İleri dönüşüm festivali Müze Gazhane'de başladı

Sürdürülebilir sosyal etki platformu Upcycle İstanbul’un düzenlediği Upcycle İstanbul Art and Design Festival, 9 Haziran’a kadar Müze Gazhane’de devam ediyor.

Sergiler, iklim krizi, nesli tükenen hayvanlar, yok olan ekosistemler ile ilgili çarpıcı mesajlar verecek eserlere ev sahipliği yapıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür A.Ş. destekleriyle üçüncü kez hayata geçirilen festival sergilerinde İrfan Önürmen, Gül Ilgaz, Genco Gülan, Pınar Akkurt, Mahmut Celayir, Nergiz Yeşil, Mehmet Kavukçu, Aynur Önürmen, Eylem Pala’nın da aralarında bulunduğu 40 sanatçının sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratan ve atıklara ikinci şans veren eserleri yer alıyor.

Tüm sergi ve etkinliklerin ücretsiz olduğu festivalde, sanat ve tasarım sergilerinin yanı sıra; söyleşiler, film ve belgesel gösterimleri, atölyeler ve konser gerçekleşecek.

Festival programı için burayı tıklayın.(AÖ)