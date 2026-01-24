ENGLISH KURDÎ
YT: Yayın Tarihi: 24.01.2026 11:00 24 Ocak 2026 11:00
 SG: Son Güncelleme: 24.01.2026 11:22 24 Ocak 2026 11:22
Okuma:  1 dakika

İlham Ahmed: Kalıcı ateşkes, 18 Ocak Anlaşması’nın uygulanması için temel şart

“Savaşı sona erdirmek için çalışmayı sürdürüyor ve girişimlerde bulunmaya devam ediyoruz.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İlham Ahmed: Kalıcı ateşkes, 18 Ocak Anlaşması’nın uygulanması için temel şart
*İlham Ahmed. (Fotoğraf: Rudaw)

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed, 18 Ocak Anlaşması ve sahadaki insani duruma ilişkin açıklama yaptı.

Ahmed, anlaşmanın uygulanmasının temel şartının ateşkesi kalıcı hâle getirmek ve operasyonları sona erdirmek olduğunu belirterek, savaşı sona erdirmek için çabalarını sürdürdüklerini söyledi.

Suriye geçici hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında, ABD arabuluculuğunda varılan “ateşkes ve entegrasyon” anlaşması, Kobanî ve Haseke çevresinde yoğunlaşan abluka ile düşük yoğunluklu çatışmalar nedeniyle kırılganlığını sürdürüyor. Bu bölgelerdeki insani kriz de her geçen gün derinleşiyor.

Ahmed’in X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Ateşkesi kalıcı hâle getirmek ve askerî operasyonların sona erdiğini ilan etmek, 18 Ocak’ta duyurulan anlaşmanın hayata geçirilmesinin temel şartıdır. Son günlerde pek çok köy ve kasabadan kitlesel göçler yaşandı; herkes güvenli biçimde geri dönebileceği günü bekliyor.

Sivil hayat büyük ölçüde sekteye uğradı, ağır kış koşullarında eğitim de durdu. Buna rağmen, savaşı sona erdirmek için çalışmayı sürdürüyor ve girişimlerde bulunmaya devam ediyoruz. Bu süreçte, ulusal ve uluslararası çabaları da takdirle karşılıyoruz.

(VC)

Suriye SDG-Şam anlaşması İlham Ahmed Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi suriye demokratik güçleri
Şam'ın ilan ettiği ateşkesin süresi dolarken, uzatılması olasılığı değerlendiriliyor
24 Ocak 2026
SDG-ABD görüşmesinden ayrıntılar: Üç tümen formülü masada
23 Ocak 2026
İlham Ahmed: Kobanî kuşatma altında, ateşkese rağmen çatışmalar sürüyor
22 Ocak 2026
10 Mart’tan 18 Ocak’a: SDG-Şam anlaşmaları bize ne söylüyor?
21 Ocak 2026
Suriye: Şam yönetimi, SDG ile çatışmalarda dört gün ateşkes ilan etti
20 Ocak 2026
SDG ile Şam arasında ‘ateşkes ve entegrasyon’ anlaşması
18 Ocak 2026
