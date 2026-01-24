İlham Ahmed: Kalıcı ateşkes, 18 Ocak Anlaşması’nın uygulanması için temel şart

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed, 18 Ocak Anlaşması ve sahadaki insani duruma ilişkin açıklama yaptı.

Ahmed, anlaşmanın uygulanmasının temel şartının ateşkesi kalıcı hâle getirmek ve operasyonları sona erdirmek olduğunu belirterek, savaşı sona erdirmek için çabalarını sürdürdüklerini söyledi.

Ahmed’in X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Ateşkesi kalıcı hâle getirmek ve askerî operasyonların sona erdiğini ilan etmek, 18 Ocak’ta duyurulan anlaşmanın hayata geçirilmesinin temel şartıdır. Son günlerde pek çok köy ve kasabadan kitlesel göçler yaşandı; herkes güvenli biçimde geri dönebileceği günü bekliyor.

Sivil hayat büyük ölçüde sekteye uğradı, ağır kış koşullarında eğitim de durdu. Buna rağmen, savaşı sona erdirmek için çalışmayı sürdürüyor ve girişimlerde bulunmaya devam ediyoruz. Bu süreçte, ulusal ve uluslararası çabaları da takdirle karşılıyoruz.