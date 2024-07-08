İlham Ahmed: Görüşmenin birinci şartı Türkiye'nin çekilmesi olmalı

Kuzey ve Doğu Suriye Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed, Türkiye ve Suriye arasında olası ‘normalleşme’ sürecine ilişkin konuştu.

Fırat Haber Ajansı’nın sorularını yanıtlayan Ahmed, “Şam ve Ankara arasında bir anlaşmanın sağlanabilmesi için Türkiye ve bağlı paramiliter grupların kontrolündeki bölgelerdeki işgalin son bulması gerektiğini” söyledi.

Ahmed, “Türkiye ve Suriye'deki hükümetlerin anlaşma çabalarında Rusya ve Irak'ın rol oynadığını" belirtti ve ekledi:

“Ankara ve Şam’ın anlaşmaları önünde engeller olduğu açık çünkü Türk devleti de Şam hükümeti de kendi kararlarını verme bağımsızlığına sahip değiller. Suriye sorunu artık devletler arası bir sorun haline geldi ve onlar demografik değişimde ısrar ediyorlar. Bu nedenle her şeyden önce Suriye halkının güvenliğinin ve çıkarlarının düşünülmesi gerekiyor. Bu anlamda Türk devletinin Suriye topraklarından çekilmesi, anlaşmanın birinci şartı olmalıdır. Onun dışında yapılacak anlaşmalar sadece Kuzey ve Doğu Suriye halkı değil, tüm Suriye halkının lehine olacaktır.”

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"Önce Türkiye, Suriye topraklarından çıkmalı"

"Şam'ın Suriye halklarının aleyhine olacak anlaşmalara dahil olmaması gerektiğini" söyleyen Ahmed, şöyle devam etti: "Öncelikle Türk devleti işgal ettiği Suriye alanlarını terk etmesi gerekir. Öyle görünüyor ki rejim bu şartında ısrar ediyor.

Türk devletinin işgali altındaki bölgeler, Kuzey ve Doğu Suriye bölgesidir. Şimdi Türk devletinin işgalindeki alanların bir kısmı da Şam hükümeti alanlarından gidenlerdir. Bu sorunları her iki devletin kendi aralarında çözmesi aslında ağır bir yüktür. Türk devleti, Kuzey ve Doğu Suriye’yi kendisine muhalif görüyor, Şam hükümeti ise hem Kuzey ve Doğu Suriye’yi hem de Kuzey-Batı Suriye kendisine karşı muhalif olarak görüyor. Bu nedenle tüm halklar dahil edilmeli.

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"Eski politakalara dönmek tehlikeye yaratır"

"Ama eğer eskiye dönmek istiyorlarsa bunun çok fazla tehlikesi var. Eski ilişkileri halkların haklarını yok sayma çerçevesindeydi. Ancak şu an olası bir çözümün Suriye'nin genelini kapsaması gerekiyor.

"Elbette biz rejimin yeni adımlar atmasını ve değişime gitmesini istiyoruz. Rejim tarafından suçlu olarak görülen kişilerin evlerine dönmeleri, tüm mültecilerin kendi evine dönmesi, Türk devletinin işgal ettiği bölgelerden çıkması gerekiyor. Eğer yaklaşım bu olursa Suriye sorunu çözüme ulaşacak."

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(RT)