İlham Ahmed: Şêx Meqsûd ve Eşrefiyê'de Kürtlere karşı savaş suçları işleniyor

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İşler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed Halep'in Şêx Meqsûd ve Eşrefiyê mahallelerinde Kürt halkına yönelik hak ihlallerinin ve bölgedeki siyasi gerilimin artışına ilişkin açıklama yaptı.



Ahmed uluslararası toplumu acil müdahaleye, medya kuruluşlarını da sağduyulu yayın yapmaya çağırdı.

Ahmed çağrısında çatışan toplulukları birbirine karşı kışkırtan medya kanallarını finanse eden Arap hükümetlerini uyardı ve uluslararası insan hakları örgütlerini ve Uluslararası Af Örgütü'nü, kaçırılanların durumlarını takip etmek ve bu iki mahalledeki olaylarla ilgili soruşturma başlatmak üzere derhal müdahaleye çağırdı.

Ahmed'in çağrısı şöyle:

Suriye halkını birbirine karşı kışkırtan ve farklı grupların öldürülmesine çağrı yapan bazı Arap kanallarını finanse eden ülkeleri, Suriye çatışmasına ilişkin medya politikalarını yeniden gözden geçirmeye çağırıyoruz.



Gerçeklerin çarpıtılması ve yanlış beyanı: Bileşenler konusuyla ilgili olarak sunduğunuz raporlar hakkında soruşturma başlatılmasını talep ediyoruz.

Devletin silah üzerindeki tekel hakkı, halka ve topluma karşı şiddet ve yıldırma uygulama, insan hakları normlarını ve yasalarını ihlal etme hakkı vermez.

Şêx Meqsûd ve Eşrefiyê mahallelerinde Kürtlere karşı işlenen suçlar ve ihlaller savaş suçları kapsamına girmektedir. Bunlar arasında genç erkeklerin kaçırılması ve infaz edilmesi, sivil malların çalınması ve yağmalanması ile hem savaşçıların hem de sivillerin cesetlerinin parçalanması yer almaktadır.

Uluslararası insan hakları örgütlerini ve Uluslararası Af Örgütü'nü, kaçırılanların durumlarını takip etmek ve bu iki mahalledeki olaylarla ilgili soruşturma başlatmak üzere derhal müdahale etmeye çağırıyoruz.