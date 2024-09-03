İlham Ahmed: "Lavrov çözüme hizmet etmiyor, kaosa kapı aralıyor"

Rojava Özerk Yönetimi Dışilişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un Kürtler'in Suriye'deki mücadelesini karalayan "değerlendirme"sini reddetti.

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI’NDAN TAVSİYE "Kürt ortaklarımızın, birleşik Suriye devleti [için] Şam ile ulusal diyalog yoluna gireceğini umuyorum"

Lavrov dün Rusya'da verdiği bir röportajda Suriye, Filistin, Lübnan ve Ukrayna sorunlarına ilişkin açıklamaları arasında "Amerikalılar[ın], kendi oyunlarında Kürtleri kullan[dığını] ve onlara oyn[adığını]" söylemiş, Kürtler'in "gelecek[lerinin] birleşik Suriye'de olduğunu anlama[ları gerektiğini]" ileri sürmüştü. Rusya Dışişleri Bakanı Kürtleri "Amerikalıların onlara yardım edeceğini ummamaları, Suriye hükümetiyle anlaşmaya varmaları, ulusal azınlık olarak hakları konusunda anlaşmaları gerek[tiği]" konusunda uyarmış, kendilerinin ise "diyaloğu teşvik" ettiklerini söylemişti.

Rudaw'ın haberine göre, Arap medyasına yaptığı açıklamada Lavrov’a yanıt veren İlham Ahmed, “Lavrov’un sözleri çözüme hizmet etmekten ziyade kaosa kapı aralıyor. Biz kendi öz gücümüze dayanıyoruz” dedi.

“Suriye’yi parçalamak

gibi bir niyetimiz yok”

Rusya Dışişleri Bakanı, ABD'nin Tanif yerleşim birimi dolayında oluşturduğu 55 kilometre çapındaki "bölgede terörle mücadele alanında sorunları çözmediklerini, yarı devlet oluşturmaya çalıştıklarını" söylemişti.

Lavrov, "Bu bölgede petrol ve doğalgaz yatakları, verimli tarım arazileri bulunuyor. Burası acımasızca sömürülüyor. Amerikalılar ve uşakları, petrol, doğalgaz ve tahılı buradan çıkarıyor ve satıyor. Bu paralar Suriye'nin bütçesine gitmiyor, ayrılıkçılığı ve yarı devletin oluşturulmasını teşvik etmek için kullanılıyor." demişti.

Lavrov'un bu sözlerine karşı İlham Ahmed, “Suriye’yi parçalama gibi bir niyetimiz bulunmuyor” dedi. Tersine Şam’ın kendileriyle diyalog kurmak istemediğini söyledi.

Rudaw'ın özetlediğine göre Ahmed konuşmasında şu tespitleri ileri sürdü:

"Yabancı güçler Suriye'yi terk etmeli"



▶ Şam siyasi çözüm ve diyaloga yanaşmıyor ▶ Şam Türkiye ile diyalog ve çözüm yolu ararken, bizim diyalog arayışımızı reddediyor. ▶ "ABD’nin isteklerine boyun eğdiğimiz" şeklindeki iddialar kabul edilemez ▶ Rusya bizim Kuzey-Doğu Suriye’deki niyetimizi gayet iyi biliyor ▶ Biz kendi gücümüze dayanıyoruz ve Washington ile ilişkimiz terör ile mücadele

esasına dayanıyor ▶ Siyasi çözümün temeli yabancı güçlerin Suriye topraklarını terk etmesi ilkesine

dayanmalı ▶ Türkiye’nin Kuzey-Doğu Suriye’ye yönelik tehditleri sürüyor.

(AEK)