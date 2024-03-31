İlçe ilçe İstanbul seçim sonuçları

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu %53.47 oy ile önde. İmamoğlu’nun rakibi Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) adayı Murat Kurum’un oyu ise %40,81’de kaldı.

Peki, İstanbul’un 39 ilçesinin tercihleri ne yönde oldu?

Şu ana kadar açılan yüzde 96,96 sandık açıldı. Bu duruma göre ilçelerin 26’sında CHP önde. AKP, ilçelerin sadece 13’ünde birinci parti olurken diğer partilerden ilçe belediyesi kazanan olmadı.

CHP’nin bu seçim yarışında önde olduğu ilçeler şöyle: Adalar, Ataşehir, Avcılar, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Şile, Şişli, Tuzla ve Üsküdar.

AKP’nin birinci olduğu ilçeler şöyle: Arnavutköy, Bahçelievler, Bağcılar, Başakşehir, Esenler, Fatih, Güngören, Kağıthane, Pendik, Sultanbeyli, Sultangazi, Ümraniye ve Zeytinburnu.

Adalar Belediyesi

CHP - Ali Ercan Akpolat: %61.57

AKP - Uğur Sina Şen: %25.36

Arnavutköy Belediyesi

AKP - Mustafa Candaroğlu: %44.19

CHP - Tekin Aras: %40.52

Ataşehir Belediyesi

CHP - Onursal Adıgüzel: %59.54

AKP - Mustafa Naim Yağcı: %36.57

Avcılar Belediyesi

CHP - Utku Caner Çaykara: %55.23

AKP - Abdullah Küçükoğlu: %39.69

Bağcılar Belediyesi

AKP - Abdullah Özdemir: %58.29

CHP - Cem Kılıç: %34.86

Bahçelievler Belediyesi

AKP - Hakan Bahadır: %49.92

CHP- Emine Gülizar Emecan: %46.52

Bakırköy Belediyesi

CHP - Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu: %72.03

AKP - Ali Talip Özdemir: %23.07

Başakşehir Belediyesi

AKP - Yasin Kurtoğlu: %49.61

CHP - Mesut Öksüz : %38.59

Bayrampaşa Belediyesi

CHP - Hasan Mutlu: %49

AKP - İlknur Kovaç Bayraktar: %43.64

Beşiktaş Belediyesi

CHP - Rıza Akpolat: %78.56

MHP - Serkan Toper: %13.96

Beykoz Belediyesi

CHP - Alaattin Köseler: %48.16

AKP - Murat Aydın: %46.75

Beylikdüzü Belediyesi

CHP - Mehmet Murat Çalık: %55.21

AKP - Mustafa Günaydın: %34.71

Beyoğlu Belediyesi

CHP - İnan Güney: %51.86

AKP - Haydar Ali Yıldız: %43.15

Büyükçekmece Belediyesi

CHP - Hasan Akgün: %50.09

AKP - Recep Erol: %43.63

Çatalca Belediyesi

CHP - Erhan Güzel: %51.63

AKP - Mesut Üner: %45.82

Çekmeköy Belediyesi

CHP - Orhan Çerkez: %51.32

AKP - Ahmet Poyraz: %41.12

Esenler Belediyesi

AKP - Mehmet Tevfik Göksu: %53.01

CHP - Hasan Dalkıran: %35.56

Esenyurt Belediyesi

CHP - Ahmet Özer: %51.5

AKP - Hamit Öncü: %40.87

Eyüpsultan Belediyesi

CHP - Mithat Bülent Özmen: %50.54

AKP - Deniz Köken: %43

Fatih Belediyesi

AKP - Mehmet Ergün Turan: %49.32

CHP - Mahir Polat: %45.77

Gaziosmanpaşa Belediyesi

CHP - Hakan Bahçetepe: %43.42

AKP - Hasan Tahsin Usta: %43.09

Güngören Belediyesi

AKP - Bünyamin Demir: %52.21

CHP - Yüksel Yalçın: %34.71

Kadıköy Belediyesi

CHP - Mesut Kösedağ: %77.77

AKP - Veli arslan: %14.68

Kağıthane Belediyesi

AKP - Mevlüt Öztekin: %51.16

CHP - Tonguç Çoban: %37.81

Kartal

CHP - Gökhan Yüksel: %56.84

AKP - Hüseyin Karakaya: %36.98

Küçükçekmece Belediyesi

CHP - Kemal Çebi: %55.21

AKP - Aziz Yeniay: %34.71

Maltepe Belediyesi

CHP - Esin Köymen: %61.01

AKP - Kadem Ekşi: %33.38

Pendik Belediyesi

AKP - Ahmet Cin: %46.99

CHP - Süleyman Tarık Balyalı: %45.22

Sancaktepe Belediyesi

CHP - Alper Yeğin: %51.48

AKP - Şeyma Döğücü: %42.26

Sarıyer Belediyesi

CHP - Mustafa Oktay Aksu : %56.24

AKP - Hüseyin Çoşkun: %37.28

Silivri Belediyesi

CHP - Bora Balcıoğlu: %54.78

MHP- Volkan Yılmaz: %40.8

Sultanbeyli Belediyesi

AKP - Ali Tombaş: %47.4

CHP - Ayhan Koç: %23.58

Sultangazi Belediyesi

AKP - Abdurrahman Dursun: %48.7

CHP - Ferhat Epözdemir: %34.4

Şile Belediyesi

CHP - Özgür Kabadayı: %52.62

AKP - İlhan Ocaklı: %43.81

Şişli Belediyesi

CHP - Resul Emrah Şahan: %70

AKP - Gökhan Yüksel: %24.78

Tuzla Belediyesi

CHP - Eren Ali Bingöl: %52.14

AKP - Şadi Yazıcı: %39.85

Ümraniye Belediyesi

AKP - İsmet Yıldırım: %44.58

CHP - Aykut Erdoğdu: %42.21

Üsküdar Belediyesi

CHP - Sinem Dedetaş: %51.06

AKP - Hilmi Türkmen: %43.18

Zeytinburnu Belediyesi

AKP - Ömer Arısoy: %47.21

CHP - Onur Soytürk: %43.53

(AD)