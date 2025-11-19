ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 19 Kasım 2025 16:15
 ~ Son Güncelleme: 19 Kasım 2025 16:33
2 dk Okuma

İlham Ahmed: Entegrasyonun uygulanmasında Şam ağır davranıyor

Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı, 6’ncı Ortadoğu Barış ve Güvenlik Forumu’nda konuştu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Duhok Kürdistan Amerikan Üniversitesi / X

6’ncı Ortadoğu Barış ve Güvenlik Forumu (MEPS2025), Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Duhok kentinde dün (18 Kasım) başladı.

Duhok Kürdistan Amerikan Üniversitesi öncülüğünde gerçekleştirilen ve yüzlerce lider, siyasi temsilci, diplomat ve akademisyenin davetli olduğu foruma, Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed de katıldı.

2019’da kurulan MEPS Forumu, kısa sürede IKBY ve Irak’ın en önemli yıllık buluşmalarından biri hâline gelerek, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın karşı karşıya olduğu acil sorunların açık ve doğrudan tartışılmasına zemin sunuyor.
Rûdaw’da yer alan habere göre, Ahmed, yaklaşık bir ay önce Şam yönetimiyle kritik bir anlaşmaya varıldığını duyurdu:

“Yaklaşık bir ay önce SDG ve Asayiş’in katılımı konusunda kritik bir anlaşmaya varıldı. Fakat görüşmelerin devamı noktasında aksamalar ve kopukluklar oldu. Bu alanda adımlar ağır atılıyor. Bu da Şam’dan kaynaklanıyor, bizden kaynaklanmıyor.”

Arap toplumuna empati çağrısı

Toplumsal uzlaşı ve karşılıklı anlayışın önemine de dikkat çeken Ahmed, “Bir Arap’ın bir Kürt’ün ne istediğini anlaması veya diğer azınlıkların yerine kendini koyması gerekiyor,” diyerek özellikle Arap toplumuna empati çağrısında bulundu.

Suriye’deki yönetim modeli konusundaki anlaşmazlıklara da değinen Ahmed, Özerk Yönetim’in adem-i merkeziyetçi talebi ile Şam’ın merkezi yapıda ısrarının, Suriye’nin gerçekleriyle uyumsuz olduğunu vurguladı.

Ahmed, bu anlayış eksikliğinin, iktidarı paylaşmak istemeyen bir zihniyetten kaynaklandığını ve Sykes-Picot ile Baas rejiminin tekçi politikalarının köklü etkilerine dayandığını ifade etti.

Ahmed, konuşmasını şöyle sonlandırdı: “Suriye’nin barışa, kalıcı bir barışa ihtiyacı var. Bu barış, tüm halkların haklarının korunduğu bir anayasaya dayanmalı. Kadınların karar alma mekanizmalarında yer alması şarttır; kadının olmadığı bir barış kalıcı olamaz.” (TY)

