İlham Ahmed: Diyaloğun yeniden başlatılmasını istiyoruz

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed çevrimiçi basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ahmed, Kuzey ve Doğu Suriye'nin geleceğine ve özerk yönetimin taleplerine ilişkin açıklamalarda bulundu, uluslararası topluma "Kürtlere yönelik saldırılara sessiz kalmamaları" yönünde çağrı yaptı.

"Kürt halkı IŞİD unsurlarına güvenmiyor"

Kürt bölgelerinin özerkliğinin korunmasını ve diyaloğun yeniden başlatılmasını istediklerini vurgulayan Ahmed, "Koalisyon güçleri, Hol Kampı üzerindeki kontrol sorununu görüşmelerle çözmeye çalışıyor. Suriye'deki Kürtlere yönelik soykırım saldırılarını durdurmak için acil müdahale çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara'nın kendileriyle yaptığı anlaşmalara uymadığını, yaptırımların kaldırılması için gerekli koşulları sağlamadığını söyleyen Ahmed, "Kürt halkı, IŞİD unsurlarını da içeren bu güçlere güvenmiyor." ifadelerini kullandı.

Haseke kentinde binlerce IŞİD’li ve ailesinin tutulduğu Hol Kampı’nın önemine değinen Ahmed, burada yaşanacak kontrolsüz bir ortamın tüm ülkelerin güvenliğini ciddi risk altına soktuğunu açıkladı.

Ahmed, uluslararası topluma 2015-2016 yıllarında IŞİD'e karşı savaştıklarını hatırlatarak “Bu halk, sizi korumak için gençlerini feda etti; siz de ayağa kalkmalı ve halkımız için doğru duruşu sergilemelisiniz." sözleriyle seslendi.

