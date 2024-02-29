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Yayın Tarihi: 29 Şubat 2024 10:45
 ~ Son Güncelleme: 29 Şubat 2024 11:51
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BİANET'E GELENLER

İletişim Yayınları'ndan 12 yeni kitap okuyucuyla buluştu

Klasik Dünya Edebiyatı’ndan psikolojiye, Çağdaş Türkiye Edebiyatı’ndan tarihe, siyasetten kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmalarına bu ay İletişim Yayınları'ndan çıkan 12 yeni kitabı sizlerle paylaşıyoruz.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İletişim Yayınları'ndan 12 yeni kitap okuyucuyla buluştu

İletişim Yayınları'ndan bianet'e gelen 12 yeni kitabı sizlerle paylaşıyoruz.

Görseli Büyüt
Arlekenlere Bak! - Vladimir Nabokov (Çev. Emrah Serdan)
Arlekenlere Bak! - Vladimir Nabokov (Çev. Emrah Serdan)

“Arlekenlere Bak!’ın ana karakteri Vadim, Nabokov’un gerçek hayatına dair ayrıntılarla edebi üslubunun hikâyesini iç içe geçiren özgün bir dünya kurar.” - David Rampton

Görseli Büyüt
Cennetteki İlk Günüm Bir Tık Daha İyi Olabilirdi - Sezen Ünlüönen
Cennetteki İlk Günüm Bir Tık Daha İyi Olabilirdi - Sezen Ünlüönen

Cennetteki İlk Günüm Bir Tık Daha İyi Olabilirdi, günümüz Türkiyesi’nde orta sınıf sinizmi üzerine zekice yazılmış bir taşlama. Sezen Ünlüönen, yeni-gençliğin dilini üslubunun bir parçası haline getirerek, absürt-komik bir hikâye anlatıyor. Zamanın ruhuna, alegorik bir anlatı ile mercek tutuyor.

Görseli Büyüt
Drakula - Bram Stoker (Çev. Murat Başekim)
Drakula - Bram Stoker (Çev. Murat Başekim)

Drakula, vampirlerin ve vampir avcılarının dehşetli bir rüyayı andıran dünyasını her detayıyla resmeden bir korku edebiyatı
başyapıtı.

Görseli Büyüt
Feminist Mercekten Güzide Bir Arayış-Kadın Birliği'nin Kurucularından Şair ve Yazar Güzide Osman - Zeynep Tek
Feminist Mercekten Güzide Bir Arayış-Kadın Birliği'nin Kurucularından Şair ve Yazar Güzide Osman - Zeynep Tek

Son dönem Osmanlı ve erken Cumhuriyet devri edebiyatçılarından biri olan Güzide Osman, feminist aktiviteleri ve edebi üretimi dolayısıyla anti-feminist literatürün hedef aldığı isimlerin arasında olmuştur. Zeynep Tek’in “Güzide Hanım”ın kim olduğu sorusunun peşinden giderken Harvard Üniversitesi’nin kütüphanesinde Nezihe Muhittin’in “Güzide Osman Hanımefendiye” imzaladığı kitaba tesadüfen dokunuşu, bu kitabı ören ilk ilmiktir. 1924’te Nezihe Muhittin’in temelini attığı Kadın Birliği’nin kurucularından olan Güzide Osman (1902-1974) sehven Güzide Sabri’nin (1883-1945) müstear adı olarak geçer. Feminist Mercekten Güzide Bir Arayış iki Güzide’nin tarihinin nasıl birleştiğini ve ayrılacağını anlamaya çalışıyor.

Görseli Büyüt
İbn Haldun-Metodu ve Siyaset Teorisi - Ümit Hassan
İbn Haldun-Metodu ve Siyaset Teorisi - Ümit Hassan

İbn Haldun, 14. yüzyılda modern sosyolojinin ve tarihçiliğin, hatta iktisat biliminin öncülerinden olduğu ileri sürülen, devlet ve siyaset teorisinde Machiavelli’ye “eş koşulan” bir düşünür. Ümit Hassan’ın, İbn Haldun’un büyük klasiği Mukaddime’sinin özütünü çıkardığı bu eseri de, çağdaş literatürde bir klasiktir. Hassan, Mukaddime’yi ve onun kilit kavramlarını, hadariler (yerleşikler)-bedeviler çelişkisini, toplumsal birlik bağını anlatan asabiyye’yi, zevkli üslûbuyla, eleştirel bir analize tabi tutar.

Görseli Büyüt
Köhne - Ethem Baran
Köhne - Ethem Baran

Köhne, Ethem Baran’ın anlatımda ne denli mahir olduğunu her satırında hatırlatan, yaşamın dolambaçlı yollarında gezinen,
canlı ve sahici bir roman.

Görseli Büyüt
Kurgu Hedef Tahtasında-Edebiyatın Savunusu - Gregory Jusdanis (Çev. Çiçek Öztek)
Kurgu Hedef Tahtasında-Edebiyatın Savunusu - Gregory Jusdanis (Çev. Çiçek Öztek)

Gregory Jusdanis geçmişten günümüze sanat ve edebiyatın toplum içindeki yerinin, öneminin sorgulandığı fikrinden yola çıkarak çağımızda, gelişen teknolojik imkânları da işin içine katarak, bu sorgunun nasıl şekillendiğini inceliyor. Kurgu Hedef Tahtasında hem her çağın bu sorgu karşısında geliştirdiği savunuyu örnekler üzerinden gösteriyor hem de çağımızın saldırılarına karşı edebiyatın savunusunun ne yönde olabileceğini tartışıyor.

Görseli Büyüt
Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e-Tarih, Toplum ve Siyaset - Erik Jan Zürcher (Çev. Turgay Sivrikaya)
Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e-Tarih, Toplum ve Siyaset - Erik Jan Zürcher (Çev. Turgay Sivrikaya)

Erik Jan Zürcher’in Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e kitabı, modern Türkiye’nin neredeyse her tartışma başlığı için derin bir kavrayışa temel teşkil edebilecek makalelerden oluşuyor. Osmanlı’nın son döneminden Cumhuriyet’in ilk yıllarına uzanan dönemi karşılaştırmalı ve detaycı bir biçimde ele alıp özgüllükleri, süreklilik ve kopuşları anlamaya imkân tanıyor, tarihyazımına dair tartışmaları zenginleştiriyor.

Görseli Büyüt
Mükemmel Duyu-Burnunuzu Asla Küçümsemeyin - Anna D'Errico (Çev. Nilay Kanarya)
Mükemmel Duyu-Burnunuzu Asla Küçümsemeyin - Anna D'Errico (Çev. Nilay Kanarya)

Anna D’Errico’nun Mükemmel Duyu’su bir yandan burnun üvey evlatlık statüsünü fiziksel yapısını titizlikle ortaya koyarak
tartışıyor. Öte yandan burnun hatıralarla iç içeliğine, tat ile bağına, sözgelimi kızarmış ekmek kokusunun kişiyi anılarda çıkardığı yolculuğa, o kokuyu bir mekân veya olayla eşleştirmeye değiniyor. Kokunun toplumsal rolünü de hesaba katıyor.

Görseli Büyüt
Sahraaltı-Siyaset ve Yaşam - Volkan İpek
Sahraaltı-Siyaset ve Yaşam - Volkan İpek

Sahraaltı’ndaki 49 ülkenin bağımsızlıklarından günümüze kadarki siyasi tarihlerine -dolayısıyla söz konusu ülkelerdeki yaşama da- ana hatlarıyla odaklanan Sahraaltı - Siyaset ve Yaşam daha ziyade kulaktan dolma bilgilerle tanınan Afrika kıtasına ilişkin bambaşka bir pencere açıyor.

Görseli Büyüt
Siyasi Düşünce Tarihi-Çok Kısa Bir Giriş - Richard Whatmore (Çev. Barış Özkul)
Siyasi Düşünce Tarihi-Çok Kısa Bir Giriş - Richard Whatmore (Çev. Barış Özkul)

Richard Whatmore, teori ve eylem arasındaki ilişkiyi değerlendirerek siyasi tarihin karşı karşıya kaldığı temel soruları, tartışmaları, ona yöneltilen eleştirileri ve bunların neden önemli olduğunu ele alıyor. Marx’tan Koselleck’e, Strauss’tan Foucault’ya, Skinner’dan Pocock’a birçok teorisyenin yaklaşımını inceliyor, tarih bilgisinin bugünün siyasetini anlamak için ne kadar elzem olduğunu vurguluyor.

Görseli Büyüt
Sosyofobi-Dijital Ütopya Çağında Siyasal Değişim - César Rendueles (Çev. Alev Türker Ok)
Sosyofobi-Dijital Ütopya Çağında Siyasal Değişim - César Rendueles (Çev. Alev Türker Ok)

César Rendueles, beklentilerin aksine iletişim teknolojilerinin sosyal gerçekliği ve işbirliğini artırmak yerine sınırlandırdığını ileri sürüyor. Dayanışmanın ve geleneksel topluluk ilişkilerinin gereksiz olduğu konusundaki yaygın inanca karşı çıkan Sosyofobi, neoliberalizmin yarattığı sosyal tahribattan yola çıkarak teknolojinin çözüme dönük iddialarının gerçekliğini sorguluyor. Öte yandan, teknolojideki gelişmelerle eşitlikçi bir gelecek perspektifini yan yana getiren siber ütopyacı yaklaşıma şüpheyle yaklaşan yazar, kemer sıkma politikaları karşıtı İspanyol 15-M hareketi örneği üzerinden yeni toplumsal olanakları sorgularken, siber fetişizme yönelik toplumsal tepkinin boyutlarını inceliyor.

(VC)

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