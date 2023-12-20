İlçe Postası'ndan okuyun: Ergani, Eğil, Silvan

Anadolu Kültür ile Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği ortaklığında yürütülen proje Diyarbakır Hafızası’nın “İlçe Postası” ismiyle başlayan yeni sergi dizisi yayında.

Diyarbakır’ın merkez dışında kalan ilçelerini oralarda doğmuş, büyümüş yazarlar ve araştırmacılar aktarıyor.

İlk İlçe Postası’nda Silvan’ı, Kürtçe üzerine çalışmalarıyla da tanınan yazar Dilawer Zeraq kişisel bir rotada, şiirsel bir dille anlattı. Yazar, araştırmacı Müslüm Üzülmez, Ergani hakkında bilgi birikimini şahsî kayıtlarla harmanladığı bir yazı yazdı. Eğil’in Ermeni geçmişine dair bir belgeselin iki yönetmeninden biri olan gazeteci Altan Sancar, doğduğu toprakları birçok başlıkta bugünle kıyaslarken suların altından, üzerinden bir geziye çıkardı.

Sergi editörlüğünü Pınar Öğünç'ün yaptığı İlçe Postası'nın çevirileri ise Dilawer Zeraq, Abdulsıttar Özmen (Kürtçe) ve Nazım Dikbaş'a (İngilizce) ait. Sergi tasarımını ise Ali Doğan Çetin yaptı.

Diyarbakır Hafızası'nda, kurulduğu yerde varlığını altı bin yıldır aralıksız sürdüren şehrin somut ve somut olmayan kültürel değerleri, çokkültürlü yapısı ve tarihi seçilmiş temalarla ele alınıyor.

Kente dair özel koleksiyonlarda bulunan belgeleri Diyarbakır Hafızası’yla paylaşmak için [email protected] adresinden iletişime geçilebilir. (AÖ)