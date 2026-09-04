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YT: Yayın Tarihi: 04.09.2026 09:00 4 Eylül 2026 09:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.09.2026 11:44 4 Eylül 2026 11:44
Okuma Okuma:  1 dakika

BİANET'E GELENLER – AĞUSTOS 2026

İletişim Yayınları'ndan 10 yeni kitap okuyucuyla buluştu

Politikadan psikolojiye, sosyolojiden sanata ve Çağdaş Türkiye Edebiyatı’na ağustos ayında İletişim Yayınları’ndan çıkan 10 yeni kitabı sizlerle paylaşıyoruz.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İletişim Yayınları'ndan 10 yeni kitap okuyucuyla buluştu
Kolaj: bianet
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İletişim Yayınları'ndan bianet'e gelen 10 yeni kitabı sizlerle paylaşıyoruz..

Görseli Büyüt
Aleviliğin Son Yüzyılı - Yalçın Çakmak (Derleyen) (358 sayfa)
Aleviliğin Son Yüzyılı - Yalçın Çakmak (Derleyen) (358 sayfa)

Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüz Türkiyesi’ne uzanan Kızılbaş-Alevi siyasetindeki süreklilik içinde Aleviler kendi hafızalarını nasıl korudular? Yalçın Çakmak’ın derlediği Aleviliğin Son Yüzyılı bu kapsamdaki soruların peşine düşerek Alevilik açısından güncelliğini koruyan konulara, sorulara dair tartışmalara farklı yönleriyle cevaplar ve yorumlar geliştiriyor.

Görseli Büyüt
Bizum Rize - Alper Taş (Derleyen) (438 sayfa)
Bizum Rize - Alper Taş (Derleyen) (438 sayfa)

Karadeniz’in doğu ucunda, yüzölçümü ve nüfusu küçük fakat memleketteki etkisi büyük bir diyar: Rize. Bizum Rize’de, Rizeliler, Rize’nin değişik yüzlerini anlatıyor. Rize ve Rizeliler hakkındaki klişelerin de ötesine geçerek...

Görseli Büyüt
Deneyim Toplumunda Hayatta Kalmak Öznelliğin Ötesinde Yaşam - Svend Brinkmann (Çev. Mercan Yurdakuler) (80 sayfa)
Deneyim Toplumunda Hayatta Kalmak Öznelliğin Ötesinde Yaşam - Svend Brinkmann (Çev. Mercan Yurdakuler) (80 sayfa)

Felsefeci ve psikolog Svend Brinkmann, bu kısa kitabında her şeyi kişisel deneyime endeksleyen bakış açısının etik ve psikolojik sonuçlarını araştırıyor. Hayatı psikolojikleştirmenin tehlikelerine dikkat çeken yazar, bireylerle dünyanın arasına deneyim katmanları koymanın nasıl ahlâki fakirleşme ve dünyaya yabancılaşma riskine kapı araladığını gösteriyor.

Görseli Büyüt
Devrimin Çelişkileri-Aykut Kansu’ya Armağan - Kıvanç Ulusoy & Seçil Deren van het Hof (Derleyenler) (278 sayfa)
Devrimin Çelişkileri-Aykut Kansu’ya Armağan - Kıvanç Ulusoy & Seçil Deren van het Hof (Derleyenler) (278 sayfa)

Devrimin Çelişkileri’ndeki yazılar, 1908 ve 1923’ü değişik cepheleriyle ele alıyor. 1908 Devrimi’nin, Osmanlı ülkesinin farklı coğrafyalarında ve farklı sınıfsal-toplumsal tabanlarında nasıl yaşandığını gözlüyor. 1908’den 1923 sonrasına, kırdaki sınıf mücadelelerinin seyrine göz atıyor. 1923’ün anayasal değişim ve demokrasi sorununu tekrar düşünüyor. Milliyetçi, liberal, sosyalist, Kemalist, devletçi, korporatist yönelimleri ve bunların farklı yorumlarını gözden geçiriyor.

Görseli Büyüt
Erken Modern Osmanlılarda İnançsızlığın Tarih Öncesi-Kutsala Sövgü, İlhâd ve Tanrıbilmezler - Erkin Özdemir (214 sayfa)
Erken Modern Osmanlılarda İnançsızlığın Tarih Öncesi-Kutsala Sövgü, İlhâd ve Tanrıbilmezler - Erkin Özdemir (214 sayfa)

Erkin Özdemir kitabında ağırlıkla 16.-17. yüzyıllara denk düşen mühimme defterleri ve kadı sicilleri gibi arşiv belgelerine ve farklı "metinlere" dayanarak Osmanlılarda mülhidlik olgusunu incelemeye koyuluyor.

Görseli Büyüt
Dünden Bugüne Fatsa Fikri - Naci Sönmez (376 sayfa)
Dünden Bugüne Fatsa Fikri - Naci Sönmez (376 sayfa)

Bir yanda 12 Eylül faşizmine karşı alınan ağır yenilginin getirdiği zorluklar, diğer yanda dünya sosyalist sisteminde yaşanan çözülmenin yarattığı boşluk, siyasal mücadelede yaşanan ideolojik kriz ve yol ayrılıkları, el yordamıyla oluşturulan siyasal girişimlerin başarıları ve zaafları... Naci Sönmez, inatla sürdürülen sosyalizm mücadelesi içinde kendi yaşadıklarını, gördüklerini ve duyduklarını da aktarıyor.

Görseli Büyüt
Kıyısında - Gülhan Davarcı (156 sayfa)
Kıyısında - Gülhan Davarcı (156 sayfa)

Gülhan Davarcı, Kıyısında'da ufak bir çocuğu aradıkları gibi, kendilerini, varoluş sebeplerini, geçmişlerini ve bugünlerini, keskin çizgilerle kurdukları dünyalarındaki amaçlarını da arayan insanların hikâyesini anlatırken, duyguların zamanla, zamanın hayatla yarıştığı unutulmaz üç gün resmediyor.

Görseli Büyüt
Lagom - Gül Gölge (198 sayfa)
Lagom - Gül Gölge (198 sayfa)

Gül Gölge, dışarıdan bakıldığında imrenilecek derecede sorunsuz hayatlar yaşıyorlarmış gibi görünen iki eski sevgilinin yıllar sonra beklenmedik bir iş görüşmesinde karşılaşmalarıyla başlayan uyanışlarını ve kendilerini özgürleştirme çabalarını anlatıyor.

Görseli Büyüt
Partiler ve Patronlar-Esenyurt'ta Siyaset - Toygar Sinan Baykan & Murat Somer (384 sayfa)
Partiler ve Patronlar-Esenyurt'ta Siyaset - Toygar Sinan Baykan & Murat Somer (384 sayfa)

Popülizm ve klientalizm üzerinden siyasal parti evreninin gerçekliğine etnografik bir hassasiyetle yaklaşan Partiler ve Patronlar, Esenyurt vakasıyla Türkiye’nin dününü, bugününü ve yarınını daha derinlikli görebilmemize de yardımcı oluyor ve dünyadan örneklerle paralellikler de kuruyor.

Görseli Büyüt
Mimarlık Yazıları - Ali Artun (136 sayfa)
Mimarlık Yazıları - Ali Artun (136 sayfa)

Mimarlık Yazıları’nın ilk makalesi olan “Mimarlığı Okumak”ta Ali Artun mimarlık ve dil ilişkilerinin tarihini ele alıyor. İlk mimarlık anıtı olduğu kabul edilen Göbeklitepe’yle ilgili sonraki yazı, mimarlığın kozmik kökeni, cevheri üzerine.

(VC)

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