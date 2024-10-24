İlaç fiyatlarına yüzde 23,5’lik kur zammı

İlaç fiyatlandırılmasında kullanılan Euro değeri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla arttırıldı.

Karar bugünkü Resmi Gazete‘de “Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına dair değişiklik” başlığıyla yayınlandı. Böylelikle 1 Euro değeri yüzde 23,5 artışla 17,54 liradan 21,67 liraya yükseltildi.

Bazı ilaçlar haricindeki ürünlerin perakende satış fiyatı belirlenirken uygulanacak depocu ve eczacı kar oranları da belirlendi. Depocuya satış fiyatı 328 TL’ye kadar olan kısmı için yüzde 8, eczacı karı yüzde 28, 328 - 657 TL arasında kalan kısmı için depocu karı yüzde 6, eczacı karı yüzde 18 ve 657 TL üstünde kalan kısmı için depocu karı yüzde 3, eczacı karı yüzde 13 olacak.

Ayrıca barem değerleri Euro değerinde yapılan değişiklik oranında güncellenerek fiyat korumalı ürünlerde 74,72 TL ve diğer ürünlerde 39,05 TL oldu.

Yeni euro değerine göre hesaplanan beşeri tıbbi ürünlerin fıyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 euro değeri, 2025 yılı için de uygulanmaya devam edecek. Karar yarından itibaren yürürlüğe girecek.

(HA)