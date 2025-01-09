İlham Ahmed: "Suriye'nin kuzeydoğu sınırlarının korunmasını Fransa ve ABD üstlenebilir"

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Yürütme Konseyi eş başkanı ve bölgenin en büyük politik gücü Demokratik Birlik Partisi (PYD) önderlerinden İham Ahmed Türkiye ve özerk yönetim alanı arasındaki Suriye sınırını "ABD ve Fransa'nın korumasına bırakmaya hazır olduklarını" söyledi.

Fransa kamu medyası TV 5 Monde'a verdiği demeçte Ahmed, Fransa ve ABD birliklerinin Türkiye sınırındaki durumu güvence altına almaları için iki ülke yetkilileriyle görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Ahmed ''ABD ve Fransa gerçekten tüm sınırı güvence altına alabilir. Bu askeri koalisyonla ilgili sorumluluğu üstlenmeye hazırız," dedi.

Ahmed ayrıca "Fransızlardan sınırı korumak, bölgeyi savunmamıza yardımcı olmak ve Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak için askeri birliklerini bu bölgeye göndermelerini istiyoruz," dedi.

euronews'un haberine göre İlham Ahmed, "Fransa, Türkiye'yi sınırdaki varlığını kabule ikna eder etmez, barış sürecine başlayabiliriz," dedi ve "önümüzdeki haftalarda her şey[in] çözüme kavuş[masını] umduklarını" söyledi.

Perşembe günü, Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine'ın haftalık basın toplantısında Anadolu Ajansı (AA) muhabiri konuyu şu soruyla gündeme getirdi: "Fransa, PKK'yı terör örgütü olarak tanımlıyor mu? Suriye'de SDG adını verdiğiniz oluşumun PKK ile ilişkisi olduğunu kabul ediyor musunuz? Suriye'deki bu yapılanmanın Türkiye'ye karşı konuşlanmak üzere Fransız askeri istemesine yanıtınız nedir?"

Lemoine soruyu, "Bizim için prensipte önemli olan, şu anda Suriye topraklarında faaliyet gösteren grupların geçiş sürecine dahil edilmesidir. Benim bildiğim kadarıyla SDG güçleri ile Şam yönetimi yetkilileri arasında yapılmak istenen budur." diyerek yanıtladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Kürt güçlerine ilişkin [olarak da] "Cumhurbaşkanı Macron'un sözlerini hatırlatmak ist[ediğini] söyledi: "'Suriye Demokratik Güçleri'ne ve özgürlük savaşçılarına borcumuzun bilincindeyiz. Onlar terörle mücadelenin zorlu yıllarında yanımızda oldular.'

Bunlar cumhurbaşkanımızın ifadeleri."

Lemoine, PKK ile ilgili sözlerine açıklık getirilmesinin istenildiği bir diğer soruya karşılık da "PKK'nin doğasına ilişkin yorum yapmayacağım." dedi.

Konuyla ilgili olarak ABD ve Türkiye dışişleri bakanlıklarından henüz bir yorum gelmedi.

Blinken ve Barrot'nun ortak basın toplantısı

Ancak, ABD ve Fransa dışişleri bakanları çarşamba günü Paris'te düzenledikleri ortak basın toplantısında Suriye Demokratik Güçleri'nin IŞİD ile savaşta ve IŞİD suçlularının yargılanma ya da ülkelerine iade süreçleri başlayana kadar gözetim altında tutulmalarında asli rol oynadığını teyit etmişlerdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, "Suriye'deki Kürtler[in], hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Fransa için İslami terörizme karşı mücadelede güvenilir ve kararlı müttefikler oldu[klarını]" söylemişti.

Barrot, "Elbette, Türkiye'nin meşru güvenlik garantilerinin karşılanabileceğinden ancak aynı zamanda Kürtlerin güvenlik çıkarlarının ve ülkelerinin geleceğine tam anlamıyla katkıda bulunma haklarının korunabileceğinden de emin olmak istiyoruz." demişti.

Blinken de "Türkiye'nin elbette PKK ve terörizm konusunda çok meşru endişeleri var. Bu geçişi, bu endişelerin çoğunun, bence zamanla, çözüme kavuşmasını sağlayacak şekilde yönetmek için çalışıyoruz." demiş ve "bu arada, bir çatışma[nın] Suriye'de gördüğümüz her olumlu şeyin çıkarına kesinlikle aykırı olaca[ğını]" söylemişti.



Blinken, "Bunun olmamasını sağlamak için çok çalıştık; bunu yapmaya devam edeceğiz ve görevi devralacak yönetimin de aynı şeyi yapacağına inanıyorum." demişti.

BLINKEN-BARROT BASIN TOPLANTISI ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Olabilecek en kötü şey, Türkiye ve Suriye Kürtleri arasında bir çatışma"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da hafta başında yaptığı açıklamada Paris'in, Suriye'deki Kürtleri yalnız bırakmayacağını söylemişti.

Macron’dan Suriye açıklaması: Kürtleri terk etmeyeceğiz

Reuters'a demeç veren bir Fransa yetkilisi, Fransa'nın Suriye'de hala, YPG'ye önceki destek döneminden kalma, bölgedeki özel kuvvetlerden oluşan 30-40 askeri olduğunu söyledi. Bu askerler Paris'in SDG'ye sağladığı silahlar ve eğitim desteği kapsamında görev yapıyor.

(AEK)