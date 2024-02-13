İliç altın maden sahasında çökme: En az dokuz işçi toprak altında

Erzincan’ın İliç ilçesindeki Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Çöpler Altın Madeni tesisinin bulunduğu geniş alanda bugün saat 14.30 sıralarında çökme meydana geldi.

Şirket, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çökmenin yığın liç alanında meydana geldiğini duyurdu.

Yığın liçi: Geçirimsiz bir tabaka üzerine yığılmış olan malzemeye, çözücü kimyasalların verilmesiyle, kıymetli metallerin çözeltiye alınması. Liç yapılmak istenen malzemenin tabanına, liç çözeltisini geçirmeyecek bir yalıtım yapılır.

TRT Haber canlı yayınına katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da olayın maden ocağından çıkarılan toprakların istiflenmesiyle oluşan bir kümelenmedeki kayma sonucu meydana geldiğini açıkladı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, ihbar üzerine Çöpler köyündeki olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Toprak altında kalan işçiler olduğu için ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Soruşturma başlatıldı

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "İlk belirlemelere göre toprak altında 9 kişi gibi gözüküyor. 10-12 kişi olarak orada bulunan arkadaşlar ifade etti. Umarım inşallah daha fazla kayıp yaşanmaz. Bunlar da kurtarılır. Kayıp vermeden kurtarırsak çok sevinmiş olacağız," dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), olay bölgesine Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Dersim il AFAD müdürlüklerinden personel sevk edildiğini duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını ve dört Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

Sarıgül: Suç şirket ve yetkililerde

Konuyla ilgili bianet'e konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül "Maalesef ciğerimiz yanıyor. Daha önce defalarca uyarmıştık burada bir felaket yaşanacağı konusunda. Umalım ki çok fazla can kaybı olmasın. Şunu da eklemek gerekiyor, burada yaşanan doğal bir toprak kayması değil. Yığın liç alanında meydana gelen bir çökme. Yani suçlu olan doğa değil, şirket ve yetkililer," dedi.

İliç'teki siyanür sızıntısını kamuoyuna ilk duyuran Sedat Cezayirlioğlu, bianet'e verdiği bilgide siyanürlü tonlarca suyun Fırat Nehri'ne doğru aktığını ve sızan suyun içerisinde canlı yaşamı için risk oluşturan 30'dan fazla kimyasal olduğunu söyledi.

Cezayirlioğlu, ayrıca Erzincan'daki tüm kurum ve yetkililerin devreye girdiğini; fakat facianın boyutunun kamuoyuna yansıyandan çok daha fazla olduğunu belirtti.

Cezayirlioğlu, yurttaşların sayısına dair henüz kendilerine bir bilgi verilmediğini açıklamasına ekledi.

Erzincan İliç'teki Anagold Altın Madeni'nde korkulan felaket gerçekleşti!

Sürekli kapasitesi artırılan madende dağ adeta aşağı indi. İşçilerin tonlarca kaya ve toprağın altında kaldığı belirtiliyor. Yıllardır madenin yol açtığı yıkıma karşı mücadele veren Metalürji Mühendisi… pic.twitter.com/kKihh1BviP — bahadır özgür (@bahadir_ozgr) February 13, 2024

Ruhsat tartışmaları

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu da toprak kaymasının ardından bölgeye hareket etti.

Bölgedeki çalışmaları takip ettiğini belirten Aydoğdu, "Toprak altında kalanlar var, sayı net değil. Arama kurtarma çalışmalarımız başladı," dedi.

Siyanür sızıntısına rağmen ruhsatı iptal edilmeyen Kanada ve ABD ortaklığındaki Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin vergi borcunun silindiği, şirketin yüzde 80 ortağı olan Kanada ve ABD ortaklığındaki altın madeni şirketi SSR Mining'in bilançosunda ortaya çıkmıştı.