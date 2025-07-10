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Yayın Tarihi: 10 Temmuz 2025 00:25
 ~ Son Güncelleme: 10 Temmuz 2025 00:44
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun görevden alındı

Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alınan Fahrettin Altun'un yerine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran atandı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İletişim Başkanı Fahrettin Altun görevden alındı
Fotoğraf: İletişim Başkanlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un yerine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran’ı getirdi.

İletişim Başkanlığı görevinden alınan Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurum (TİHEK) Başkanlığı'na atandı. Altun, SETA Vakfı’nın Genel Koordinatörlüğü görevini Duran'a bırakarak İletişim Başkanı olmuştu. Bu karar ile Altun, İletişim Başkanlığı görevini Duran'a teslim etmiş oldu.

Atama kararları Resmi Gazete'de

2019 yılında "gazetecilerin fişlendiği" eleştirilerine yol açan raporu hazırlayan SETA Vakfı’nın Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevi yapıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun görevden alınırken yerine Burhanettin Duran’ı atandı.

Her iki atama kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı:

Erdoğan'a teşekkür

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevine atanan Burhanettin Duran, Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunarım. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Rabbim vatanımıza ve milletimize hayırlı hizmetlerde bulunmayı nasip etsin" ifadesini kullandı.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Burhanettin Duran fahrettin altun iletişim başkanlığı erdoğan
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