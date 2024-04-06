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HABER
Yayın Tarihi: 6 Nisan 2024 18:07
 ~ Son Güncelleme: 6 Nisan 2024 18:14
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İliç altın madeninde hayatını kaybeden Uğur Yıldız'ın cenazesi defnedildi

53 gün sonra toprak altından çıkartılan işçi Uğur Yıldız'ın cenazesi, Otlukbeli ilçesinde toprağa verildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İliç altın madeninde hayatını kaybeden Uğur Yıldız'ın cenazesi defnedildi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin işlettiği Çöpler Altın Madeni sahasında 13 Şubat'ta çöken yığın liçinden çıkartılan işçi Uğur Yıldız'ın (33) cenazesi, Otlukbeli ilçesinde toprağa verildi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morgundan yakınlarınca alınan Yıldız'ın cenazesi, Otlukbeli ilçesine bağlı Avcıçayırı köyüne getirildi.

Törene, Yıldız'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, AKP Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ve yurttaşlar katıldı.

Kırklar Cemevi'nde alınan helalliğin ardından kılınan namaz sonrası Yıldız'ın cenazesi, köy mezarlığına götürülerek defnedildi.

Cenazeye katılanlar, işçinin annesi Sevda, babası Ali Ekber ile eşi Gamze Yıldız'ı teskin etmeye çalıştı.

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(VC)

iliç İliç Altın Çöpler Altın Madeni Erzincan uğur yıldız
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