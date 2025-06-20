İletişim Başkanlığı ve RTÜK'ten, CHP'nin "yandaş" boykotuna eşgüdümlü kampanya

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "yargı darbesi"ni kapsamayan yandaş haber kuruluşlarına yönelik boykotuna karşı eşgüdümlü bir kampanya başlattılar. Altun sosyal medya hesabından boykotu "basın özgürlüğüne yönelik baskıcı ve ilkel tavır", Şahin ise "en hafif tabirle aymazlık" olarak niteledi.

CHP'li Bulut: "Boykot demokratik bir haktır"

Altun ve Şahin'in paylaşımlarına aynı mecradan karşılık veren CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut "boykot[un] demokratik bir hak" olduğunu hatırlattı.

"Talimat gelmiş belli ki Rende binasından sonra Saray’ın sopası RTÜK de devreye girmiş. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, halkı yıllardır tek sesli ve taraflı yayınlarla manipüle eden, iktidarın borazanı olan, muhalif basını görmezden gelen, Saray’ın PR ajansına dönüşen medya organlarına kol kanat germeye devam ediyor. Eleştiriyi “aymazlık” olarak gören bir zihniyetin, tarafsız yayıncılıktan, kamu yararından, etik ilkelerden söz etmesi oldukça manidardır.

Altun'un başlatma vuruşu

Altun, CHP'nin "boykot" çağrısını "yerli ve milli yayın politikalarıyla gerçekleri milletimize aktaran medya kuruluşları"na yönelik bir "dayatma olarak niteledi.

Dünya gündemi savaşlar ve jeopolitik çekişmeler gibi çok önemli meselelerle meşgulken, ana muhalefet partisinin gündemi yine jakobenizm, yine ayrımcılık…



Farklı seslerin, fikirlerin ve yorumların varlığına olan tahammülsüzlüğünü yine gözler önüne seren CHP, üyelerine ve… pic.twitter.com/QNjqmOaWDC — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 19, 2025

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı: "bu yaklaşımın en başta bu habis zihniyetin baskı altına almak istediği seçmen tarafından reddedileceğine inan[dıklarını]" söyledi.

Altun CHP'yi "milletin iradesini yok sayma, özgürlüklere ket vurma alışkanlığı"nın ifadesi olarak nitelediği bu anlayıştan "bir an evvel geri dönmeye" çağıdı.



CHP'nin tutumunu "ayrımcılığın, tepeden inmeciliğin, nefretin siyasi organizasyon ve kişilerce körüklenmesi"yle niteleyen İletişim Başkanı partinin "Türkiye’nin birliğe ve bütünlüğe hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyduğu böylesine dönemlerde mümkün olan en makul çerçevede, en ortak paydada buluşmamıza" katkı vermesini istedi.

Ebubekir Şahin'den eşgüdümlü paylaşım: "Aymazlık"

Altun'un sosyal medya üzerinden başlattığı CHP'nin yandaş medya boykotuna yönelik kampanyaya kısa süre sonra RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de eşlik etmeye başladı. Şahin de "İran-İsrail gerilimi[nin] giderek tırman[masını] [...] Türkiye’nin güvenliği ve bölgedeki diplomatik dengeler[in] büyük sınavlardan geç[mesini]" gerekçe göstererek CHP boykotunu hedef aldı: "[...] kime ve neye hizmet ettiği belirsiz, en hafif tabirle aymazlık olarak adlandırılabilecek bir boykot çağrısında bulunmasını şiddetle kınıyoruz." dedi.

Kamuoyuna Duyurulur!



Ortadoğu, tarihinin en hassas dönemlerinden birini yaşamaktadır. İran-İsrail gerilimi giderek tırmanırken, bölge istikrarsızlık, tehdit ve provokasyonlara daha açık… pic.twitter.com/uqYC9ScXIt — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) June 19, 2025

Ebubekir Şahin, mesajını yayınladıktan kısa süre sonra yanıtlara kapattı.

CHP'li Bulut'tan Altun'a: "Boykot bir sansür değil, halkın kendi medyasını seçme hakkıdır"

CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bulut, sosyal medya hesabından Fahrettin Altun'a "Partimizin, manipülatif ve tek sesli medya organlarını boykot etme çağrısı, ifade özgürlüğüne değil; yalan haber ve tekelleşmiş basına karşı bir demokratik duruştur." diye yanıt verdi.

"Eğer “milli medya”dan kasıt; kamu kaynaklarıyla finanse edilip yalnızca iktidarın çıkarlarını savunan bir yayıncılıksa, buna karşı çıkmak demokrasinin ve halkın haber alma hakkının savunulmasıdır. Kaldı ki “yerli ve milli medya” ifadesi bile basın ve ifade özgürlüğüne bakışın itirafıdır. Bu ülkede gerçek ifade özgürlüğü ancak muhalefetiyle, iktidarıyla her görüşün adil şekilde temsil edilebildiği bir medya ortamıyla mümkündür."

Boykot bir sansür değil, halkın kendi medyasını seçme hakkıdır.



Saray’ın siyaset meraklısı Fahrettin Altun’un açıklamaları, medya tekeline dönüştürülmüş bir propaganda aygıtını “özgür basın” diye pazarlama çabasıdır.



Bugün Türkiye’de halkın vergileriyle finanse edilen,… https://t.co/Uvpxdrm2zs — Burhanettin Bulut (@eczburhan) June 19, 2025

(AEK)