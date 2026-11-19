Muzaffer Telimen, En Alttakiler: Ümraniye’de Sınıf-altı Kent Yoksulluğu kitabında yoksulluğun katmanlarına, iç hiyerarşilerine, farklı tezahürlerine bakıyor. Kendisi de bir sosyal hizmet personeli olan yazar, Ümraniye örneğinden hareket ederek sınıf-altı kent yoksulluğu manzaralarını mesleki deneyiminden de faydalanıp okura sunuyor. Kendinden de kötü durumda olanların varlığının bilinciyle hareket eden, ama bir yandan da kendi “ötekilerini” kuran bir hiyerarşik algıyı yoksulluk merceğinden görerek okura çeşitli mukayese olanakları ve kavrayış biçimleri öneriyor. Yoksulluğun iç dinamiklerini onu kuran maddi koşullarla birlikte anlamanın yollarını gösteriyor.