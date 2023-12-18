İletişim Yayınları'ndan 12 kitap okuyucuyla buluştu

Özgür Çırak, Biz De Yarın Güleriz’de kendilerinin, kendi zamanlarının farkında olan, o zamanın şimdi değilse bile bir gün mutlaka geleceğine inanan insanların öykülerini anlatıyor. Ama kibirli, “en özel benim” ateşiyle yanıp kavrulan bir farkındalık ya da köksüz bir iyimserlik değil bu. Etraftaki toz dumanın geçiciliğini, anların ve duyguların kalıcılığını özümsemiş bir farkındalık.

Biz De Yarın Güleriz /Özgür Çırak/İletişim Yay./ 103 sayfa/ 2023 1. Baskı

"Bu soyadı alınmamış ise..." Ulus İnşası ve Soyadları

Meltem Türköz, kitabında öncelikle “soyadlandırmanın” bu yönüne odaklanıyor. Türk kimliğinin inşasında ve asimilasyon stratejilerinde Soyadı Kanunu’nun işlevini inceliyor. Gayrimüslim ve “yabancı” sayılan isim-soyadların durumuna ve Kürtçe isim meselesine değiniyor.

"Bu soyadı alınmamış ise..." Ulus İnşası ve Soyadları/ Meltem Türköz/İletişim Yay./2023 1. Baskı

Denge Oyunu, İkinci Dünya Savaşı’na girmemek için büyük bir gayret gösteren Türkiye’nin o dönemde nasıl bir dış politika izlediğini oldukça ayrıntılı bir şekilde ele alıyor. Dış politikayı yönetenlerin gerçekçiliği ön plana alarak, nasıl kararlı bir “aktif tarafsızlık” izlediklerini, Müttefik ve Mihver ülkelerin diplomatlarıyla nasıl pazarlıklar yaptıklarını, hangi argümanları kullandıklarını, savaş sırasında yaşananlar ve savaş sonrasında olacaklar konusunda hangi hususlara dikkat ettiklerini diplomatik kaynakları, anıları, belgeleri ve basını ayrıntılı bir şekilde inceleyerek ortaya koyuyor.

Denge Oyunu İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Dış Politikası /Selim Deringil/ İletişim Yay./ 408 sayfa /2023 1. Baskı

Vişne Bahçesi, “20. Yüzyılın Shakespeare”i olarak adlandırılan Anton Çehov’un üç unutulmaz oyunundan oluşuyor.



Vişne Bahçesi, Vanya Dayı ve Üç Kız Kardeş, 20. yüzyılın tiyatro klasikleri arasına girerek onlarca dile çevrildi. Sayısız tiyatro yönetmeni ve oyun yazarını derinden etkileyen Vişne Bahçesi edebiyat ve tiyatro severler için bir sanatsal ziyafet sunuyor.

Vişne Bahçesi / Anton Pavloviç Çehov/ İletişim Yay./ 260 sayfa/ Çeviri Mehmet Özgül /1. Baskı 2023

Mehmet Anıl, Hazreti İbrahim’in torunları arasındaki kardeş çatışmasından ilhamla, eğlenceyi de ihmal etmeyen modern bir masal yaratıyor.

Curcunabazlar’da, babaları İshak artık işgöremez duruma düşünce şirketin başına kimin geçeceği üzerine çetin bir mücadeleye girişen iki kardeşin, Mustafa ve Ömer’in hikâyesini anlatıyor Mehmet Anıl. Aslında ilk bakışta bir mücadeleye girişilmesine gerek yok gibidir, her şey nettir. Çünkü babaları, kendisinden sonra şirketin başına büyük oğlunun geçmesi isteğini zamanında yazılı hale getirtmiştir. Ancak bir sorun vardır, kardeşler ikizdir ve hangisinin büyük olduğuna dair hiçbir bilgi kesin değildir!

Curcunabazlar/ Mehmet Anıl/ İletişim Yay./ 216 sayfa / 1. Baskı 2023

Psikolog René Diekstra’nın kaleme aldığı Ebeveynle Söyleşi: Anne Babamızı Tanımak İçin Sohbet Kılavuzu, ebeveynlerimizi derinlemesine tanımaya yöneltiyor.

“Anne babamızı ne kadar tanıyorsunuz?”, “Onların hayatları, sizin hayatınızla ortak yanları ya da farklılıkları hakkında ne biliyorsunuz?” “Bunları bilmek neden önemli?” sorularını irdeliyor.

Ebeveyniyle tanışmak, yakınlaşmak ve anlamlı bir ilişki sürdürmek isteyen yetişkin çocuklar için önemli bir kaynak...

Ebeveynle Söyleşi: Anne Babamızı Tanımak İçin Sohbet Kılavuzu/ René Diekstra / İletişim Yay./ Çeviri Gül Özlen /120 sayfa/ 1. Baskı 2023

Ceren Lord kitabında, 2002 seçimlerinden sonra iktidara gelen AKP’nin Türkiye’yi “İslâmileştirmeye” başladığına dair genel kanının aksine, bunun yeni bir olgu olmadığını, yerleşik bir devlet geleneği olarak kullanıldığını ortaya koyuyor.

Türkiye’nin kuruluşundan itibaren bir ulus-devlet oluşturulması amacıyla İslâm’ın nasıl kullanıldığını, İslâmî seferberliğin devlet eliyle ve devlet aygıtları yoluyla nasıl güçlendirildiğini anlatıyor.

Cumhuriyet'in Doğuşundan AKP'ye Türkiye'de Din Siyaseti /Ceren Lord/İletişim Yay. /Çeviri Sami Oğuz/440 sayfa/ 1. Baskı 2023

Telekız, patriyarkanın ve politik bir gücün karşısında, “rıza” denen şeyin nasıl aşınabileceğini anlatan cesur bir roman.

“Hiçbiri ona o sabah nasıl giyindiğini sormadı, ama o açıklamakta ısrar etti, beyaz spor ayakkabılarından başka ayakkabısı yoktu, ama duruma hangi elbisenin ya da pantolonun uyacağını biliyordu, dudaklarına süreceği parlak kırmızı ruju da öyle, şafaktan beri bunu düşünüyordu çünkü…”

Telekız/ Tanguy Viel/ İletişim Yay./Çeviri Mehmet Emin Özcan /129 sayfa/1. Baskı 2023

Volker Kutscher’in tarihî siyasi polisiye dizisinin sekizinci romanı, Nazi rejiminin Almanya toplumuna iyice yerleştiği bir atmosferde geçiyor. Öyle ki, siyasi açıdan güvenilir bulunmayan Başkomiser’le eşinin elinden alınan evlatlığı da artık iyice Nazileşmiştir. Başkomiser, Olimpiyat organizasyonunda görev alan evlatlığıyla tesadüfen karşılaştığında, sadece ilişkileri yeni bir boyut kazanmayacak, Olimpiyat Köyü’nde işlenen cinayet, bir dizi entrikanın perdesini aralayacaktır.

Olimpiyat/ Volker Kutscher/ İletişim Yay./ Çeviri Gülçin Wilhelm /475 sayfa/ 1. baskı 2023

Yüz, Tanıl Bora ve Kıvanç Koçak’ın derlediği, 38 farklı yazarın katkı koyduğu, her yazarın kendi üslubunu/bakış açısını içeren kitap 100 özgün ve kısa portre üzerinden 100 yıllık Cumhuriyet’in seyrine bir bakış sunuyor.

100 yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca gerek yapıp ettikleriyle gerek düşünceleriyle ülkenin gidişatına etki etmiş, siyasal ve toplumsal bir iz bırakmış 100 kişinin portresi…

Yüz Cumhuriyet Tarihinden 100 Portre/ Derleyen Kıvanç Koçak, Tanıl Bora/ İletişim Yay./ 543 sayfa /1. Baskı- 2023

“Yönetimin yönlendirme, denetleme ve kimi zaman da tevkifat yoluyla sanat alanının aktörleri üzerinde göreli bir baskı kurmuş olduğunu gösterse de bu durum sanatçıların bu dönemde kendilerini kıymetli hissetmelerine engel olamamış, bu nedenle sanat hamiliği mekanizmalarından yararlanmak isteyenlerin bunu sadece maddi destek için değil aynı zamanda Parti tarafından kabul ve tanınma için yaptıkları da ortaya konmuştur. Bu kitabın iç içe geçen iki boyutu var; biri söylemi, düşünsel-ideolojik temelleri inceliyor, diğeri patronaja bakıyor. Hem sosyal hem de ekonomik sermaye ile ilgileniyor.”

Bengü Aydın Dikmen, İnkılabı Nakşedecek Resimler’de, Cumhuriyet’in kuruluş ve inşa dönemindeki resim politikasına eğiliyor. Bu vesileyle, dönemin farklı estetik anlayışlarının bir resmi geçidini de koyuyor ortaya. Arka planda, Türkiye’de modern resmin “ağabey” ve genç kuşakları arasındaki rekabeti de görüyoruz.

İnkılabı Nakşedecek Resimler Tek-Parti Döneminde Resim ve Siyaset /Bengü Aydın Dikmen/ İletişim Yay./ 339 sayfa/ 1. Baskı 2023



Kitap bugün “kültürel iktidar” diye adlandırılan mücadelenin İslâmî toplum tasarımında nereye ve nasıl konumlandırıldığını çeşitli kaynaklardan ve disiplinlerden faydalanarak gösteriyor. Ayrıca İslâm coğrafyasındaki düşünsel durgunluğun sebeplerine dair bir tartışma da yürütüyor.



“Birçoğu kendi döneminin siyasî ve kültürel şartları içerisinde kaleme alınmış İslâm siyaset düşüncesiyle ilgili metinlerin ait oldukları dönemin şartlarına göre değil de, bütün zamanlar için geçerli birer nass gibi kabul edilerek pek çok olguda müracaat kaynağı olarak görülmesi, İslâm coğrafyasındaki düşünce durgunluğunun önemli sebeplerinden biridir.”

Kültürün İktidarı Siyasal Teoloji ve Kültürel Egemenlik/ Ali Fuat Bilkan / İletişim Yay./ 231 sayfa/ 1. baskı

(RT)