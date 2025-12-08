ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 8 Aralık 2025 08:15
 ~ Son Güncelleme: 8 Aralık 2025 08:19
2 dk Okuma

İletişim Başkanlığı, "Erdoğan ile Mazlum Abdi görüşecek" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhaneddin Duran, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, iddialara doğrudan detay vermese de “atfedilen görüşme iddiaları gerçeğe aykırıdır” dedi.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

BİA Haber Merkezi

ENRead in English
Görseli Büyüt
Geniş bir salon içinde kalabalık bir grup insan görülüyor. Çoğu takım elbise giymiş, resmi bir toplantı ya da konferans ortamını andırıyor. Ortadaki kişi, kalabalığın arasından yürürken etrafındakiler ona bakıyor ve bazıları alkışlıyor. Ön tarafta kameralar ve kayıt ekipmanlarıyla çalışan kişiler bulunuyor; bu da ortamda basın mensuplarının da yer aldığını gösteriyor. Arka planda, dikkatle izleyen ve fotoğraf çeken birçok katılımcı görülüyor. Genel atmosfer, resmi ve yoğun bir etkinlik havası taşıyor.
Fotoğraf: Duhok Kürdistan Amerikan Üniversitesi

Avrupa Ortadoğu ve Kuzey Afrika Araştırmaları Enstitüsü (EISMENA) Direktörü Adil Baxewan’ın, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi’nin görüşmek için anlaştığı yönündeki iddiası üzerine hükümet kanadından açıklama geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhaneddin Duran, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, iddialara doğrudan detay vermese de “atfedilen görüşme iddiaları gerçeğe aykırıdır” dedi.  Duran, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeminde böyle bir görüşme veya buna yönelik bir planlama bulunmamaktadır” diye belirtti.

Duran’ın açıklaması şöyle:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a atfedilen bazı görüşme iddiaları gerçeğe aykırıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeminde bu yönde bir girişim ya da planlama bulunmamaktadır.

Bilinçli ya da bilinçsiz şekilde paylaşılan bu tür mesnetsiz iddialar, kamuoyunu yanıltmakta ve Türkiye’nin izlediği güvenlik politikalarını etkilemeyi amaçlamaktadır.

Cumhurbaşkanımızın temaslarına ilişkin bilgiler sadece Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı veya diğer yetkili kurumlar tarafından paylaşılmaktadır. Kamuoyunun sosyal medyada dolaşıma sokulan dezenformasyonlara karşı dikkatli olması önemlidir.”

Ne olmuştu ?

EISMENA Direktörü Adil Baxewan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan ile SDG Komutanı Mazlum Abdi’nin yakın zamanda bir araya gelmesi yönünde girişimler olduğunu ileri sürmüştü. Baxewan paylaşımında şu iddialara yer vermişti:

“Erdoğan ve General Mazlum’un çok yakında görüşmek için adım attığı, her iki tarafın da bunun hem Kürtlerin hem de Türklerin çıkarına olacağına inandığı. Irak Kürdistan Bölgesi’nin ortaya çıkan bu yeni süreçte belirleyici bir rol üstlendiği. Erdoğan–Mazlum görüşmesinin ardından, General Mazlum ile Abdullah Öcalan arasında bir görüşmenin de planlandığı.”

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
siyasal Mazlum Abdi sdg erdoğan Recep Tayyip Erdoğan
ilgili haberler
Nadire Mater: Yükselen sesler, saldırgan beden dilleri süreci zedeliyor
7 Aralık 2025
/haber/nadire-mater-yukselen-sesler-saldirgan-beden-dilleri-sureci-zedeliyor-314278
“Öcalan’ın Marx ile Marksizm arasında bir ayrım olması gerektiği fikrine kesinlikle katılıyorum”
7 Aralık 2025
/haber/ocalanin-marx-ile-marksizm-arasinda-bir-ayrim-olmasi-gerektigi-fikrine-kesinlikle-katiliyorum-314277
Demirtaş: Süreç parçalanma değil, onurlu birliği sağlayacak bir süreç
7 Aralık 2025
/haber/demirtas-surec-parcalanma-degil-onurlu-birligi-saglayacak-bir-surec-314273
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Nadire Mater: Yükselen sesler, saldırgan beden dilleri süreci zedeliyor
7 Aralık 2025
/haber/nadire-mater-yukselen-sesler-saldirgan-beden-dilleri-sureci-zedeliyor-314278
“Öcalan’ın Marx ile Marksizm arasında bir ayrım olması gerektiği fikrine kesinlikle katılıyorum”
7 Aralık 2025
/haber/ocalanin-marx-ile-marksizm-arasinda-bir-ayrim-olmasi-gerektigi-fikrine-kesinlikle-katiliyorum-314277
Demirtaş: Süreç parçalanma değil, onurlu birliği sağlayacak bir süreç
7 Aralık 2025
/haber/demirtas-surec-parcalanma-degil-onurlu-birligi-saglayacak-bir-surec-314273
Sayfa Başına Git