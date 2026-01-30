TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 30.01.2026 13:22 30 Çile 2026 13:22
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 30.01.2026 13:27 30 Çile 2026 13:27
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Îlham Ehmedê têkildarî lihevkirina HSDê û Şamê daxuyanî da

"Tevlîbûna hêzên ewlehiyê armanc dike ku pêvajoyeke entegrasyonê ya berpirsiyar û gav bi gav mîsoger bike ku hevkariyê garantî dike, rûmeta hemû pêkhateyan diparêze û rê li ber pêşketinê vedike."

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Îlham Ehmedê têkildarî lihevkirina HSDê û Şamê daxuyanî da

Hevseroka Daîreya Têkiliyên Derve ya Rêveberiya Xweser Îlham Ehmed têkildarî peymana hatiye ragihandin diyar kir ku ew hêvîdarin ku welatên navbeynkar bi rola serkeftina pêvajoya entegrasyonê rabin.

HSDê û Şamê li hev kir: Tumeneke leşkerî ya ku ji sê lîwayan pêk tê, wê bê avakarin
HSDê û Şamê li hev kir: Tumeneke leşkerî ya ku ji sê lîwayan pêk tê, wê bê avakarin
30 Çile 2026

Hevseroka Daîreya Têkiliyên Derve ya Rêveberiya Xweseriya Demokratîk Îlham Ehmed têkildarî peymana di navbera HSDê û Hikûmeta Sûriyeyê de hat ragihandin, li ser hesabê xwe yê Xê daxuyanî da.

Daxuyaniay Îlham Ehmed bi vî rengî ye:

“Di navbera Hêzên Sûriya Demokratîk û Hikûmeta Sûriyeyê de ji bo vê gava girîng a ber bi îstîkrarê ku gihand peymanê, ji ber hewldanên wan em di serî de spasiya Amerîka û Fransayê û hemû welat û saziyên navbeynkaran dikin. Em hêvîdiarin ku wê di serkeftina pêvajoya entegrasyonê de bi rola garantor rabin.

Tevlîbûna hêzên ewlehiyê armanc dike ku pêvajoyeke entegrasyonê ya berpirsiyar û gav bi gav mîsoger bike ku hevkariyê garantî dike, rûmeta hemû pêkhateyan diparêze û rê li ber pêşketinê vedike.

Dadperwer û hevsengî divê li seranserê hemû herêman hebe. Em pabendbûna xwe ji bo serkeftina pêvajoya entegrasyonê ku xizmeta yekîtiya Sûriyê dike, aştîya sivîl xurt dike, qonaxek nû ya aramî û pêşveçûnê ava dike û xelkê Efrînê û Serêkaniyê ji bo vegerin malên xwe, bi awayek biewle û birûmet ku garantî dike, ji nû ve piştrast dikin.”

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Rojava Îlham Ehmed şam
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê