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KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 03.11.2026 12:00 3 Kasım 2026 12:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.11.2026 12:13 3 Kasım 2026 12:13
Okuma Okuma:  1 dakika

BİANET'E GELENLER – EKİM 2026

İletişim Yayınları'ndan 14 yeni kitap

Sanattan Çağdaş Dünya Edebiyatı’na, politikadan kentleşmeye, sosyolojiden Çağdaş Türkiye Edebiyatı’na ekim ayında İletişim Yayınları’ndan çıkan 14 yeni kitabı sizlerle paylaşıyoruz.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İletişim Yayınları'ndan 14 yeni kitap
Kolaj: bianet
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İletişim Yayınları’ndan bianet’e gelen 14 yeni kitabı sizlerle paylaşıyoruz.

Görseli Büyüt
Aşı - Ebru Ojen (104 sayfa)
Aşı - Ebru Ojen (104 sayfa)

Ebru Ojen'in Aşı romanı, Bazid şehirlerinde esen soğuk rüzgârla başlayan ve gizemli bir hastalığın yayılmasını konu alıyor.

Görseli Büyüt
Birimiz Hatırlasa Yeter - Burçin Tetik (119 sayfa)
Birimiz Hatırlasa Yeter - Burçin Tetik (119 sayfa)

Burçin Tetik, Birimiz Hatırlasa Yeter’de yaşamın farklı evrelerinde farklı sınavlardan geçen insanların hikâyelerini anlatıyor.

Görseli Büyüt
Deli Kadınlar-Kadın Sanatçılara Feminist Bir Bakış - Esra Yıldız (454 sayfa)
Deli Kadınlar-Kadın Sanatçılara Feminist Bir Bakış - Esra Yıldız (454 sayfa)

Deli Kadınlar, 20. yüzyıldan 21. yüzyıla, Türkiye’de kadın sanatçıların varoluşunu gözden geçiriyor. Onların sanat kurumlarıyla ve yerleşik sanat ortamıyla mücadeleli ilişkilerine bakıyor.

Görseli Büyüt
Gecenin Karanlığında - Nathacha Appanah (Çev. Ayşe Ece) (255 sayfa)
Gecenin Karanlığında - Nathacha Appanah (Çev. Ayşe Ece) (255 sayfa)

Ödüllü yazar Nathacha Appanah, 25 yaşında kurtulmayı başardığı kâbusun onda bıraktıklarından yola çıkarak kendisinin ve diğer kadınların, belki de sevdiklerinden şiddet gören, sevdikleri tarafından öldürülen tüm kadınların hikâyesini anlatıyor.

Görseli Büyüt
Hayvanların Sefaleti-Marksist Bir Hayvan Refahı Teorisine Doğru - Mehmet Kanatlı (238 sayfa)
Hayvanların Sefaleti-Marksist Bir Hayvan Refahı Teorisine Doğru - Mehmet Kanatlı (238 sayfa)

Hayvan refahı, kapitalist sömürü mekanizmalarından bağımsız ele alınabilir mi? Hayvan hakları üzerine yapılan geleneksel tartışmalar sıklıkla ahlâki tercihler, bireysel merhamet ya da hukuki düzenlemeler üzerinden yapılıyor. Oysa hayvanların karşı karşıya kaldıkları tahakküm ve sömürüye neden olan tarihsel ve toplumsal koşulları gözetmeyen herhangi bir anlayışın hayvan sorununda kalıcı bir çözüm üretemeyeceğini savunan Mehmet Kanatlı, Hayvanların Sefaleti’nde hayvanların özgürleşmesini bütüncül bir perspektifle inceliyor.

Görseli Büyüt
Özgürlüğü Kanadında-Hrant Dink İçin Öyküler - Hazırlayan: Gaye Boralıoğlu (215 sayfa)
Özgürlüğü Kanadında-Hrant Dink İçin Öyküler - Hazırlayan: Gaye Boralıoğlu (215 sayfa)

“Şimdi bu kitapta bu kez edebiyatçılar ‘Buradayız Ahparig’ diye sesleniyorlar. Onun sözünden, sesinden, yok edilememiş varlığından ilham alarak kendi edebî dünyalarını yeniden kuruyorlar. Yazdıkları öykülerle Hrant Dink’in sözünü genişletirken, bir yandan da o büyük vicdan atlasının parçası oluyorlar.

Orada olanlar hatırlayacaktır, Hrant’ın on binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde akıldan çıkmayan görüntülerden biri de şuydu: Siyah yas elbiseleri içinde Ermeni gençlerin taşıdıkları tabutun etrafında bir anda onlarca beyaz güvercin belirmişti. Tedirginliği kalbinde, özgürlüğü kanadında güvercinler, uzun süre cenazeye eşlik etti, Hrant’ı ebedi yolculuğuna uğurladı.

Bugün o güvercinler bu öykülerin arasında dolaşıyor; Hrant’ın ruhuna, o güzel ruha bizden de bir selam götürmek için.”

Görseli Büyüt
Sıcacık Bir Ev - Özgür Çırak (91 sayfa)
Sıcacık Bir Ev - Özgür Çırak (91 sayfa)

Özgür Çırak, 2020 yılında Türkan Saylan Sanat Ödülü’nü kazanan öykü kitabı Sıcacık Bir Ev'de alt/orta sınıf insanların, işçilerin, yalnızların, toplumun kıyısında kalmış bireylerin içinde debelenip durdukları cendereyi anlatıyor.

Görseli Büyüt
Son Demlerinde Hayat - Bernhard Schlink (Çev. Gülçin Wilhelm) (142 sayfa)
Son Demlerinde Hayat - Bernhard Schlink (Çev. Gülçin Wilhelm) (142 sayfa)

Birkaç haftalık ömrü kalmış kanser hastası bir adamın, genç eşine ve çocuğuna güzel hatıralar bırakma çabasının ve geçmişiyle hesaplaşmasının hikâyesi.

Görseli Büyüt
Söyletme, Çok Ağlarım - Kerem Bakıcı (160 sayfa)
Söyletme, Çok Ağlarım - Kerem Bakıcı (160 sayfa)

Kerem Bakıcı, sevgilisinden gelen mektuplar kesilince, yedi yıllık mahpusluğun ardından hapishaneden kaçan Merdan’ın hikâyesini anlatıyor.

Görseli Büyüt
Surdışı İstanbul-Tarihin Öte Tarafı - Oktay Özman (227 sayfa)
Surdışı İstanbul-Tarihin Öte Tarafı - Oktay Özman (227 sayfa)

Oktay Özman, Surdışı İstanbul’da Bakırköy’den Merter’e, Zeytinburnu’ndan Eyüp’e, Bağcılar’dan Silivri’ye, eski ve yeni, antik ve modern yolların izinden gidiyor, İstanbul’un tarihî çekirdeğinin dışına bakıyor ve bizi yine yüzyıllara uzanan bir tarih yolculuğuna çıkarıyor.

Görseli Büyüt
Cumhuriyet Döneminde Türkiye'nin Dış Politikası-Tarih, Kuram, Aktörler - Derleyenler: Evren Balta & Serhat Güvenç (792 sayfa))
Cumhuriyet Döneminde Türkiye'nin Dış Politikası-Tarih, Kuram, Aktörler - Derleyenler: Evren Balta & Serhat Güvenç (792 sayfa))

Yüzyılı geride bırakan Türkiye Cumhuriyeti’nin dünyayla kurduğu ilişkileri tarihsel ve kavramsal bir çerçevede inceleyen Türkiye’nin Dış Politikası: Tarih, Kuram, Aktörler, Osmanlı mirasından ulus-devletin kuruluşuna, Soğuk Savaş’ın belirleyici etkilerinden 21. yüzyılın dış politika dönüşümlerine uzanan kapsamlı bir analiz sunuyor. Türkiye’nin dış politikasını şekillendiren tehdit algılarını, güvenlik önceliklerini ve temel sorun alanlarını bölgesel ve küresel bağlamlarıyla birlikte değerlendiriyor.

Görseli Büyüt
Veda - Sebastian Haffner (Çev. Hulki Demirel) (183 sayfa)
Veda - Sebastian Haffner (Çev. Hulki Demirel) (183 sayfa)

“Bir yandan tempolu ve nefes nefese, diğer yandansa tuhaf bir lakaytlık ve şakacılıkla ve ilkbahar kokan bir dille, mutluluğu melankolide aramanın verdiği özgürlüğü anlatıyor bu roman.” –Alexander Sodlloch Norddeutsche Rundfunk

Görseli Büyüt
Ya Fosil Düzen, Ya Devrim-İklimi Değiştirme Savaşı - Önder Algedik (183 sayfa)
Ya Fosil Düzen, Ya Devrim-İklimi Değiştirme Savaşı - Önder Algedik (183 sayfa)

“100 yıldan uzun zaman önce, kömürün güçlü olduğu dönemde ve işçi sınıfı kömürle ‘işleyen’ üretim ilişkileri içinde mücadele ederken Rosa Luxemburg ‘ya barbarlık, ya sosyalizm’ diyordu. Bugün o barbarlığın adı fosil düzendir. Musluğu kapatan, kömür çağının sosyalizmi değil, tesisatı değiştiren komünizm olacak. Borularla her yere taşınan, hayatın her alanına nüfuz eden petrol ve gaz çağında yaşasaydı Luxemburg ‘ya fosil düzen, ya komünizm’ demez miydi?”

Görseli Büyüt
Yeniden Feodalleşme-Batı Demokrasilerini Parçalayan Mutasyon - Massimo De Carolis (Çev. Volkan Çandar) (181 sayfa)
Yeniden Feodalleşme-Batı Demokrasilerini Parçalayan Mutasyon - Massimo De Carolis (Çev. Volkan Çandar) (181 sayfa)

Massimo De Carolis, Yeniden Feodalleşme kitabında sadece Batı toplumları için değil, her toplumsal formasyon için geçerli olabilecek bir kavramsallaştırmaya girişiyor ve yeniden feodalleşme dinamiğinin bugünkü tezahürlerini kamusal çıkarlar ve özel çıkarlar çatışmasının tarihselleştirilmesinden bağışık görmüyor, onun köklerini Batı modernitesine kadar götürüp yeniden çağdaş tartışmalara getirerek anlamlı neticeler çıkarıyor. Okura demokrasiyi, hukuku, devleti ele alırken mutlaka akılda tutması gereken bir analiz çerçevesi sunuyor.

(VC)

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