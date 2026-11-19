BİANET'E GELENLER – KASIM 2026
İletişim Yayınları'ndan 10 yeni kitap
İletişim Yayınları’ndan bianet’e gelen 10 yeni kitabı sizlerle paylaşıyoruz.
Ali Çerkezoğlu 1989–Berlin Duvarı'nın Tuğlalarından Barikat Kurmak’ta, 12 Eylül 1980 darbe döneminin çıkışında, 1980’lerin sonları ila 1990’ların başlarında gelişen sol ve radikal toplumsal muhalefeti anlatıyor. İstanbul öğrenci hareketindeki bu etkileyici kalkışma atmosferini, onun canlı tanıklığıyla ve insan hikâyeleriyle okuyoruz.
Tanıl Bora, 1974-1980 arasında devrimci örgütlerde yer almış, o örgütleri hayatları saymış kuşağın mensuplarının anılarından, nehir söyleşilerinden ve biyografilerinden hareketle, onların kendi sözlerini, özgün söyleyişlerini bir araya getirerek kendilerine tuttukları aynadaki ortak suretin izini sürüyor. Neyi nasıl gördüklerini, nasıl tasavvur ettiklerini, karşılarında beliren somut neticeleri, akıllarından ve gönüllerinden geçenleri onların hatırladıkları biçimiyle aktarıyor, “anıları birbiriyle diyaloga sokuyor”... Hafızanın, hatırlamanın imkânları kadar kısıtlarını da hesaba katan bir kuşak biyografisi...
Muzaffer Telimen, En Alttakiler: Ümraniye’de Sınıf-altı Kent Yoksulluğu kitabında yoksulluğun katmanlarına, iç hiyerarşilerine, farklı tezahürlerine bakıyor. Kendisi de bir sosyal hizmet personeli olan yazar, Ümraniye örneğinden hareket ederek sınıf-altı kent yoksulluğu manzaralarını mesleki deneyiminden de faydalanıp okura sunuyor. Kendinden de kötü durumda olanların varlığının bilinciyle hareket eden, ama bir yandan da kendi “ötekilerini” kuran bir hiyerarşik algıyı yoksulluk merceğinden görerek okura çeşitli mukayese olanakları ve kavrayış biçimleri öneriyor. Yoksulluğun iç dinamiklerini onu kuran maddi koşullarla birlikte anlamanın yollarını gösteriyor.
Avukatlığın Modern ve Postmodern Tarihi’nde Haluk İnanıcı, avukatlık mesleğinin ve baroların doğuşunu ve gelişim evrelerini sadece mesleki ya da hukuki sınırlar içinde değil, iktisadi ve siyasi değişimin geniş ufku içinde de ele alıyor. Antik dünyadan Ortaçağ’ın parçalı toplumsal yapısına, oradan mutlak monarşiye, modern ulus-devlete, demokratik hukuk devletine ve nihayetinde küreselleşmenin neoliberal politikalarına dönüşüm sürecinde, avukatlık hangi dönüşümlerden geçti? Avukatlık, lonca modelinden klasik avukatlığa, ardından liberal avukatlığa ve nihayet günümüzün pazar avukatlığına nasıl evrildi?
George Eliot, ilk romanı Adam Bede’de, sıradan insanların hayatlarındaki büyük ahlâki kırılmaları, merhametin ve bağışlamanın gücünü anlatıyor.
“Neye kanıt denir?”den başlayarak ele alan, insanların yıllardır geliştirdikleri bilimsel metotları inceleyen Elizabeth Finkel, bilimde kanıtın önemini, günümüzün siyasi koşullarında değerlendiriyor. Yükselen popülizm dalgasıyla, demokrasinin sallantıda olduğu bir çağda bilim tüm bu olanlardan nasıl etkileniyor? Komplo teorilerinin ve teorisyenlerinin cirit attıkları bir çağda bu hayati derecede önemli konuyu, siyasi çıkarlarla bilimin altını oyan yerleşik kurumları da es geçmeden inceliyor. COVID, insanın kökeni, bilimin kökeni gibi başlıklarla kanıtın önemini tekrar ve tekrar vurguluyor.
Başak Oğuz Kara’nın Suriçi’ni adım adım dolaşarak, yaklaşık 500 kilometrelik yürüyüşle taradığı 44.000 civarı binada tespit edilen çinilerin görselleri ve açıklamalarıyla yer aldığı online bir haritanın eşlik ettiği “Maşallah”, İstanbul tarihine olduğu kadar sosyal ve kültürel hayata da katkı sunuyor.
Abdulrazak Gurnah’tan, Doğu Afrika kıyılarında, sömürgeci şiddetin gölgesinde yaşamak zorunda bırakılan sıradan insanların hikâyesi.
Tanzimat’a Yeni Yaklaşımlar-Kökenleri, Uygulanması ve Etkileri, tarihyazımındaki bu dönüşüme farklı açılardan bakıyor, yerleşik anlatılara müdahale ediyor, yeni sorular soruyor. Edhem Eldem, Özgür Türesay, Alp Eren Topal, Cengiz Kırlı, Marc Aymes, Burak Onaran, Yücel Terzibaşoğlu, Ebru Aykut, Selçuk Akşin Somel ve Yonca Köksal’ın katkılarıyla...
Max Telford, Yaşam Ağacı’nda yeryüzündeki yaşamın yaklaşık dört milyar yıllık hikâyesini, canlıların birbirleriyle nasıl akraba olduğunu anlamaya çalışan insan zihninin tarihiyle birlikte anlatıyor.
(VC)