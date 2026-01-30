ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 30.01.2026 13:30 30 Ocak 2026 13:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.01.2026 16:23 30 Ocak 2026 16:23
Okuma Okuma:  2 dakika

İlham Ahmed: Başta ABD ve Fransa olmak üzere arabuluculara teşekkür ediyoruz

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı, SDG ve Şam arasında varılan anlaşmaya dair açıklama yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İlham Ahmed: Başta ABD ve Fransa olmak üzere arabuluculara teşekkür ediyoruz
Fotoğraf: Rûdaw

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve Suriye Geçici Hükümeti arasında varılan anlaşmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamasında, başta ABD ve Fransa olmak üzere arabulucu ülke ve taraflara anlaşmaya varılması için gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür eden Ahmed, güvenlik güçlerinin bölgeye girişinin sorumlu ve kademeli bir entegrasyon sürecini güvence altına almak amacıyla gerçekleştiğini söyledi.

Ahmed sürecin, tüm bileşenlerin ortaklığını ve onurunu koruyacak şekilde yürütüleceğini de vurguladı.

SDG ile Şam anlaştı: Üç tugaydan oluşan askeri tümen kurulacak
SDG ile Şam anlaştı: Üç tugaydan oluşan askeri tümen kurulacak
30 Ocak 2026

“İstikrara giden yolda önemli bir adım”

Ahmed’in açıklamasının tamamı şöyle:

“Suriye hükümeti ile Demokratik Suriye Güçleri arasında anlaşmaya varılması için yoğun çaba sarf eden, başta ABD ve Fransa olmak üzere arabulucu ülke ve taraflara derin teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu anlaşma, istikrara giden yolda önemli bir adımdır. Entegrasyon sürecinin gerçekleşmesi için güvence sağlayan bir rol oynayacağını umuyoruz. Güvenlik güçlerinin girişi, ortaklığı garanti altına alan, tüm bileşenlerin onurunu koruyan ve farklı bölgelerde adil ve dengeli bir kalkınmanın önünü açan, sorumlu ve kademeli bir entegrasyon sürecini güvenceye almak içindir. 

“Suriye’nin birliğine hizmet eden, toplumsal barışı güçlendiren, istikrar ve kalkınmada yeni bir dönemin temelini atan ve Afrin ile Serêkaniyê halkının bölgelerine güvenli ve onurlu dönüşünü garanti eden entegrasyon hattını başarıya ulaştırma konusundaki kararlılığımızı teyit ediyoruz.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
İlham Ahmed Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi SDG-Şam anlaşması abd Fransa
bu haberin uzantıları
Barrack’tan SDG-Şam anlaşmasına dair açıklama: Tarihsel dönüm noktası
30 Ocak 2026
/haber/barracktan-sdg-sam-anlasmasina-dair-aciklama-tarihsel-donum-noktasi-316183
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
bu haberin uzantıları
Barrack’tan SDG-Şam anlaşmasına dair açıklama: Tarihsel dönüm noktası
30 Ocak 2026
/haber/barracktan-sdg-sam-anlasmasina-dair-aciklama-tarihsel-donum-noktasi-316183
Sayfa Başına Git