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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 26 Nisan 2024 12:40
 ~ Son Güncelleme: 26 Nisan 2024 12:44
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BİANET'E GELENLER

İletişim Yayınları'ndan 8 yeni kitap okuyucuyla buluştu

Klasik Dünya Edebiyatı’ndan tarihe, Çağdaş Türkiye Edebiyatı’ndan politikaya, sosyolojiden felsefeye bu ay İletişim Yayınları'ndan çıkan 8 yeni kitabı sizlerle paylaşıyoruz.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İletişim Yayınları'ndan 8 yeni kitap okuyucuyla buluştu

İletişim Yayınları'ndan bianet'e gelen 8 yeni kitabı sizlerle paylaşıyoruz.

Görseli Büyüt
Kutup Yazı - E. M. Forster (Çev. Hasan Fehmi Nemli)
Kutup Yazı - E. M. Forster (Çev. Hasan Fehmi Nemli)

Eşi ve kayınvalidesiyle İtalya’ya gitmek üzere yola çıkan Martin, yolculuğun başında büyük bir ölüm tehlikesi atlatır: Basel Garı’nda, demiryolunun kenarında ayağı kayar ve trenin altında kalmaktan Clesant tarafından kurtarılır. Pek mühim olmayan bu kaza, birbirinin tam karşıtı bu iki karakterin hayatını derinden etkileyecek olayların başlangıcı olur. O günlerin ardından yolları ayrılan zıt kutuplar İngiltere’de tekrar bir araya gelecek ve bu kez yardıma ihtiyaç duyan taraf Clesant olacaktır. E.M. Forster bu tamamlanmamış kitabında dahi, mükemmel biçimde birbirine bağladığı fragmanlarıyla ne kadar usta bir yazar olduğunu gösteriyor.

Görseli Büyüt
Aziz İnsanlık-Okumalar, Değinmeler - İlhami Algör
Aziz İnsanlık-Okumalar, Değinmeler - İlhami Algör

Aziz İnsanlık'ta İlhami Algör'ün kitaplardan yola çıkıp bir metnin diğer metinlerle, yazarlarla ve okurlarla kurduğu ilişki üzerine düşünen yazıları bir araya geliyor. Bu yazılar, politikadan gündelik hayata, sinemadan tarihe geniş bir alana da uzanıyor sıklıkla. Kitapların temas ettiği her şeyle bir ilişki kuruyor. Böylece, düşünceyle gündelik hayat arasındaki alışverişin sanılanın aksine daha kuvvetli olduğunu gösteriyor: Üstelik sıkıcı olmadan, hayatın dışına, teoriye taşmadan, bir ayağını hep sokağın içinde tutarak...

Görseli Büyüt
Boğaziçi’nde Balık - Gündüz Vassaf
Boğaziçi’nde Balık - Gündüz Vassaf

Gündüz Vassaf, ustalıklı kalemiyle binlerce yıldır gelip geçen medeniyetleri, hükümdarları, devletleri, insanları seyreden Boğaz’ın balıklarını anlatıyor bu kez. Boğaziçi’nde Balık’taki kâh eğlenceli kâh hüzünlü, kâh şiirli kâh mitolojik öykülerde gerçek ve kurmaca iç içe geçip okuru hem zamaniçi hem zamandışı bir serüvene davet ediyor.

Görseli Büyüt
İstanbul’da Kedi - Gündüz Vassaf
İstanbul’da Kedi - Gündüz Vassaf

Gündüz Vassaf, en eski zamanlardan beri insanlarla bir arada yaşayan kedileri, ama en çok da İstanbul kedilerini kendine özgü üslubuyla anlatıyor. Etraflı bir merak, ilgi ve gözlemin ürünü olan, düş gücünün sınırlarını zorlayan İstanbul’da Kedi’nin hemen her satırı mitoloji, tarihsel gerçeklik, hiciv, mizah, dram ve sorgulamalarla dopdolu.

Görseli Büyüt
Soğan Doğradığın Çıplak Eller - Pınar İlkiz
Soğan Doğradığın Çıplak Eller - Pınar İlkiz

Pınar İlkiz, Soğan Doğradığın Çıplak Eller’de, hayatın farklı evrelerindeki insanların biraz tanıdık biraz tuhaf dünyalarına konuk ediyor bizi. Karşılıklı bir sohbet havasında, kimi zaman hüzünle kimi zaman da kahkahalar eşliğinde anlatıyor hikâyelerini.

Görseli Büyüt
Her Şeye Rağmen Gülmek-Mizahın Felsefesi Üzerine - Yves Bossart (Çev. Gülsen Yüksel)
Her Şeye Rağmen Gülmek-Mizahın Felsefesi Üzerine - Yves Bossart (Çev. Gülsen Yüksel)

Felsefeci Yves Bossart Her Şeye Rağmen Gülmek’te okuru mizahın düşünce dünyasında zihin açıcı bir keşif yolculuğuna çıkarıyor. Neden ve neye güleriz? Güldüğümüzde vücudumuzda ve ruhumuzda neler olur? Komiklik zevkten zevke değişir mi? Mizahın etik sınırları var mıdır? Her şeye rağmen gülmek ne demektir? Bu ve benzeri sorulara cevap arayan yazar, gülmenin hayatımızdaki yerini ve değerini anlamak isteyen okura yol gösterici bir rehber sunuyor.

Görseli Büyüt
Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri-Yusuf Akçura (1876-1935) - François Georgeon (Çev. Alev Er)
Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri-Yusuf Akçura (1876-1935) - François Georgeon (Çev. Alev Er)

François Georgeon, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri-Yusuf Akçura’da yalnızca bir biyografi sunmuyor, Türk Derneği’nin kurucuları arasında yer alan, Türk Yurdu dergisinin de yöneticiliğini yapmış Akçura’nın düşünce dünyasının izlerini çocukluğundan başlayarak sürüyor, Birinci Dünya Savaşı’ndaki çabalarından, Cumhuriyet kurulduktan sonra Meclis’te yürüttüğü çalışmalara dek bu izlerin eyleme nasıl dönüştüklerini inceliyor. Akçura’nın düşünce hayatına katkılarının, özgün fikirlerinin altını çiziyor. Döneminin diğer Türkçü düşünürlerinden farkını ortaya koyarak pantürkizmin mucidi Yusuf Akçura’yı, kendi eserleri ve düşünce hattı üzerinden değerlendirerek ihmal edilmiş eleştirel, modern ve yenilikçi yönünü ortaya çıkarıyor.

Görseli Büyüt
Postkolonyalizm-Çok Kısa Bir Giriş - Robert J.C. Young (Çev. Turgay Sivrikaya)
Postkolonyalizm-Çok Kısa Bir Giriş - Robert J.C. Young (Çev. Turgay Sivrikaya)

Postkolonyalizm, sömürgecilik karşıtı mücadeleyi farklı bir bakış açısıyla, bugüne uzanan bir izlekte inceliyor; Batı egemenliğinin eski ve yeni görünümlerini eleştirel bir gözle ele alıyor. Sömürgeciliğe karşı mücadelenin hem tarihini hem temel tartışmalarını ortaya koyarken dünya düzenine dair düşüncelerimizi de yeni bir perspektife yerleştiriyor. Robert J.C. Young; ezilen, hor görülen, baskı altında yaşayan kadınların, yurtlarından edilmiş mültecilerin, kendi toplumları içinde en küçük düşürücü şekillerde yaşamaya mahkûm edilenlerin, kültürleri ve yaşam alanları yok edilen yerli halkların, işgal altında yaşayan Filistinlilerin hayatlarına dokunuyor.

(VC)

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