İliç altın maden sahasındaki çökmeye tepkiler

Erzincan’ın İliç ilçesindeki Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Çöpler Altın Madeni tesisinin bulunduğu geniş alanda bugün saat 14.30 sıralarında çökme meydana geldi.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, çökme sonucu dokuz işçinin toprak altında kaldığını duyurdu. Meslek örgütleri ve siyasi parti temsilcileri felaketin "göz göre göre geldiğini" söyleyerek, tepkilerini dile getirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel: "Erzincan İliç'te altın madeninde yaşanan felaketi kaygıyla ve dehşetle takip ediyoruz. Genel Başkan Yardımcılarımız Deniz Yavuzyılmaz, Gamze Taşcıer, Milletvekillerimiz Mustafa Sarıgül, Müzeyyen Şevkin ve PM üyemiz Baran Bozoğlu'dan oluşan parti heyetimiz bölgeye hareket etti. Göçük altında bulunan madencilerimize salimen ulaşılması tek temennimizdir."

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: "Yandaş ve uluslararası sermayeye peşkeş çekilen Erzincan İliç’teki altın madeninde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçilerin sağ salim kurtarılması için kamu olanakları seferber edilmelidir. Süreci yakından takip ediyoruz. Meydana gelen göçükte kaybımımızın olmaması tek temennimizdir."

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları: "Beşli çete ve uluslararası sermayeye peşkeş çekilen Erzincan İliç’teki altın madeninde felaket göz göre göre geldi! Bütün uyarılara rağmen sürekli kapasitesi arttırılan altın madeninde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçilerin sağ salim kurtarılması için kamu olanakları seferber edilmelidir. Süreci yakından takip ediyoruz. Meydana gelen göçükte kaybımızın olmaması tek temennimizdir."

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş: Erzincan’daki göçükte herhangi bir can kaybı yaşanmamasını temenni ediyorum. Ayrıca dikkatinizi çekmek istiyorum: 2022 yılının Temmuz ayında bu madenle ilgili partimizin yaptığı suç duyurusuna takipsizlik verdiler; üstüne bu şirketin maden kapasitesini arttırıp 209 milyon TL vergi borcunu da sildiler. Şimdi buna kader ya da kaza diyebilir miyiz? Oysa bu facianın sorumluları olarak patronları ve onların hizmetkarı siyasetçileri saymalıyız. İhmallerin ve sorumluların takipçisi olacak, bu suçta parmağı olan herkesle hesaplaşacağız!

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan: Erzincan'ın İliç ilçesinde Kanada merkezli Anagold şirketine ait madende iki yıl önce siyanür sızıntısı olmuştu. Şimdi de iç sahada pasa dağında çökme meydan geldi. Plana, projeye uyulmaması, bilimsel verilerin önemsenmemesi sonucu olarak maden sahası yine işçilere mezar oldu. Madenlerde devletin denetimi ya bulunmuyor ya da dikkate alınmıyor. İşçilerin emeği kadar canlarının da değersizleştiği ve fıtratında ucuz emek sömürüsü olan bu düzeni değiştirmek zorundayız!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Erzincan'da maden ocağında meydana gelen heyelanla ilgili gelişmeleri endişeyle takip ediyorum... Fırat Nehri'nin dibinde siyanürle altın aranmasının doğamıza verdiği zarara daha önce de dikkat çekmiş, burada yaşanabilecek tehlikelere karşı iktidarı ve yetkilileri uyarmıştık. Ancak ne yazık ki uyarılarımız dikkate alınmadı ve bugün doğanın bozulan dengesinde en korkulan senaryolardan birini yaşıyoruz... Umuyorum ki göçük altında kalan madencilerimize bir an önce sağ salim ulaşırız... Ülkemizin bir daha böylesi felaketlerle sınanmamasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

İBB Bakanı Ekrem İmamoğlu: "Erzincan İliç'teki altın madeninde meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçilerin bir an önce kurtarılması en büyük dileğimiz. Dualarımız maden işçileri için."

DEM Parti Erzurum Milletvekili ve İBB Eş Başkan Adayı Meral Danış Beştaş: Erzincan İliç’te Anagold Madencilik’e ait altın madeninde büyük bir göçük meydana geldi. Bir avuç altın için canlar yitiyor. Bu ülkede yaşadığımız kaçıncı maden faciası! İşverene, sorumlu olanlara ceza verilmediği sürece bu acılar bitmiyor! Umuyorum İliç’te bir can kaybı olmaz, hepsine geçmiş olsun dilerim. İktidar maden şirketlerine cevaz vermesin, cezasızlık son bulsun! Bu çağrıyı yineliyorum.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Erzincan altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan madencilerimiz olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Herhangi bir kötü haber almamayı temenni ediyorum.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB): "Erzincan İliç Çöpler Altın Madeninde yaşanan facia, göz göre geliyorum diyen bir faciadır. 6 Aralık 2023 tarihinde İliç'de açtığımız iki ayrı davanın bilirkişi keşfindeydik. 2. Kapasite artırımı için Bakanlığın verdiği ÇED olumlu kararı ve Açık ocak işletme genişletmesi için verilen ÇED gerekli değildir kararına karşı açtığımız davalardı. İliç Çöpler Altın Madeni işletmesi kapatılmalıdır ve rehabilite çalışmalarına başlanmalıdır dedik. Facia geliyor dedik... Facia geldi... Öncelikle işçilerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyoruz, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Teknik ekibimiz ile bölgeye gitmek üzere hazırlık yapıyoruz."

Türk Tabipler Birliği (TTB): "Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'nde siyanür ve sülfürik asit dağlarının çökmesi sonucu çok sayıda işçinin göçük altında kaldığı aktarılmaktadır. Geçmişte siyanür sızıntısı ile gündeme gelen madenin ruhsatı iptal edilmediği gibi kâr hırsıyla kapasitesinin artırılması, TTB'nin de aralarında olduğu örgütlerin hukuk mücadelelerine karşın şirkete yargı koruması sağlanması; yaşanan faciaya açıkça davetiye çıkarmıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyor, göçük altında kalan emekçilerin bir an önce sağ salim çıkarılmalarını umuyoruz."

Dem Parti Grup Başkanvekili ve Muş Milletvekili Sezai Temelli: "Yaşanan felaketin tüm uyarılara rağmen önlemlerin alınmamasıyla göz göre göre geldiğini biliyoruz.Yandaşlara olumlu ÇED raporunun verilmesi bu tür felaketleri kaçınılmaz kılıyor. Temennimiz can kaybının yaşanmaması. Sorumlular tespit edilmeli ve yargı önüne çıkarılmalı."

DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat: "Erzincan İliç'de korkunç bir maden faciası yaşandı! Siyanür ve sülfürik asit dağları adeta eritmiş gibi, ülkenin her Dağı altın ve maden ocakları ile adeta işgal edilmiş durumda. Bu korkunç kazada yakınları orada çalışan Emekçilerin ailelerine güç diliyorum."

CHP eski İstanbul Milletvekili Ali Şeker: Defalarca Erzincan İliç’e gidip hem Erzincan’da hem TBMM’de tüm sorumluları ısrarla göreve davet ettik. Sorumsuzluk bugün büyük bir çevre katliamına ve iş cinayetine dönüştü. Geçmiş olsun Anadolu.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağababa: ÇED raporlarına rağmen ve kontrolsüz bir şekilde yaygınlaşan maden sahaları ölüm saçmaya devam ediyor. Temennimiz can kaybının yaşanmaması. Sorumlular tespit edilmeli ve yargı önüne çıkarılmalıdır.

(AD)