İlham Ahmed: Başta ABD ve Fransa olmak üzere arabuluculara teşekkür ediyoruz

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve Suriye Geçici Hükümeti arasında varılan anlaşmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Açıklamasında, başta ABD ve Fransa olmak üzere arabulucu ülke ve taraflara anlaşmaya varılması için gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür eden Ahmed, güvenlik güçlerinin bölgeye girişinin sorumlu ve kademeli bir entegrasyon sürecini güvence altına almak amacıyla gerçekleştiğini söyledi.
Ahmed sürecin, tüm bileşenlerin ortaklığını ve onurunu koruyacak şekilde yürütüleceğini de vurguladı.
SDG ile Şam anlaştı: Üç tugaydan oluşan askeri tümen kurulacak
“İstikrara giden yolda önemli bir adım”
Ahmed’in açıklamasının tamamı şöyle:
“Suriye hükümeti ile Demokratik Suriye Güçleri arasında anlaşmaya varılması için yoğun çaba sarf eden, başta ABD ve Fransa olmak üzere arabulucu ülke ve taraflara derin teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu anlaşma, istikrara giden yolda önemli bir adımdır. Entegrasyon sürecinin gerçekleşmesi için güvence sağlayan bir rol oynayacağını umuyoruz. Güvenlik güçlerinin girişi, ortaklığı garanti altına alan, tüm bileşenlerin onurunu koruyan ve farklı bölgelerde adil ve dengeli bir kalkınmanın önünü açan, sorumlu ve kademeli bir entegrasyon sürecini güvenceye almak içindir.
“Suriye’nin birliğine hizmet eden, toplumsal barışı güçlendiren, istikrar ve kalkınmada yeni bir dönemin temelini atan ve Afrin ile Serêkaniyê halkının bölgelerine güvenli ve onurlu dönüşünü garanti eden entegrasyon hattını başarıya ulaştırma konusundaki kararlılığımızı teyit ediyoruz.” (TY)