İletişim Yayınları'ndan 10 yeni kitap okuyucuyla buluştu

Arda ve Lora, farklı arka planlardan gelen iki karakter. Kitap, bu iki kişinin “zorlu” olarak nitelenen ilişkisini ve ilişkinin nedenlerine dair “tesadüf mü, yoksa daha derin bir sebep mi?” sorusunu merkeze alıyor. Her Şey Normalmiş Gibi, anlatısını genç bir erkeğin bakış açısından kuruyor. Roman boyunca anlatıcı, sevdiği kadını tanımaya ve anlamaya çalışırken, aynı zamanda yakın dönemin siyasi ve toplumsal atmosferine ilişkin gözlemlerini de aktarıyor.