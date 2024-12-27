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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 27 Aralık 2024 16:30
 ~ Son Güncelleme: 27 Aralık 2024 16:35
1 dk Okuma

BİANET'E GELENLER

İletişim Yayınları'ndan 8 yeni kitap okuyucuyla buluştu

Çağdaş Türkiye Edebiyatı’ndan çocuk klasiklerine, tarihten araştırmaya bu ay İletişim Yayınları’ndan çıkan 8 yeni kitabı sizlerle paylaşıyoruz.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İletişim Yayınları'ndan 8 yeni kitap okuyucuyla buluştu

İletişim Yayınları'ndan bianet'e gelen 8 yeni kitabı sizlerle paylaşıyoruz.

Görseli Büyüt
Dünya Tarihinde Kadınlar-1450'den Günümüze - Bonnie G. Smith (423 sayfa)
Dünya Tarihinde Kadınlar-1450'den Günümüze - Bonnie G. Smith (423 sayfa)

Dünya Tarihinde Kadınlar, Çin’den Rusya’ya, Afrika’dan Asya’ya, kabile yaşamından modernizme, Sanayi Devrimi’nden kurtuluş mücadelelerine, kıtaları ve çağları aşıyor, tarihi kadınların gözünden okumak isteyenler için eleştirel bir pencere sunuyor.

Görseli Büyüt
Türkiye'nin Gizli Ermenileri - Avedis Hadjian (Çev. Akın Emre Pilgir) (624 sayfa)
Türkiye'nin Gizli Ermenileri - Avedis Hadjian (Çev. Akın Emre Pilgir) (624 sayfa)

Türkiye’nin Gizli Ermenileri, ülkenin “görünürde” geçmişiyle yüzleşmeye başlıyor gibi gözüktüğü bir dönemde , 1915’ten hayatta kalabilmiş Anadolulu Ermenilerin izini sürme çabasını anlatıyor. “Gizli” veya “saklanmış” Ermeniler olarak tanımlanan bu insanlara ulaşma çabası Hadjiyan’ı Sivas’tan Van’a, Bitlis’ten Antep’e dek uzanan uzun ve meşakkatli bir yolculuğa çıkarıyor. Soykırımdan önce ya da sonra Müslümanlaşmış Ermenilerin yanı sıra Hıristiyanlıklarını sürdürmeye çalışan; Ermeni olduklarını açıkça söyleyen ve Ermeni olduklarını kesin bir dille inkâr eden çeşitli gruplarla karşılaşıyor. Ermeni “tanımını” da genişleten bu yolculukta Avedis Hadjian, bizzat yaşadığı acı bir deneyimle “görünür”deki özgürlüklerin, yeni bir çağ müjdesinin kısa süre içinde –tekrar– suya düşeceğini seziyor. Yine de bu kitapta, hem halkının hem de insanlığa olan umudunun peşinde olan bir hikâyeye tanıklık ediyoruz…

Görseli Büyüt
Erkek Dutların Gölgesinde - Ali Özgür Özkarcı (199 sayfa)
Erkek Dutların Gölgesinde - Ali Özgür Özkarcı (199 sayfa)

Üç kuşağın iç içe geçmiş hikâyesini anlatıyor Ali Özgür Özkarcı. 1940’lar ile 2000’ler arasında bölünen, parçalanan karanlık bir kesitte, Çukurova’da geçen, sürgünlerle, ne olursa olsun “kapanmayan” hesaplarla, ölümlerle, hırslarla dolu bir hikâye bu. Aynı zamanda yıllar geçse, mekânlar değişse bile yok olmayan, yok etmek için çaba sarf edenleri bile kendi içine çeken, hayatlarının bir anında belirmek için fırsat kollayan o karanlık haleyi de gösteren...

Görseli Büyüt
Küçük Prenses - Frances Hodgson Burnett (Çev. Biray Anıl Birer) (314 sayfa)
Küçük Prenses - Frances Hodgson Burnett (Çev. Biray Anıl Birer) (314 sayfa)

Frances Hodgson Burnett, yatılı okulda okumak için Hindistan’dan İngiltere’ye taşınan Sara’nın karşılaştığı talihsiz olayları anlatıyor.

Görseli Büyüt
Geç Osmanlı Döneminde Yahudiler ve Filistinliler (1908-1914)-Anavatanda Hak İddiası Louis A. Fishman (Çev. Ali Selman) (288 sayfa)
Geç Osmanlı Döneminde Yahudiler ve Filistinliler (1908-1914)-Anavatanda Hak İddiası Louis A. Fishman (Çev. Ali Selman) (288 sayfa)

Bugün İsrail’in Gazze’deki katliamlarıyla şekillenen İsrail-Filistin çatışmasını, dar ve kısır bir popüler tarihçi bakıştan ayıklayıp kökleri Osmanlı’nın son dönemlerine kadar giden toplumsal temellerine bakarak anlamak mümkün mü?

Louis A. Fishman, Geç Osmanlı Döneminde Yahudiler ve Filistinliler (1908-1914): Anavatanda Hak İddiası kitabında bu sorunun peşine düşüyor. İsrail-Filistin çatışmasını imparatorluğun son döneminde bağlamlaştırmayı öneriyor. Yahudi nüfusun Balfour Deklarasyonu’ndan da önce Filistin’de hâkim güç olmaya başladığını öne sürerken Filistinlilik kimliğinin oluşum alanlarına dikkat çekiyor. Bugün şiddetin her çeşidinin devreye sokulduğu bir çatışmanın tarihsel ve toplumsal temellerini merak eden okura seslenen bir kitap.

Görseli Büyüt
Karanlık Sokaklar Öyküler - İvan Alekseyeviç Bunin (Çev. Varol Tümer) (250 sayfa)
Karanlık Sokaklar Öyküler - İvan Alekseyeviç Bunin (Çev. Varol Tümer) (250 sayfa)

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi ilk Rus yazar olan İvan Bunin, Karanlık Sokaklar’da insan ruhunun karmaşık labirentine büyük bir ustalıkla iniyor.

Görseli Büyüt
Acının Sessiz Çığlığı-Komiser Ricciardi'nin Kışı - Maurizio De Giovanni (Çev. Nilay Kanarya) (239 sayfa)
Acının Sessiz Çığlığı-Komiser Ricciardi'nin Kışı - Maurizio De Giovanni (Çev. Nilay Kanarya) (239 sayfa)

Acının Sessiz Çığlığı’nda Maurizio De Giovanni, Napoli’de adımladığı sokaklarda aşkı, acıyı ve açlığı görüyor, insanlık hallerinin canlı bir portresini sunuyor.

Görseli Büyüt
DDKO'nun Hikâyesi-Türk Solu'ndan Kopuş - Halim Demir (247 sayfa)
DDKO'nun Hikâyesi-Türk Solu'ndan Kopuş - Halim Demir (247 sayfa)

Halim Demir, kendisinin bir lise öğrencisi olarak dahil olduğu DDKO’nun hikâyesini, dönemin tanıklıklarının anı ve yorumlarını aktararak anlatıyor: İsmail Beşikçi, Nusret Kılıçaslan, İhsan Aksoy, Tarık Ziya Ekinci, Ali Buran, Mümtaz Kotan, Nezir Şemikanlı ve Naci Kutlay…

(VC)

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İstanbul
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ilgili haberler
Avedis Hadjian'ın ‘Türkiye'nin Gizli Ermenileri’ kitabı yayımlandı
23 Aralık 2024
/haber/avedis-hadjian-in-turkiye-nin-gizli-ermenileri-kitabi-yayimlandi-302964
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