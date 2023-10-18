İletişim Başkanlığından hastane saldırısı paylaşımlarına dair açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısının ardından sosyal medyada yer alan bazı iddialara ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de bombaladığı el-Ehli Baptist Hastanesinde en az 500 kişi hayatını kaybetti.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski dijital medya sorumlusu Hananya Naftali'nin, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısının hemen ardından, "İsrail Hava Kuvvetlerinin, Gazze'de hastane vurduğunu" duyuran bir paylaşım yaptığı belirtildi.

Naftali'nin, kısa süre sonra bu paylaşımını silerek, "Hastaneyi vuran füzenin, Gazze'den ateşlendiğini iddia eden paylaşımlarla dünya kamuoyunu manipüle etmeye çalıştığının tespit edildiği" bildirildi.

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“Al Jazeera hesabı sahte”

Kendini Al Jazeera'da çalışan bir gazeteci olarak tanıtıp, "Hastaneyi vuran füze Gazze'den ateşlendi" iddiasında bulunan hesabın sahte olduğunun belirlendiği aktarılan açıklamada, "Farida Khan ismiyle açılan hesabın, Al Jazeera ile bir ilişkisinin olmadığı, manipülasyon amacıyla kullanıldığı belirlenmiştir" tespitine yer verildi.

İsrail paylaşımı kaldırdı

İsrail devletinin, resmi X platformu hesabında, Türkiye saati ile 22.42'de bir video paylaşarak el-Ehli Baptist Hastanesinin bombalanmasından Hamas'ı sorumlu tuttuğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hastanenin vurulma saati yaklaşık 19.27 olmasına rağmen hesaptan paylaşılan videonun 19.59'da kayda geçtiği ve ciddi bir dezenformasyona imza atıldığı tespit edilmiştir. Videonun yanlış dakikalara ait olduğunu fark eden İsrail hesabı, Türkiye saati ile 23.04'te videoyu paylaşımdan kaldırmıştır."

“Görüntüler bir yıldır dolaşımda”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ayrıca şu açıklamayı yaptı:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, 'Hastaneyi vuran füze Gazze'den atıldı' iddiası doğru değildir. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) logolu iddiaya konu görüntülerin, 8 Temmuz 2022'den beri dolaşımda olduğu tespit edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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(AS)