıç, İşçi Sağlığı ve Güvenliği Müdürü ve mühendislerden oluşan 13 kişi sayıldı.

(AEK)