İletişim Başkanlığı: Ateşkes ve Entegrasyon Anlaşması “Terörsüz Bölge” sürecinde önemli bir aşama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye’de açıklanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması’nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dile getirdiği “terörsüz bölge” süreci açısından önemli bir aşamayı temsil ettiğini söyledi.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, anlaşmanın yalnızca sahadaki gelişmelerle sınırlı olmadığını belirtti. Duran, “Bugün Suriye’de yaşananlar bir tesadüf değil. Bu adımlar, Cumhurbaşkanımızın yıllardır ısrarla vurguladığı ilke ve uyarıların sahaya yansımasıdır” dedi. Duran, anlaşma kapsamında belirlenen koşulların uygulanmasını yakından izleyeceklerini de kaydetti.

Suriye’de kalıcı istikrarın ancak tüm etnik ve mezhebi unsurların eşit yurttaşlık temelinde haklarını güvence altına alan bir siyasi düzenle mümkün olacağını vurgulayan Duran, toprak bütünlüğünü koruyan ve terör örgütlerinden arındırılmış bir Suriye’nin bölgesel barış için kilit önemde olduğunu ifade etti. Duran, bu çerçevede Suriye yönetiminin attığı adımların ve gösterdiği çabanın dikkatle takip edildiğini söyledi.

Türkiye’nin sahada güçlü, masada etkili bir aktör olduğunun altını çizen Duran, terör örgütlerine karşı yürütülen kararlı mücadelenin sınır hattında terörsüz bir alan oluşturduğunu belirtti. Duran, diplomatik girişimlerin de Suriye halkının geleceğini şekillendirecek süreçlere katkı sunduğunu dile getirdi.

Duran, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini vazgeçilmez gördüğünü vurguladı, “Türkiye, komşusunun güvenliğini kendi güvenliğinden ayrı düşünmeyen; barışı ilke, istikrarı hedef edinen bir devlettir” diye konuştu.

