İlham Ahmed: Başta ABD ve Fransa olmak üzere arabuluculara teşekkür ediyoruz

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve Suriye Geçici Hükümeti arasında varılan anlaşmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamasında, başta ABD ve Fransa olmak üzere arabulucu ülke ve taraflara anlaşmaya varılması için gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür eden Ahmed, güvenlik güçlerinin bölgeye girişinin sorumlu ve kademeli bir entegrasyon sürecini güvence altına almak amacıyla gerçekleştiğini söyledi.

Ahmed sürecin, tüm bileşenlerin ortaklığını ve onurunu koruyacak şekilde yürütüleceğini de vurguladı.

SDG ile Şam anlaştı: Üç tugaydan oluşan askeri tümen kurulacak