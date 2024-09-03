ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 3 Eylül 2024 23:21
 ~ Son Güncelleme: 4 Eylül 2024 10:35
2 dk Okuma

"ÖZERK YÖNETİM"DEN LAVROV'A YANIT

İlham Ahmed: "Lavrov çözüme hizmet etmiyor, kaosa kapı aralıyor"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Suriye'deki Kürtlerin mücadelesi karşısında Ankara'yı kollayan yaklaşımını eleştiren Özerk Yönetim'den İlham Ahmed, "Lavrov bizim Suriye'yi bölme gibi bir niyetimiz olmadığını gayet iyi biliyor" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İlham Ahmed: "Lavrov çözüme hizmet etmiyor, kaosa kapı aralıyor"
İlham Ahmed, ABD'nin Columbia Üniversitesi'nde/humanrightscolumbia.org

Rojava Özerk Yönetimi Dışilişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un Kürtler'in Suriye'deki mücadelesini karalayan "değerlendirme"sini reddetti.

"Kürt ortaklarımızın, birleşik Suriye devleti [için] Şam ile ulusal diyalog yoluna gireceğini umuyorum"
RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI’NDAN TAVSİYE
"Kürt ortaklarımızın, birleşik Suriye devleti [için] Şam ile ulusal diyalog yoluna gireceğini umuyorum"
2 Eylül 2024

Lavrov dün Rusya'da verdiği bir röportajda Suriye, Filistin, Lübnan ve Ukrayna sorunlarına ilişkin açıklamaları arasında "Amerikalılar[ın], kendi oyunlarında Kürtleri kullan[dığını] ve onlara oyn[adığını]" söylemiş, Kürtler'in "gelecek[lerinin] birleşik Suriye'de olduğunu anlama[ları gerektiğini]" ileri sürmüştü. Rusya Dışişleri Bakanı Kürtleri "Amerikalıların onlara yardım edeceğini ummamaları, Suriye hükümetiyle anlaşmaya varmaları, ulusal azınlık olarak hakları konusunda anlaşmaları gerek[tiği]" konusunda uyarmış, kendilerinin ise "diyaloğu teşvik" ettiklerini söylemişti.

Rudaw'ın haberine göre, Arap medyasına yaptığı açıklamada Lavrov’a yanıt veren İlham Ahmed, “Lavrov’un sözleri çözüme hizmet etmekten ziyade kaosa kapı aralıyor. Biz kendi öz gücümüze dayanıyoruz” dedi.

“Suriye’yi parçalamak
gibi bir niyetimiz yok”

Rusya Dışişleri Bakanı, ABD'nin Tanif yerleşim birimi dolayında oluşturduğu 55 kilometre çapındaki "bölgede terörle mücadele alanında sorunları çözmediklerini, yarı devlet oluşturmaya çalıştıklarını" söylemişti.

Lavrov, "Bu bölgede petrol ve doğalgaz yatakları, verimli tarım arazileri bulunuyor. Burası acımasızca sömürülüyor. Amerikalılar ve uşakları, petrol, doğalgaz ve tahılı buradan çıkarıyor ve satıyor. Bu paralar Suriye'nin bütçesine gitmiyor, ayrılıkçılığı ve yarı devletin oluşturulmasını teşvik etmek için kullanılıyor." demişti.

Lavrov'un bu sözlerine karşı İlham Ahmed,  “Suriye’yi parçalama gibi bir niyetimiz bulunmuyor” dedi. Tersine Şam’ın kendileriyle diyalog kurmak istemediğini söyledi.

Rudaw'ın özetlediğine göre Ahmed konuşmasında şu tespitleri ileri sürdü:

"Yabancı güçler Suriye'yi terk etmeli"  

Şam siyasi çözüm ve diyaloga yanaşmıyor

Şam Türkiye ile diyalog ve çözüm yolu ararken, bizim diyalog arayışımızı reddediyor.

"ABD’nin isteklerine boyun eğdiğimiz" şeklindeki iddialar kabul edilemez

Rusya bizim Kuzey-Doğu Suriye’deki niyetimizi gayet iyi biliyor

Biz kendi gücümüze dayanıyoruz ve Washington ile ilişkimiz terör ile mücadele       
    esasına  dayanıyor

Siyasi çözümün temeli yabancı güçlerin Suriye topraklarını terk etmesi ilkesine     
     dayanmalı

Türkiye’nin Kuzey-Doğu Suriye’ye yönelik tehditleri sürüyor.

(AEK)

İlham Ahmed AANES Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi lavrov Rusya abd
ilgili haberler
BİR JERUSALEM POST YORUMU
"Ankara ve Şam Kürtler'e karşı anlaşarak, ABD'yi çekilmeye zorlayacak"
22 Kasım 2022
/haber/ankara-ve-sam-kurtler-e-karsi-anlasarak-abd-yi-cekilmeye-zorlayacak-270323
ŞAM-ANKARA YAKINLAŞMASI
Suriye'de Kürtler | "Türkiye'nin tüm çabası 'özerk yönetim'den kurtulmak için"
24 Eylül 2022
/haber/suriye-de-kurtler-turkiye-nin-tum-cabasi-ozerk-yonetim-den-kurtulmak-icin-267578
ESAD KÜRTLERLE YENİDEN KURULUŞU KONUŞUYOR
Şam iktidarı paylaşmak istemiyor, Kürtler de özyönetimi bırakmak ...
25 Temmuz 2022
/haber/sam-iktidari-paylasmak-istemiyor-kurtler-de-ozyonetimi-birakmak-264990
KUZEYDOĞU SURİYE'YE "OPERASYON"
SDG ve Şam yönetimi arasında askeri ve siyasi ittifak arayışı
6 Temmuz 2022
/haber/sdg-ve-sam-yonetimi-arasinda-askeri-ve-siyasi-ittifak-arayisi-264181
Rusya: Cenevre'deki Görüşmelere Kürtler de Katılmalı
27 Şubat 2017
/haber/rusya-cenevre-deki-gorusmelere-kurtler-de-katilmali-184000
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
BİR JERUSALEM POST YORUMU
"Ankara ve Şam Kürtler'e karşı anlaşarak, ABD'yi çekilmeye zorlayacak"
22 Kasım 2022
/haber/ankara-ve-sam-kurtler-e-karsi-anlasarak-abd-yi-cekilmeye-zorlayacak-270323
ŞAM-ANKARA YAKINLAŞMASI
Suriye'de Kürtler | "Türkiye'nin tüm çabası 'özerk yönetim'den kurtulmak için"
24 Eylül 2022
/haber/suriye-de-kurtler-turkiye-nin-tum-cabasi-ozerk-yonetim-den-kurtulmak-icin-267578
ESAD KÜRTLERLE YENİDEN KURULUŞU KONUŞUYOR
Şam iktidarı paylaşmak istemiyor, Kürtler de özyönetimi bırakmak ...
25 Temmuz 2022
/haber/sam-iktidari-paylasmak-istemiyor-kurtler-de-ozyonetimi-birakmak-264990
KUZEYDOĞU SURİYE'YE "OPERASYON"
SDG ve Şam yönetimi arasında askeri ve siyasi ittifak arayışı
6 Temmuz 2022
/haber/sdg-ve-sam-yonetimi-arasinda-askeri-ve-siyasi-ittifak-arayisi-264181
Rusya: Cenevre'deki Görüşmelere Kürtler de Katılmalı
27 Şubat 2017
/haber/rusya-cenevre-deki-gorusmelere-kurtler-de-katilmali-184000
Sayfa Başına Git