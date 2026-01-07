TÜRKÇE ENGLISH
DW: Dîroka Weşanê: 07.01.2026 15:03 7 Çile 2026 15:03
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 07.01.2026 15:08 7 Çile 2026 15:08
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Îlham Ehmed: Hikûmeta Demkî li dijî Kurdan şer ragihand

Hevseroka Têkiliyên Derve ya Rêveberiya Bakur Rojhilatê Sûriyê Îlham Ehmedê bertek nîşanî êrişên li taxên Kurdan ên Helebê da û ragihand ku li dijî Kurdan "şerê qirkirinê" hatiye ragihandin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Îlham Ehmed: Hikûmeta Demkî li dijî Kurdan şer ragihand

Hevseroka Têkiliyên Derve ya Rêveberiya Bakur Rojhilatê Sûriyê Îlham Ehmed bi daxuyaniyek li ser hesabê xwe yê Xê diyar kir ku Hikûmeta Demkî ya Şamê li dijî taxên Şêxmeqsûd û Eşrefiyê yên Helebê şer ragihandiye.

Îlham Ehmed anî ziman ku bi vêyekê re li dijî Kurdên di bin zordariya rejîma berê de êşên mezin kişandin biryara tunekirinê hatiye dayîn.

Desteya Operasyonan a Artêşa Erebî ya Sûriyeyê ragihandibû ku ji niha û pê ve hemû pêgehên leşkerî yên Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD) ên li taxên Şêxmeqsûd û Eşrefiyê "hedefên leşkerî yên rewa" ne. Ji duh ve artêşa Sûriyeyê û komên çekdar êrişî taxên Kurdan ên Helebê dikin.

‘Hikûmeta Demkî nêzî mûzakereyan nabe’

Îlham Ehmedê bi bîr xist ku piraniya niştecihên her du taxan kesên ji Efrînê hatine koçberkirin pêk tê û wiha got: “Ev her du tax ji xwe di bin dorpêça şidayî ya hêzên girêdayî Wezareta Navxwe ne. Kurd girêdayî Peymana 1ê Nîsanê man lê Hikûmet nema. Ligel hewldanên me yên diyalogê jî Hikûmeta Demkî nêzîk mûzakereyan nabe.”

Îlham cardin bang li Hikûmeta Demkî kir ku dest ji zordariyê berde û hewil bide pirsgiran bi riyên diyalogê çareser bike û got: “Gelên Sûriyê têra xwe êş ji şer kişandin. Em bang li hemû gelên Sûriyê û bi taybetî li ciwanan dikin ku ji bo edaletê hewldanên şer red bikin

(AY)

Stenbol
Sûriye şara HSD Îlham Ehmed
