İliç altın madeninde hayatını kaybeden Uğur Yıldız'ın cenazesi defnedildi

Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin işlettiği Çöpler Altın Madeni sahasında 13 Şubat'ta çöken yığın liçinden çıkartılan işçi Uğur Yıldız'ın (33) cenazesi, Otlukbeli ilçesinde toprağa verildi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morgundan yakınlarınca alınan Yıldız'ın cenazesi, Otlukbeli ilçesine bağlı Avcıçayırı köyüne getirildi.

Törene, Yıldız'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, AKP Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ve yurttaşlar katıldı.

Kırklar Cemevi'nde alınan helalliğin ardından kılınan namaz sonrası Yıldız'ın cenazesi, köy mezarlığına götürülerek defnedildi.

Cenazeye katılanlar, işçinin annesi Sevda, babası Ali Ekber ile eşi Gamze Yıldız'ı teskin etmeye çalıştı.

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(VC)