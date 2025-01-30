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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 30 Ocak 2025 11:30
 ~ Son Güncelleme: 30 Ocak 2025 11:42
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BİANET'E GELENLER - OCAK 2025

İletişim Yayınları'ndan 11 yeni kitap okuyucuyla buluştu

Kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmalarından Çağdaş Türkiye Edebiyatı'na, tarihten araştırmaya bu ay İletişim Yayınları’ndan çıkan 11 yeni kitabı sizlerle paylaşıyoruz.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İletişim Yayınları'ndan 11 yeni kitap okuyucuyla buluştu

İletişim Yayınları'ndan bianet'e gelen 11 yeni kitabı sizlerle paylaşıyoruz.

Görseli Büyüt
Ayşe Buğra ve Asena Günal - Bir Dava Hikâyesi: Osman Kavala'nın Yedi Yılı (271 sayfa)
Ayşe Buğra ve Asena Günal - Bir Dava Hikâyesi: Osman Kavala'nın Yedi Yılı (271 sayfa)

Bu kitap, siyasi görüşleri ve toplum anlayışları farklı olan pek çok insana, davanın bir aşamasında, “Burada tuhaf bir şey, kabul edilmesi zor bir şey oluyor” dedirten, bazen “Kafkaesk” diye tarif edilen bir dava sürecinin hikâyesi. Aynı zamanda, suç işlediğine dair kanıt olmadan tutuklanmış, hüküm giymiş ve kesintisiz yedi sene boyunca cezaevinde yaşamış bir insanın hayatının yedi senesinin hikâyesi.

Görseli Büyüt
Nur Sinem Kourou - AKP, Kadınları Nasıl Kazanıyor: "Sokak Sokak, Ev Ev, Kapı Kapı" (271 sayfa)
Nur Sinem Kourou - AKP, Kadınları Nasıl Kazanıyor: "Sokak Sokak, Ev Ev, Kapı Kapı" (271 sayfa)

Kadınların, kendi lehlerine hareket etmeyen sağ partilere neden oy verdikleri ve hatta zaman zaman oy vermenin ötesine geçerek bu partilere neden bizzat katıldıkları, hem merak uyandırmış hem de araştırma konusu olmuştur. Nur Sinem Kourou, bu merakın peşine düşerek Türkiye örneğinde kadınların AKP ile olan ilişkilerini inceliyor. Bilhassa AKP Kadın Kollarının faaliyetleri ve işleyişinin yanı sıra, seçmen düzeyindeki kadınların saiklerini de mercek altına alıyor. Bunu yaparken İstanbul’da yürüttüğü saha çalışmasından yararlanıyor. Bu saha çalışmasında Kourou, AKP Kadın Kolları ile birlikte sokak sokak, ev ev, kapı kapı geziyor; iç işleyişlerine dair yerinde gözlemler yapıyor; kadın seçmenin gerekçelerini dinliyor. Kadınların Recep Tayyip Erdoğan’a bakış açılarını serimlerken, parti yerine Erdoğan’ı takip ettiklerinin de altını çiziyor. AKP, Kadınları Nasıl Kazanıyor çelişkili görünen bir durumun tahlilini sunuyor, sağ siyasette kadınların “görünmez” olarak nasıl hayatta kalabildiklerini çözümlüyor.

Görseli Büyüt
Murat Can Kabagöz - Kemalizmin Mâbedi: Halkevleri ve Gündelik Hayat (472 sayfa)
Murat Can Kabagöz - Kemalizmin Mâbedi: Halkevleri ve Gündelik Hayat (472 sayfa)

Murat Can Kabagöz, Kemalizmin Mâbedi’nde, Halkevlerinin taşradaki gerçekliğinin manzaralarını sunuyor. Halkevleri mekânlarını, eğitsel işlerden eğlenceye, müziğe, spora uzanan geniş faaliyet yelpazesini, aydınlarla ilgili çelişkileri, memur-halk ilişkilerini analiz ediyor.

Görseli Büyüt
İhsan Zafer ve Kadir Akın - "Lütfen Ellerinizi Kaldırır mısınız?"-Bir Devrimcinin "Kamulaştırma" Anıları (300 sayfa)
İhsan Zafer ve Kadir Akın - "Lütfen Ellerinizi Kaldırır mısınız?"-Bir Devrimcinin "Kamulaştırma" Anıları (300 sayfa)

Zafer, sosyalizm fikriyle nasıl tanıştığını, Kurtuluş hareketi içinde özel olarak görevlendirilip “kibar bir biçimde” yaptığı banka soygunlarını, cezaevi günlerini ve idama mahkûm edilişini şaşırtıcı bir heyecanla, mizah dozu yüksek bir dille ve macera tadında anlatıyor. “Profesyonel devrimcilik” hayatını anlatırken kişiliğinin gelişmesinde önemli yer tutan Çerkes geleneklerini, yetiştiği İnegöl’ü, aile ilişkilerini, âşık olduğu kadınları da es geçmiyor.

Görseli Büyüt
Murat Belge - Başka Kentler, Başka Denizler 5 (446 sayfa)
Murat Belge - Başka Kentler, Başka Denizler 5 (446 sayfa)

Murat Belge, Başka Kentler, Başka Denizler adını taşıyan seyahatnamesine 5. cildiyle devam ediyor. Okuyucusuyla çıktığı bu yolculukta Belge önce her daim çalkantılı bir geçmişe sahip olan Balkanlar’a, Belgrad ve Bulgaristan’a gidiyor ve ardından tarihi, politikası, sanatı ve kültürüyle derinlemesine anlattığı Britanya’ya uğruyor, İrlanda’yı da ihmal etmiyor.

Görseli Büyüt
Fuat Dündar - Halide Dündar: Bir Kürt Feminist (238 sayfa)
Fuat Dündar - Halide Dündar: Bir Kürt Feminist (238 sayfa)

Halide Dündar’ın Devrimci Demokrat Kadınlar Derneği’nden (DDKAD), Diyarbakır 5 No’lu Cezaevi’nden, öğretmen örgütlenmesinden, Kürt kadın dergilerinden geçen hayat hikâyesi, bir kuşağın ve Kürt kadın hareketinin canlı bir resmini sunuyor. Bir Kürt Feminist: Halide Dündar, kendine feminist demeyen fakat kendini bir “kadın kimliği” kurmaya adamış bir şahsiyetin portresi.

Görseli Büyüt
Özen B. Demir - Hastanın Sonsuz Yolculuğu: Tıbbî Yazın Denemeleri (328 sayfa)
Özen B. Demir - Hastanın Sonsuz Yolculuğu: Tıbbî Yazın Denemeleri (328 sayfa)

Özen B. Demir’in yazıları, tıpla edebiyatın etkileşimlerini incelerken geniş anlamda “yazın”a da açılıyor, felsefenin, antropolojinin, psikanalizin, tarihin ve politikanın “sağlık”la ve “hastalık”la, hasta ve hekimle ilişkilerine bakıyor.

Görseli Büyüt
Üç - Eyüp Aygün Tayşir (159 sayfa)
Üç - Eyüp Aygün Tayşir (159 sayfa)

Eyüp Aygün Tayşir, Üç’te, anlatıda farklı türleri denemekten, yazmaktan haz duyan, meraklı, hevesli bir yazarın temalar ve üsluplar arasında gezinen, tuhaf ve şaşırtıcı edebi serüvenini anlatıyor…

Görseli Büyüt
Çiçeklenmeler - Melisa Kesmez (113 sayfa)
Çiçeklenmeler - Melisa Kesmez (113 sayfa)

Melisa Kesmez, hayatı ıskalamış bir kadının kocasının ölümünün ardından yeni bir başlangıç yapmak için cesaret arayışını anlatıyor. Türkan'ın "her şey mümkün"lerle, yeşeren umutlarla "dünyaya doğru" attığı adımlarını takip ederek okuru çiçekli bir içsel yolculuğa davet ediyor.

Görseli Büyüt
Tony Attwood - Asperger Sendromu: Ebeveynler ve Profesyoneller İçin El Kitabı (248 sayfa)
Tony Attwood - Asperger Sendromu: Ebeveynler ve Profesyoneller İçin El Kitabı (248 sayfa)

Asperger sendromu alanında öncü araştırmalara imza atan, uzun yıllar bu durumdan etkilenen çocuk ve yetişkinlerle klinik çalışmalar yürüten psikolog Tony Attwood, bu kitapta Aspergerli kişilere özgü sıradışı özellikleri tanımlayıp analiz ederek ortaya kapsamlı bir rehber çıkarıyor. Asperger sendromundan etkilenen bireyler, anne babalar, eğitimciler ve ruh sağlığı alanında çalışan profesyonellerin kütüphanesinde bulunması gereken temel bir kaynak.

Görseli Büyüt
Émile Zola - Şaheser (Çev. Can Belge) (451 sayfa)
Émile Zola - Şaheser (Çev. Can Belge) (451 sayfa)

Bu unutulmaz romanında Zola, yaratıcı dehanın sınırlarını, sanatçı ruhunun çelişkilerini ve modern sanatın doğuşunu büyük bir ustalıkla ele alırken bir şaheser yaratma arzusu ile insani zaafların çatışmasını çarpıcı bir şekilde anlatır. Şaheser, yaratıcı bir dehanın arayışı ışığında bir çağın ruhunu gözler önüne seren sarsıcı bir hikâye.

(VC)

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