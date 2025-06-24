İlerici Enternasyonal:" İran’da savaşa hayır"

İlerici Enternasyonal, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısı dolayısıyla bir durum değerlendirmesi yayımladı ve İran'ın olası mislillemeleri ile birlikte "Bu üslerin tamamı[nın], bir çatışma halinde misilleme hedefi haline gelece[ğine]" dikkat çekti: "Böyle bir savaş, Batı Asya’yı tamamen içine çekebilecek bir yangına dönüşebilir."

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13 Haziran Cuma sabahı erken saatlerde, İsrail güçleri, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve bölgesel güçlerin desteğiyle İran’a yönelik vahşi bir saldırı başlattı.

Saldırı, ülke genelindeki şehirleri yerle bir etti; Tahran ve diğer yerlerdeki konut binaları da dahil olmak üzere hem askeri hem de sivil hedefleri vurdu.

Bombardıman gün boyunca devam ederken, ABD yönetimi İran liderliğine hayati bir tehdit yöneltti: Başkan Donald Trump, “Truth Social” adlı platformunda şunları yazdı:

“İran, her şey yok olup gitmeden önce bir anlaşma yapmalı ve bir zamanlar ‘İran İmparatorluğu’ olarak anılan şeyi kurtarmalıdır.”

İran’a karşı bir savaş, sadece bölge halkları için değil, tüm dünya için felaket niteliğinde sonuçlar doğurma riski taşıyor.

İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırım niteliğindeki saldırı, insan hayatına karşı ne kadar gaddarca davrandığını zaten gözler önüne serdi. Filistinli sivillere uygulanan yıkım, rastgele bombardıman, zorla aç bırakma ve bitmeyen yerinden etme politikaları, daha geniş bölge için bir yıkım planını ortaya koydu.

Ama bu sadece İsrail’in savaşı değil. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve diğer Batılı güçler bu soykırıma sadece diplomatik koruma sağlamakla kalmadı; aynı zamanda aktif olarak askeri, mali ve istihbarat desteği sundu.

Milyarlarca dolarlık silah sevkiyatları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ndeki veto kararları ve politik koruma, İsrail’in saldırılarını mümkün kılarken aynı zamanda Batı’nın bölgedeki çıkarlarını da ilerletti. Bu destek mekanizması şimdi çok daha yıkıcı bir savaşın önünü açma tehdidi taşıyor.

İran’a karşı bir savaş, bu iki ülkenin sınırlarını aşarak daha geniş bir coğrafyaya yayılabilir. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail’e aktif destek sağlayan geniş bir askeri üs ağına sahiptir. Bu üslerin tamamı, bir çatışma halinde misilleme hedefi haline gelecektir. Böyle bir savaş, Batı Asya’yı tamamen içine çekebilecek bir yangına dönüşebilir.

Savaşın yolu, sadece daha büyük acılara çıkar. Irak’tan Afganistan’a kadar, bu bölge defalarca emperyalist saldırılarla yerle bir edildi. Bugün Lübnan, Yemen, Suriye ve Filistin halkları hâlâ İsrail’in Batı destekli savaşlarının yıkıcı etkisi altında eziliyor.

İlerici Enternasyonal, İsrail Devleti’ne ve onun insanlığa karşı yoğunlaşan savaşına direnen dünya halklarının yanındadır. Bölgedeki kalıcı barışa giden tek yol, Filistin’in özgürlüğünden geçmektedir.