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Yayın Tarihi: 31 Mart 2024 16:46
 ~ Son Güncelleme: 31 Mart 2024 16:54
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İletişim Başkanlığına göre Kürt illerine getirilen asker ve polisin oy kullanması ‘yasal’

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, asker ve polisin toplu halde oy kullandığı görüntüleri aklamaya çalıştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İletişim Başkanlığına göre Kürt illerine getirilen asker ve polisin oy kullanması ‘yasal’

Asker ve polislerin Kürt illerine taşınarak oy kullandığı görüntülere ilişkin İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bir açıklama yaptı.

Silahaltında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler hariç kişilerin oy kullanmasının yasal olduğunu belirten DMM, kolluk kuvveti ve rütbeli askerlerin oy kullanmasının manipüle edildiğini savundu.

Toplu halde oy kullanma görüntülerini de “Herhangi bir güvenlik zafiyeti yaşanmaması için” diye gerekçelendirdi:

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Farklı illerden gelen seyyar seçmenlere toplu bir şekilde oy kullandırılıyor” iddiası doğru değildir.

Anayasanın 67. maddesinin birinci fıkrasında; vatandaşların, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahip olduğu vurgulandıktan sonra, aynı maddenin üçüncü fıkrasında; on sekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşının seçme ve halkoylamasına katılma haklarına sahip olduğu belirtilmiş, beşinci fıkrasında da; ‘Silahaltında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar’ denilmek suretiyle seçme hakkının istisnaları gösterilmiştir.

Öte yandan polis ve jandarma personeli gibi rütbeli askerler de oy kullanabilmektedir.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde bazı bölgelerde görevli olan kolluk kuvveti ve rütbeli askerlerin oy kullanması manipüle edilmektedir.

Ülkemizin çeşitli bölgelerinde yer alan askeri birliklerde görevli güvenlik personellerinin oy kullanacakları okullara ulaşımları, herhangi bir güvenlik zafiyeti yaşanmaması adına toplu bir şekilde sağlanmaktadır.

Bahse konu güvenlik personelleri, sadece seçmen kayıtlarının olduğu seçim bölgelerinde oy kullanmaktadır.

İddia edilenin aksine bölgelerde mükerrer oy kullanma, ihlal veya seçim güvenliğine ilişkin herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.

(HA)

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