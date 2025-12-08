İletişim Başkanlığı, "Erdoğan ile Mazlum Abdi görüşecek" iddiasını yalanladı

Avrupa Ortadoğu ve Kuzey Afrika Araştırmaları Enstitüsü (EISMENA) Direktörü Adil Baxewan’ın, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi’nin görüşmek için anlaştığı yönündeki iddiası üzerine hükümet kanadından açıklama geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhaneddin Duran, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, iddialara doğrudan detay vermese de “atfedilen görüşme iddiaları gerçeğe aykırıdır” dedi. Duran, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeminde böyle bir görüşme veya buna yönelik bir planlama bulunmamaktadır” diye belirtti.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a atfedilen bazı görüşme iddiaları gerçeğe aykırı olup, Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeminde buna yönelik bir girişim veya planlama yer almamaktadır.



Bilinçli veya bilinçsiz olarak paylaşılan bu tür mesnetsiz iddialar, kamuoyunu… — Burhanettin Duran (@burhanduran) December 7, 2025

Duran’ın açıklaması şöyle:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a atfedilen bazı görüşme iddiaları gerçeğe aykırıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeminde bu yönde bir girişim ya da planlama bulunmamaktadır.

Bilinçli ya da bilinçsiz şekilde paylaşılan bu tür mesnetsiz iddialar, kamuoyunu yanıltmakta ve Türkiye’nin izlediği güvenlik politikalarını etkilemeyi amaçlamaktadır.

Cumhurbaşkanımızın temaslarına ilişkin bilgiler sadece Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı veya diğer yetkili kurumlar tarafından paylaşılmaktadır. Kamuoyunun sosyal medyada dolaşıma sokulan dezenformasyonlara karşı dikkatli olması önemlidir.”

Ne olmuştu ?

EISMENA Direktörü Adil Baxewan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan ile SDG Komutanı Mazlum Abdi’nin yakın zamanda bir araya gelmesi yönünde girişimler olduğunu ileri sürmüştü. Baxewan paylaşımında şu iddialara yer vermişti:

“Erdoğan ve General Mazlum’un çok yakında görüşmek için adım attığı, her iki tarafın da bunun hem Kürtlerin hem de Türklerin çıkarına olacağına inandığı. Irak Kürdistan Bölgesi’nin ortaya çıkan bu yeni süreçte belirleyici bir rol üstlendiği. Erdoğan–Mazlum görüşmesinin ardından, General Mazlum ile Abdullah Öcalan arasında bir görüşmenin de planlandığı.”

(EMK)