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Yayın Tarihi: 30 Temmuz 2025 08:21
 ~ Son Güncelleme: 30 Temmuz 2025 08:28
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İletişim Başkanlığı'nda bir isim daha görevden alındı

Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir görevden alınırken, yerine İlhami Giray Şahin ve Ferhat Pirinççi atandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İletişim Başkanlığı'nda bir isim daha görevden alındı
Fotoğraf: AA

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla İletişim Başkanlığı’nda üst düzey görev değişiklikleri yapıldı. Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir görevden alınırken, yerine İlhami Giray Şahin ve Ferhat Pirinççi atandı.

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir görevden alındı.

Şahin ve Pirinççi atandı

İletişim başkan yardımcılıklarına İlhami Giray Şahin ile Ferhat Pirinççi atandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun görevden alındı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun görevden alındı
10 Temmuz 2025

Erdoğan, 10 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un yerine, eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran’ı atamıştı.

Görevden alınan Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurum (TİHEK) Başkanlığına atanmıştı.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan fahrettin altun iletişim başkanlığı resmi gazete
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/haber/aym-iletisim-baskanligina-kararnameyle-verilen-yetkiyi-iptal-etti-298177
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