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Yayın Tarihi: 31 Mart 2024 23:43
 ~ Son Güncelleme: 1 Nisan 2024 02:31
3 dk Okuma

İlçe ilçe İstanbul seçim sonuçları

İstanbul’un 39 ilçesinin sadece 13’ünde AKP öndeyken, 26 ilçede CHP önde.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İlçe ilçe İstanbul seçim sonuçları

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu %53.47 oy ile önde. İmamoğlu’nun rakibi Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) adayı Murat Kurum’un oyu ise %40,81’de kaldı.

Peki, İstanbul’un 39 ilçesinin tercihleri ne yönde oldu?

Şu ana kadar açılan yüzde 96,96 sandık açıldı. Bu duruma göre ilçelerin 26’sında CHP önde. AKP, ilçelerin sadece 13’ünde birinci parti olurken diğer partilerden ilçe belediyesi kazanan olmadı.

CHP’nin bu seçim yarışında önde olduğu ilçeler şöyle: Adalar, Ataşehir, Avcılar, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Şile, Şişli, Tuzla ve Üsküdar.

AKP’nin birinci olduğu ilçeler şöyle: Arnavutköy, Bahçelievler, Bağcılar, Başakşehir, Esenler, Fatih, Güngören, Kağıthane, Pendik, Sultanbeyli, Sultangazi, Ümraniye ve Zeytinburnu.

Adalar Belediyesi

  • CHP -  Ali Ercan Akpolat: %61.57
  • AKP - Uğur Sina Şen: %25.36

Arnavutköy Belediyesi

  • AKP - Mustafa Candaroğlu: %44.19
  • CHP - Tekin Aras: %40.52

Ataşehir Belediyesi

  • CHP - Onursal Adıgüzel: %59.54
  • AKP - Mustafa Naim Yağcı: %36.57

Avcılar Belediyesi

  • CHP - Utku Caner Çaykara: %55.23
  • AKP - Abdullah Küçükoğlu: %39.69

Bağcılar Belediyesi

  • AKP - Abdullah Özdemir: %58.29
  • CHP - Cem Kılıç: %34.86

Bahçelievler Belediyesi

  • AKP - Hakan Bahadır: %49.92
  • CHP-  Emine Gülizar Emecan: %46.52

Bakırköy Belediyesi

  • CHP - Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu: %72.03
  • AKP - Ali Talip Özdemir: %23.07

Başakşehir Belediyesi

  • AKP - Yasin Kurtoğlu: %49.61
  • CHP - Mesut Öksüz : %38.59

Bayrampaşa Belediyesi

  • CHP - Hasan Mutlu: %49
  • AKP - İlknur Kovaç Bayraktar: %43.64

Beşiktaş Belediyesi

  • CHP - Rıza Akpolat: %78.56
  • MHP - Serkan Toper: %13.96

Beykoz Belediyesi

  • CHP - Alaattin Köseler: %48.16
  • AKP - Murat Aydın: %46.75

Beylikdüzü Belediyesi

  • CHP - Mehmet Murat Çalık: %55.21
  • AKP - Mustafa Günaydın: %34.71

Beyoğlu Belediyesi

  • CHP - İnan Güney: %51.86
  • AKP - Haydar Ali Yıldız: %43.15

Büyükçekmece Belediyesi

  • CHP - Hasan Akgün: %50.09
  • AKP - Recep Erol: %43.63

Çatalca Belediyesi

  • CHP - Erhan Güzel: %51.63
  • AKP - Mesut Üner: %45.82

Çekmeköy Belediyesi

  • CHP - Orhan Çerkez: %51.32
  • AKP - Ahmet Poyraz: %41.12

Esenler Belediyesi

  • AKP - Mehmet Tevfik Göksu: %53.01
  • CHP - Hasan Dalkıran: %35.56

Esenyurt Belediyesi

  • CHP - Ahmet Özer: %51.5
  • AKP - Hamit Öncü: %40.87

Eyüpsultan Belediyesi

  • CHP - Mithat Bülent Özmen: %50.54
  • AKP - Deniz Köken: %43

Fatih Belediyesi

  • AKP - Mehmet Ergün Turan: %49.32
  • CHP - Mahir Polat: %45.77

Gaziosmanpaşa Belediyesi

  • CHP - Hakan Bahçetepe: %43.42
  • AKP - Hasan Tahsin Usta: %43.09

Güngören Belediyesi

  • AKP - Bünyamin Demir: %52.21
  • CHP - Yüksel Yalçın: %34.71

Kadıköy Belediyesi

  • CHP - Mesut Kösedağ: %77.77
  • AKP - Veli arslan: %14.68

Kağıthane Belediyesi

  • AKP - Mevlüt Öztekin: %51.16
  • CHP - Tonguç Çoban: %37.81

Kartal

  • CHP - Gökhan Yüksel: %56.84
  • AKP -  Hüseyin Karakaya: %36.98

Küçükçekmece Belediyesi

  • CHP - Kemal Çebi: %55.21
  • AKP - Aziz Yeniay: %34.71

Maltepe Belediyesi

  • CHP - Esin Köymen: %61.01
  • AKP - Kadem Ekşi: %33.38

Pendik Belediyesi

  • AKP - Ahmet Cin: %46.99
  • CHP - Süleyman Tarık Balyalı: %45.22

Sancaktepe Belediyesi

  • CHP - Alper Yeğin: %51.48
  • AKP - Şeyma Döğücü: %42.26

Sarıyer Belediyesi

  • CHP - Mustafa Oktay Aksu : %56.24
  • AKP - Hüseyin Çoşkun: %37.28

Silivri Belediyesi

  • CHP - Bora Balcıoğlu: %54.78
  • MHP- Volkan Yılmaz: %40.8

Sultanbeyli Belediyesi

  • AKP -  Ali Tombaş: %47.4
  • CHP - Ayhan Koç: %23.58

Sultangazi Belediyesi

  • AKP - Abdurrahman Dursun: %48.7
  • CHP - Ferhat Epözdemir: %34.4

Şile Belediyesi

  • CHP - Özgür Kabadayı: %52.62
  • AKP - İlhan Ocaklı: %43.81

Şişli Belediyesi

  • CHP - Resul Emrah Şahan: %70
  • AKP -  Gökhan Yüksel: %24.78

Tuzla Belediyesi

  • CHP - Eren Ali Bingöl: %52.14
  • AKP - Şadi Yazıcı: %39.85

Ümraniye Belediyesi

  • AKP -  İsmet Yıldırım: %44.58
  • CHP -  Aykut Erdoğdu: %42.21

Üsküdar Belediyesi

  • CHP - Sinem Dedetaş: %51.06
  • AKP - Hilmi Türkmen: %43.18

Zeytinburnu Belediyesi

  • AKP - Ömer Arısoy: %47.21
  • CHP - Onur Soytürk: %43.53

(AD)

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