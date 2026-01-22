ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 22.01.2026 10:35 22 Ocak 2026 10:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.01.2026 16:32 22 Ocak 2026 16:32
Okuma Okuma:  1 dakika

İlham Ahmed: Kobanî kuşatma altında, ateşkese rağmen çatışmalar sürüyor

Uluslararası kamuoyuna seslenen İlham Ahmed, "İlgili makamları kuşatmayı sona erdirmek ve sivillerin geçim kaynaklarından mahrum bırakılarak cezalandırılmasına son vermek için müdahale etmeye çağırıyoruz" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İlham Ahmed: Kobanî kuşatma altında, ateşkese rağmen çatışmalar sürüyor

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed, Kobanî'de Şam'ın ateşkes ilanına rağmen çatışmaların devam ettiğini söyledi.

İHD ve Barolardan BM’ye acil çağrı: Suriye’deki saldırılar araştırılsın
İHD ve Barolardan BM’ye acil çağrı: Suriye’deki saldırılar araştırılsın
Bugün 09:57

İlham Ahmed, Kobanî’de çatışmaların sürdüğünü, su, elektrik ve internetin kesildiğini belirterek yaşananları "savaş suçu" olarak nitelendirdi.

'Şavaş suçu' mesajı

X üzerinden yaptığı açıklamada, "(Şam'ın) ateşkes ilanına rağmen Kobanî'deki çatışmaların kuşatmanın başladığı günler öncesinden bu yana devam ettiğini" ifade eden İlham Ahmed, su, elektrik ve internet hizmetlerinin de kesildiğini ekleyerek, bu uygulamaların "savaş suçu düzeyine ulaştığına" dikkat çekti.

Ahmed, "İlgili makamları kuşatmayı sona erdirmek ve sivillerin geçim kaynaklarından mahrum bırakılarak cezalandırılmasına son vermek için müdahale etmeye çağırıyoruz" çağrısıyla sözlerini tamamladı.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
İlham Ahmed kobani şam Rojava
ilgili haberler
ilgili haberler
