ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 20.01.2026 15:55 20 Ocak 2026 15:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.01.2026 17:10 20 Ocak 2026 17:10
Okuma Okuma:  2 dakika

İlham Ahmed: Diyaloğun yeniden başlatılmasını istiyoruz

Kuzey ve Doğu Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren Özerk Yönetim Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed, uluslararası topluma “Bu halk, sizi korumak için gençlerini feda etti; siz de ayağa kalkmalı ve halkımız için doğru duruşu sergilemelisiniz." sözleriyle seslendi.

Nalin Öztekin

KUBi Kurdî Bixwînin
Nalin Öztekin

Nalin Öztekin

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İlham Ahmed: Diyaloğun yeniden başlatılmasını istiyoruz

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed çevrimiçi basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ahmed, Kuzey ve Doğu Suriye'nin geleceğine ve özerk yönetimin taleplerine ilişkin açıklamalarda bulundu, uluslararası topluma "Kürtlere yönelik saldırılara sessiz kalmamaları" yönünde çağrı yaptı.

Bakırhan'dan Bahçeli'ye yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor
DEM PARTİ SURİYE SINIRINDA
Bakırhan'dan Bahçeli'ye yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor
20 Ocak 2026

"Kürt halkı IŞİD unsurlarına güvenmiyor"

Kürt bölgelerinin özerkliğinin korunmasını ve diyaloğun yeniden başlatılmasını istediklerini vurgulayan Ahmed, "Koalisyon güçleri, Hol Kampı üzerindeki kontrol sorununu görüşmelerle çözmeye çalışıyor. Suriye'deki Kürtlere yönelik soykırım saldırılarını durdurmak için acil müdahale çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara'nın kendileriyle yaptığı anlaşmalara uymadığını, yaptırımların kaldırılması için gerekli koşulları sağlamadığını söyleyen Ahmed, "Kürt halkı, IŞİD unsurlarını da içeren bu güçlere güvenmiyor." ifadelerini kullandı.

Özerk Yönetim Dış İşleri Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed çevrimiçi şekilde gazetecilerin sorularını yanıtladı

Haseke kentinde binlerce IŞİD’li ve ailesinin tutulduğu Hol Kampı’nın önemine değinen Ahmed, burada yaşanacak kontrolsüz bir ortamın tüm ülkelerin güvenliğini ciddi risk altına soktuğunu açıkladı.

Ahmed, uluslararası topluma 2015-2016 yıllarında IŞİD'e karşı savaştıklarını hatırlatarak “Bu halk, sizi korumak için gençlerini feda etti; siz de ayağa kalkmalı ve halkımız için doğru duruşu sergilemelisiniz." sözleriyle seslendi.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
İlham Ahmed Rojava Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi
Nalin Öztekin
Nalin Öztekin
tüm yazıları
bianet muhabiri (Eylül 2025). Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, kadın kazanımları, çocuk hakları, LGBTİ+’lar ve mültecilere...

bianet muhabiri (Eylül 2025). Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, kadın kazanımları, çocuk hakları, LGBTİ+’lar ve mültecilere ilişkin haberler üretti. Muhabirliğin yanı sıra televizyon programları ve haber bültenleri sundu, canlı yayınlar modere etti. Radyoculuk serüveninde "Elma Şekeri" isimli bir çocuk programı hazırladı ve sundu. Gazeteciliğin yanı sıra gastronomi ve çocuk edebiyatı ile ilgileniyor. Ailesini, bitkilerini, kedileri Şapşik ve Memo ile köpeği Bitter'i çok seviyor.

Devamını Göster
ilgili haberler
Haseke kırsalında şiddetli çatışmalar: "Yüzlerce sivil göç ediyor"
20 Ocak 2026
/haber/haseke-kirsalinda-siddetli-catismalar-yuzlerce-sivil-goc-ediyor-315822
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Haseke kırsalında şiddetli çatışmalar: "Yüzlerce sivil göç ediyor"
20 Ocak 2026
/haber/haseke-kirsalinda-siddetli-catismalar-yuzlerce-sivil-goc-ediyor-315822
diğer yazıları
"Ev gençlerinin dörtte biri Kürtlerden oluşuyor"
19 Ocak 2026
"Ev gençlerinin dörtte biri Kürtlerden oluşuyor"
Sivil toplum örgütleri çocukların katılım hakkı için bir araya geldi
16 Ocak 2026
Sivil toplum örgütleri çocukların katılım hakkı için bir araya geldi
“Beslenmesini götüremediği için okula gitmek istemeyen çocuklar var”
15 Ocak 2026
“Beslenmesini götüremediği için okula gitmek istemeyen çocuklar var”
11 YIL ÖNCE BUGÜN ÖLDÜRÜLDÜ
Nihat Kazanhan’ın babası: Yokluğu, hayatımızda “gerçekleşmeyen” ihtimaller bıraktı
14 Ocak 2026
Nihat Kazanhan’ın babası: Yokluğu, hayatımızda “gerçekleşmeyen” ihtimaller bıraktı
SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR ANLATIYOR
“13 yaşında cezaevine girdim, herkes bize dışardan bakıyor bir de içerden baksınlar”
13 Ocak 2026
“13 yaşında cezaevine girdim, herkes bize dışardan bakıyor bir de içerden baksınlar”
Sayfa Başına Git