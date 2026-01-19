ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 19.01.2026 08:45 19 Ocak 2026 08:45
 SG: Son Güncelleme: 19.01.2026 08:48 19 Ocak 2026 08:48
Okuma:  2 dakika

İletişim Başkanlığı: Ateşkes ve Entegrasyon Anlaşması “Terörsüz Bölge” sürecinde önemli bir aşama

Duran, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini vazgeçilmez gördüğünü vurguladı, “Türkiye, komşusunun güvenliğini kendi güvenliğinden ayrı düşünmeyen; barışı ilke, istikrarı hedef edinen bir devlettir” diye konuştu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İletişim Başkanlığı: Ateşkes ve Entegrasyon Anlaşması “Terörsüz Bölge” sürecinde önemli bir aşama
*Burhanettin Duran/ Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye’de açıklanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması’nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dile getirdiği “terörsüz bölge” süreci açısından önemli bir aşamayı temsil ettiğini söyledi.

SDG ile Şam arasında ‘ateşkes ve entegrasyon’ anlaşması
SDG ile Şam arasında ‘ateşkes ve entegrasyon’ anlaşması
18 Ocak 2026
Mazlum Abdi: Savaşı durdurmak için anlaşmayı kabul ettik
Mazlum Abdi: Savaşı durdurmak için anlaşmayı kabul ettik
18 Ocak 2026

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, anlaşmanın yalnızca sahadaki gelişmelerle sınırlı olmadığını belirtti. Duran, “Bugün Suriye’de yaşananlar bir tesadüf değil. Bu adımlar, Cumhurbaşkanımızın yıllardır ısrarla vurguladığı ilke ve uyarıların sahaya yansımasıdır” dedi. Duran, anlaşma kapsamında belirlenen koşulların uygulanmasını yakından izleyeceklerini de kaydetti.

Suriye’de kalıcı istikrarın ancak tüm etnik ve mezhebi unsurların eşit yurttaşlık temelinde haklarını güvence altına alan bir siyasi düzenle mümkün olacağını vurgulayan Duran, toprak bütünlüğünü koruyan ve terör örgütlerinden arındırılmış bir Suriye’nin bölgesel barış için kilit önemde olduğunu ifade etti. Duran, bu çerçevede Suriye yönetiminin attığı adımların ve gösterdiği çabanın dikkatle takip edildiğini söyledi.

Türkiye’nin sahada güçlü, masada etkili bir aktör olduğunun altını çizen Duran, terör örgütlerine karşı yürütülen kararlı mücadelenin sınır hattında terörsüz bir alan oluşturduğunu belirtti. Duran, diplomatik girişimlerin de Suriye halkının geleceğini şekillendirecek süreçlere katkı sunduğunu dile getirdi.

Duran, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini vazgeçilmez gördüğünü vurguladı, “Türkiye, komşusunun güvenliğini kendi güvenliğinden ayrı düşünmeyen; barışı ilke, istikrarı hedef edinen bir devlettir” diye konuştu.

(EMK)

Kuzey Doğu Suriye Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi ahmed eş-şara Mazlum Abdi Türkiye ve Suriye
Mazlum Abdi: Savaşı durdurmak için anlaşmayı kabul ettik
18 Ocak 2026
Barrack: Eş-Şara, Kürtlerin Suriye’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu teyit etti
18 Ocak 2026
SDG ile Şam arasında ‘ateşkes ve entegrasyon’ anlaşması
18 Ocak 2026
MGK'DE BAŞKA HAVA
MGK PKK'nin "silah bırakması"nı görmedi; "Milli birlik ve bekamıza yönelik tehdit" dedi
30 Temmuz 2025
ÖZTÜRK TÜRKDOĞAN BİANET'E KONUŞTU
Silah bırakma sonrası hangi yasal adımlar atılacak?
18 Temmuz 2025
Demirtaş'tan 'silah bırakma' açıklaması: Pazarlık yok
14 Temmuz 2025
