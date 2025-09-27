"İlaçları aksatılan hasta mahpus Hatice Yıldız’ın durumu ağırlaşıyor"

İHD İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, “F Oturması” eyleminin 705’incisini dernek binası önünde gerçekleştirdi. Bu haftaki açıklamada, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde bulunan ağır hasta mahpus Hatice Yıldız’ın sağlık sorunlarına dikkat çekildi.

Eylemde “Tedavi haktır engellenemez” ve “Hasta tutsak kadınlar serbest bırakılsın” pankartları açılırken sık sık sloganlar atıldı.

"Eylül katliamları unutulmasın"

Eylül ayının cezaevlerinde yaşanan katliamlarla anıldığını hatırlatan İHD İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, 1995’te Buca, 1996’da Diyarbakır ve 1999’da Ulucanlar Cezaevi’nde yaşanan saldırılarda çok sayıda mahpusun yaşamını yitirdiğini vurguladı.

Komisyon, dönemin başbakanı Bülent Ecevit’in “İçeriye hâkim olmadan dışarıya hâkim olamayız” sözlerinin de cezaevlerinde uygulanan baskı ve hak ihlallerinin topluma yönelik daha geniş bir politikanın parçası olduğunun göstergesi olduğunu ifade etti.

Açıklamada, hapishanelerdeki hak ihlallerine karşı ses çıkarmanın yalnızca bir duyarlılık değil, geleceğe sahip çıkma sorumluluğu olduğu belirtilerek, Eylül katliamlarının unutulmaması ve benzer olayların tekrar etmemesi için mücadele edilmesi gerektiği kaydedildi.

F Oturması’nda bu hafta, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutulan 75 yaşındaki Hatice Yıldız’ın sağlık durumu gündeme taşındı. Yıldız’ın demans, yüksek tansiyon, kemik erimesi, bel fıtığı, omurga eğriliği, mide rahatsızlığı ve görme bozukluğu gibi birçok hastalıkla mücadele ettiği, sık sık baygınlık geçirdiği belirtildi.

"Hatice Yıldız serbest bırakılsın"

Hapishane koşullarında yaşamını sürdürmesi mümkün olmayan Yıldız’ın tutuklanmasının ardından ilaçlarının aksatıldığı ve tedavisinin yeterince yapılmadığı için sağlık durumunun daha da ağırlaştığı aktarıldı.

Ailesi ve avukatlarının infaz erteleme, denetimli serbestlik ve Adli Tıp Kurumu’na sevk başvurularına rağmen sonuç alınamadığı ifade edildi. Kızı, annesinin 19 aydır cezaevinde bulunduğunu, sağlık sorunlarının giderek ağırlaştığını ve yeni yasal düzenlemelere rağmen tahliye edilmediğini belirtti.

Komisyon, Hatice Yıldız’ın ve tüm ağır hasta, yaşlı ve engelli mahpusların serbest bırakılması için yetkililere çağrı yaptı.

(EMK)