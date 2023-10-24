İletişim Yayınları'ndan 4 yeni kitap

İletişim Yayınları'ndan çıkan dört yeni kitapta Avrupa'da antifaşizmin kökenlerinden bir "kavram, kurum ve süreç" olarak demokrasiye, eski Türk toplumunun milliyetçi hamasetin dışındaki tarihinden "sembolik devrim"in öncüsü Manet'ye kadar geniş yelpazeli okumalar yapılabilir.

İletişim Yayınları'ndan bianet'e gelen dört yeni kitabı sizlerle paylaşıyoruz.

Demokrasi: Kavram, Kurum, Süreç

Düyada demokrasinin güç ve itibarının sarsıldığı, demokratik rejimlerin sayısının azaldığı bir otoriterleşme dönemindeyiz. "Demokrasi - Kavram, Kurum ve Süreç" kitabı, demokrasinin düşünsel kökenlerini, inişli çıkışlı gelişimini, kurumlarını, içinde taşıdığı gerilimleri ele alırken, aynı zamanda, içinde Türkiye’nin de yer aldığı, günümüz demokrasisizleşme eğilimlerini aydınlatıyor. Türkiye’den otuz bir bilim insanının katkısıyla gerçekleşen ve bir referans kitabı olarak tasarlanan bu kapsamlı çalışma, ülkemizde bütün zorluk ve engellere rağmen demokrasiye adanmış bilgi birikimi ve akademik kapasiteyi sergiliyor.

Künye: Demokrasi: Kavram, Kurum, Süreç / Derleyen: Menderes Çınar / 573 sayfa

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Avrupa'da Antifaşizmin Tarihi

20. yüzyıl başında Avrupa’da yükselen faşizm dalgası, hem direniş iradesini hem de bu iradeyi örseleyen tartışmaları beraberinde getirdi. Olayların aciliyeti içinde özellikle sosyalistler, komünistler, liberaller, entelektüeller, dinî cemaatler ve işçiler bu fikir ve eylem dünyasının baş aktörleri oldu.

Jacques Droz, faşizme karşı direniş hareketlerinin izini sürerken sadece bir tarih okuması yapmıyor, aynı zamanda döneme dair eleştirel bir çözümleme de sunuyor. İtalya, Almanya, Avusturya, Fransa, İngiltere ve İspanya'daki antifaşizmlerin yanında Balkan ve Kuzey ülkelerindekilere de yer veriyor. Kendi vatanlarında ya da sürgünde, yeraltında ya da parlamentoda, silahlarıyla ya da kalemleriyle, hayatları pahasına direnen insanları anlatıyor.

Avrupa’da Antifaşizmin Tarihi, sadece direnişin değil faşizmin analizi için de temel bir referans niteliğinde.

Künye: Avrupa'da Antifaşizmin Tarihi (1923-1939) / Jacques Droz / 368 sayfa

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Eski Türk Toplumu Üzerine İncelemeler

Eski Türk Toplumu Üzerine İncelemeler, eski Türklerin tarihine, milliyetçi hamasetin dışında, bununla beraber alabildiğine tutkuyla, canlı bir merakla yaklaşmasıyla, yol açıcı bir eserdir.

Ümit Hassan bu anıtsal çalışmasında Türkoloji literatürünü eleştirel bir süzgeçten geçirir. Türk mitolojisinin motiflerini tarihsel bir kanavaya işler. Han, Tengri, Töre, Kut gibi sihirli bir hâleyle kuşatılmış kavramların arkeolojisini yapar. Anahanlığın, şamanlığın, “kolektif aksiyon” dinamiğinin dönüşümünü ve kadim-ilksel devlet geleneğinin oluşumunu inceler.

1985’te Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü’nü kazanan eser, ince dikkatleri ve çok yönlü göndermeleriyle, bir tür analitik içgörü örneğidir.

Künye: Eski Türk Toplumu Üzerine İncelemeler / Ümit Hassan / 352 sayfa

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Manet: Sembolik Devrim

Batı sanatında akademizme ve yerleşik geleneğe karşı 19. yüzyıl ortalarında başlayan hareketin önderinin Manet olduğu konusunda herkes hemfikir. Bataille’a göre Manet çok büyük bir ressam olmakla kalmaz, “kendinden önceki ressamlarla bağını koparmış, bugün içinde yaşadığımız dönemi başlatmıştır”. Linda Nochlin avangardın Manet’yle başladığını söyler, zira çağdaş avangardizm anlayışımızın dayandığı ruhsal, toplumsal ve ontolojik yabancılaşmayı somutlaştıran ilk ressam Manet’dir. Bourdieu daha da ileri gider ve Manet’nin hayata geçirdiği bir “sembolik devrim”den bahseder: Kendi döneminin sanat dünyasında yarattığı infial sadece estetik değerleri altüst etmesinden değil, bunların dayandığı ahlâk kurallarıyla da alay etmesinden kaynaklanır.

Manet, “Tanrı’nın kiliselerinde ve kralların saraylarında” nizama sokulmuş bir dünyanın yıkılışına iştirak eder. Bataille’ın deyişiyle: “Yeni bir dünyaya girmekteyizdir ve perde Olympia’yla açılır...”

Künye: Manet: Sembolik Devrim / Ali Artun (Derleyen), Linda Nochlin, Georges Bataille, Pierre Bourdieu / 152 sayfa

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(NT)