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YT: Yayın Tarihi: 21.09.2026 12:00 21 Eylül 2026 12:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.09.2026 12:10 21 Eylül 2026 12:10
Okuma Okuma:  1 dakika

BİANET'E GELENLER – EYLÜL 2026

İletişim Yayınları'ndan 12 yeni kitap

Politikadan Çağdaş Dünya Edebiyatı’na, sosyolojiden Çağdaş Türkiye Edebiyatı’na eylül ayında İletişim Yayınları’ndan çıkan 12 yeni kitabı sizlerle paylaşıyoruz.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İletişim Yayınları'ndan 12 yeni kitap
Kolaj: bianet
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İletişim Yayınları’ndan bianet’e gelen 12 yeni kitabı sizlerle paylaşıyoruz..

Görseli Büyüt
Tuhaf, Saçma, Neyse... İçeriden Dışarıya Bakmak - Çiğdem Mater (244 sayfa)
Tuhaf, Saçma, Neyse... İçeriden Dışarıya Bakmak - Çiğdem Mater (244 sayfa)

Çiğdem Mater Nisan 2022’de, işlemediği bir suç, çekmediği bir film, katılmadığı bir toplantı gerekçe gösterilerek, Gezi Davası’nda on sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hapishanenin monoton yaşamını okuyarak ve yazarak kırmaya çalışan Mater’in Tuhaf, Saçma, Neyse... İçeriden Dışarıya Bakmak’ta hapishanede yazdığı, bir kısmı yayımlanmış yazıları ve kendisiyle yapılan bir söyleşi yer alıyor.

‘Tuhaf, Saçma ve Neyse’: Çiğdem Mater’in ilk kitabı 18 Eylül’de raflarda
‘Tuhaf, Saçma ve Neyse’: Çiğdem Mater’in ilk kitabı 18 Eylül’de raflarda
12 Eylül 2026
Görseli Büyüt
Türkiye'de Felaketlerin Politikası-Enformel Toplumsal Sözleşmeler ve Popülizm - Erhan Özşeker&Toygar Sinan Baykan (Derleyenler) (272 sayfa)
Türkiye'de Felaketlerin Politikası-Enformel Toplumsal Sözleşmeler ve Popülizm - Erhan Özşeker&Toygar Sinan Baykan (Derleyenler) (272 sayfa)

Erhan Özşeker ve Toygar Sinan Baykan, Türkiye’de Felaketlerin Politikası’nda, yüzlerce cana mal olan faciaları masaya yatırıyorlar: Şubat 2023 depreminin genel felaket tablosu ve tek tek skandal vakalar, Marmara ve Karadeniz sel baskınları, Aladağ öğrenci yurdu, Beşiktaş gece kulübü ve Kartalkaya otel yangınları, Pamukova ve Çorlu tren “kazaları”, iş cinayetleri, iş katliamları, Soma maden faciası...

Görseli Büyüt
Yeni Yalnızlar-Dijital Çağın Çocukları - Menekşe Tokyay (304 sayfa)
Yeni Yalnızlar-Dijital Çağın Çocukları - Menekşe Tokyay (304 sayfa)

Menekşe Tokyay, Yeni Yalnızlar - Dijital Çağın Çocukları’nda giderek büyüyen bu dijital yalnızlık salgınını hem sebepleri hem de sonuçlarıyla inceliyor. Konuya çocuğun üstün yararı perspektifinden yaklaşan Tokyay, “Ne yapabiliriz?” sorusuna Türkiye’den ve dünyadan verdiği örneklerle yanıtlar arıyor.

Görseli Büyüt
Dersim'in Pirleri-Kutsal Bağların İzinde - Erdal Gezik (365 sayfa)
Dersim'in Pirleri-Kutsal Bağların İzinde - Erdal Gezik (365 sayfa)

Erdal Gezik, Osmanlı döneminden Cumhuriyet’e uzanan bir tarihsel seyirde seyitlik geleneği, Alevi ocakları, devlet ve aşiretler arasındaki uyumu ve çatışmaları etraflı biçimde inceliyor. Yaptığı yüzlerce görüşme, saha araştırmaları, aile belgeleri ve geniş bir kaynak yelpazesine dayanan kitabında odağa inancın taşıyıcılarının anlattıklarını alıyor. Bu sayede Dersim ocakları etrafında kurulan kalıtsal, kutsal bağların da adeta haritasını çıkarıp tarihe bunlar üzerinden bakıyor.

Görseli Büyüt
“Öfkeli Genç Türkler”-Türkiye'de Seküler Milliyetçilik - Bayram Koca (216 sayfa)
“Öfkeli Genç Türkler”-Türkiye'de Seküler Milliyetçilik - Bayram Koca (216 sayfa)

“Öfkeli Genç Türkler”, yeni milliyetçiliğin İYİ Parti, Zafer Partisi ve başka kurumsal mecralarla etkileşimine de göz atıyor. Ayrıca, göçmen karşıtı kampanyalardan Saraçhane direnişine, bu akımın eylemlilik içinde kendini nasıl ifade ettiğine bakıyor.

Görseli Büyüt
Liberal Faşizmler - Slavoj Žižek (Çev. Barış Özkul) (224 sayfa)
Liberal Faşizmler - Slavoj Žižek (Çev. Barış Özkul) (224 sayfa)

Slavoj Žižek Liberal Faşizmler’de Trump’ın ikinci başkanlık dönemini yalnızca otoriterliğin ya da bildiğimiz anlamda faşizmin geri dönüşü olarak görmenin yetersiz olduğunu savunuyor. Ona göre karşımızda daha tuhaf bir bileşim var: Devletin denetim ve baskı araçlarını genişletirken piyasayı, şirketleri ve yeni dijital oligarkları her türlü sınırlamadan kurtarmayı vaat eden bir “liberal faşizm”. Bu çelişkinin izini Trump’ın ABD’sinden Putin’in Rusyası’na, Modi’nin Hindistanı’ndan Avrupa’ya, Çin’e ve Ortadoğu’ya kadar süren Žižek, Gazze’deki yıkımdan yapay zekâya, “de-kolonizasyon” tartışmalarından yeni sağ popülizme, Peter Thiel ve Palantir’in temsil ettiği tekno-feodal dünyadan solun kendi açmazlarına uzanan geniş bir siyasi manzara sunuyor.

Görseli Büyüt
Benibeşer Seni N'eyler? - Gonca Saygın (95 sayfa)
Benibeşer Seni N'eyler? - Gonca Saygın (95 sayfa)

Gonca Saygın, Benibeşer Seni N’eyler?’de, insanların birbirini ne hale koyduğu, yaşamlarını nasıl etkilediği fikrinden yola çıkarak, bambaşka hayatlara sahip kişiler etrafında örülü on üç farklı öyküye yer veriyor.

Görseli Büyüt
Hünerli Türk Kızları - Hatice Meryem (75 sayfa)
Hünerli Türk Kızları - Hatice Meryem (75 sayfa)

Hatice Meryem, erkek dünyanın dayatmalarına, zulmüne ve sıkıcılığına benzersiz “hünerleri” ile kafa tutan kadınların hikâyelerini anlatıyor.

Görseli Büyüt
İkinci Yeni'den Sonra Kanon Mücadelesi - Yalçın Armağan (176 sayfa)
İkinci Yeni'den Sonra Kanon Mücadelesi - Yalçın Armağan (176 sayfa)

Kanon Mücadelesi, 1960’tan 1990’lara uzanan nispeten kısa bir döneme odaklansa da ayrıntıları öne çıkararak Melih Cevdet Anday, Halkın Dostları, Cahit Zarifoğlu ve Turgut Uyar’a açılan hayli uzun bir yolun menzillerinde tek tek duruyor. Yöntemi, odaklandığı dönemin tarihsel etkilerini sunması, ayrıntıları ele alış biçimiyle görünenin ardındaki niyetlere ve endişelere işaret ederek farklı bir edebiyat tarihi anlatıyor.

Görseli Büyüt
Katalonya'ya Bin Selam - George Orwell (Çev. Müge Günay) (259 sayfa)
Katalonya'ya Bin Selam - George Orwell (Çev. Müge Günay) (259 sayfa)

George Orwell, Katalonya’ya Bin Selam’da İspanya İç Savaşı’nı olayları uzaktan seyreden bir aydının değil, cephede savaşmış, yaralanmış, ihanete uğramış bir tanığın sesiyle anlatır. 1936’da faşizmle savaşmak üzere Barcelona’ya giden Orwell, kısa sürede kendini hem Franco birliklerine karşı verilen askerî mücadelenin içinde hem de solun içindeki hesaplaşmaların, parti kavgalarının ve tasfiyelerin ortasında bulur. Orwell’in devrimci umutlarıyla siyasi gerçeklik arasındaki kırılmayı gösteren Katalonya’ya Bin Selam, 20. yüzyılın devrimci hayallerini ve hayal kırıklıklarını anlamak için önemli bir metindir.

Görseli Büyüt
Neandros Destanı - Gündüz Vassaf (72 sayfa)
Neandros Destanı - Gündüz Vassaf (72 sayfa)

Neandros, Büyükada açıklarında bin küsur yıldır kimsenin rahatsız etmediği küçük, ıssız bir ada. Destursuz gidemezsiniz. Sahillerinde levhalar size devletin gözetimi altında olduğunuzu bildirir, buraya ayak basamazsın der. Komşu adamda uslu uslu oturduğum bir gün, ufukta gördüğüme sığamayıp hırsıma yenildim; Marmara Denizi’nin bu bakir adasını yazmaya koyuldum. Artık Neandros’un da bir destanı var. –Gündüz Vassaf

Görseli Büyüt
Zifir Orman - Max Annas (Çev. Çiğdem Canan Dikmen) (335 sayfa)
Zifir Orman - Max Annas (Çev. Çiğdem Canan Dikmen) (335 sayfa)

21. yüzyılın yeni faşizmine dair bir distopik siyasi polisiye... Avrupa Birliği artık yok. Avrupa’nın her yerinde olduğu gibi Almanya’da da milliyetçiler ve yabancı düşmanları iktidarda. Göçmen kökenli Alman vatandaşlarının çoğu geçici kamplarda tutuluyor ve onları kabul edecek bir ülkeye gönderilmeyi bekliyorlar. Kamptan kurtulmaya çalışan küçük bir siyah grubuyla, geçmişte iz süren bir Yunan siyasi göçmeni buluşturan, -Berlin’deki Türkiyeli göçmenlerin de bir ucundan karıştıkları- heyecanlı bir kaçış hikâyesi...

(VC)

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