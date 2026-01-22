İlham Ahmed: Kobanî kuşatma altında, ateşkese rağmen çatışmalar sürüyor

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed, Kobanî'de Şam'ın ateşkes ilanına rağmen çatışmaların devam ettiğini söyledi.

İlham Ahmed, Kobanî’de çatışmaların sürdüğünü, su, elektrik ve internetin kesildiğini belirterek yaşananları "savaş suçu" olarak nitelendirdi.

'Şavaş suçu' mesajı

X üzerinden yaptığı açıklamada, "(Şam'ın) ateşkes ilanına rağmen Kobanî'deki çatışmaların kuşatmanın başladığı günler öncesinden bu yana devam ettiğini" ifade eden İlham Ahmed, su, elektrik ve internet hizmetlerinin de kesildiğini ekleyerek, bu uygulamaların "savaş suçu düzeyine ulaştığına" dikkat çekti.

Ahmed, "İlgili makamları kuşatmayı sona erdirmek ve sivillerin geçim kaynaklarından mahrum bırakılarak cezalandırılmasına son vermek için müdahale etmeye çağırıyoruz" çağrısıyla sözlerini tamamladı.

