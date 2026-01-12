ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 12.01.2026 22:39 12 Ocak 2026 22:39
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.01.2026 23:43 12 Ocak 2026 23:43
Okuma Okuma:  2 dakika

İlham Ahmed: Şêx Meqsûd ve Eşrefiyê'de Kürtlere karşı savaş suçları işleniyor

Özerk Yönetimi Dış İşler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed uluslararası insan hakları kuruluşlarını Şêx Meqsûd ve Eşrefiyê mahallelerinde işlenmeye devam eden savaş suçlarını araştırmaya çağırdı: "Genç erkekler kaçırılıp infaz edilyor, sivillerin malları çalınıyor, cesetler parçalanıyor."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İlham Ahmed: Şêx Meqsûd ve Eşrefiyê'de Kürtlere karşı savaş suçları işleniyor
Eşrefiyê ve Şêx Meqsûd mahallelerinde işlenen insanlık suçlarına karşı kadınlar sokağa çıktı/Fotoğraf: ANHA

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İşler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed Halep'in Şêx Meqsûd ve Eşrefiyê mahallelerinde Kürt halkına yönelik hak ihlallerinin ve bölgedeki siyasi gerilimin artışına ilişkin açıklama yaptı.

Ahmed uluslararası toplumu acil müdahaleye, medya kuruluşlarını da sağduyulu yayın yapmaya çağırdı.

İlham Ahmed: "Silah üzerindeki tekel hakkı, halka ve topluma karşı şiddet hakkı vermez"

Ahmed çağrısında çatışan toplulukları birbirine karşı kışkırtan medya kanallarını finanse eden Arap hükümetlerini uyardı ve uluslararası insan hakları örgütlerini ve Uluslararası Af Örgütü'nü, kaçırılanların durumlarını takip etmek ve bu iki mahalledeki olaylarla ilgili soruşturma başlatmak üzere derhal müdahaleye çağırdı.

Ahmed'in çağrısı şöyle:

Suriye halkını birbirine karşı kışkırtan ve farklı grupların öldürülmesine çağrı yapan bazı Arap kanallarını finanse eden ülkeleri, Suriye çatışmasına ilişkin medya politikalarını yeniden gözden geçirmeye çağırıyoruz.

Gerçeklerin çarpıtılması ve yanlış beyanı: Bileşenler konusuyla ilgili olarak sunduğunuz raporlar hakkında soruşturma başlatılmasını talep ediyoruz.

Devletin silah üzerindeki tekel hakkı, halka ve topluma karşı şiddet ve yıldırma uygulama, insan hakları normlarını ve yasalarını ihlal etme hakkı vermez.

Şêx Meqsûd ve Eşrefiyê mahallelerinde Kürtlere karşı işlenen suçlar ve ihlaller savaş suçları kapsamına girmektedir. Bunlar arasında genç erkeklerin kaçırılması ve infaz edilmesi, sivil malların çalınması ve yağmalanması ile hem savaşçıların hem de sivillerin cesetlerinin parçalanması yer almaktadır.

Uluslararası insan hakları örgütlerini ve Uluslararası Af Örgütü'nü, kaçırılanların durumlarını takip etmek ve bu iki mahalledeki olaylarla ilgili soruşturma başlatmak üzere derhal müdahale etmeye çağırıyoruz.

(AEK)

Haber Yeri
Halep
Eşrefiye şeyh maksud halep savaş suçları
ilgili haberler
SOHR: Halep’teki Kürt mahallelerinde ağır hak ihlalleri yaşanıyor
12 Ocak 2026
/haber/sohr-halepteki-kurt-mahallelerinde-agir-hak-ihlalleri-yasaniyor-315505
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
SOHR: Halep’teki Kürt mahallelerinde ağır hak ihlalleri yaşanıyor
12 Ocak 2026
/haber/sohr-halepteki-kurt-mahallelerinde-agir-hak-ihlalleri-yasaniyor-315505
Sayfa Başına Git