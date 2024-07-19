İl il Suruç Katliamı anma törenleri

Bundan dokuz yıl önce Kobanili çocuklara oyuncak götürmek için Suruç’ta Amara Kültür Merkezi’nde IŞİD’in yaptığı canlı bomba saldırısı sonrası hayatını kaybeden 33 düş yolcusu 20 Temmuz’da düzenlenecek törenlerle anılacak.

SURUÇ KATLİAMI’NIN 8. YILI Suruç’ta yaşamını kaybeden 33 "Düş Yolcusu"

Açıklamaların sloganı: “Suruç için adalet herkes için adalet”

ETHA'nın derlediği bilgilere göre, anma törenleri şöyle:

*Amara Kültür Merkezinde her yıl olduğu gibi bu sene de 11.50’de anma düzenlenecek.

*Suruç’ta hayatını kaybedenler İstanbul’dan Samsun’a; Van’dan Diyarbakır’a, Hakkari’den Trabzon’a, Bursa’dan Ordu’ya kentlerde bulunan mezarı başında anılacak.

İSTANBUL

Ece Dinç: Karacaahmet Mezarlığı

Nazegül Bahar Boyraz: Küçükyalı Mezarlığı

Duygu Tuna, Cemil Yıldız, İsmet Şeker: Gazi Mezarlığı

Polen Ünlü, Ezgi Sadet: Ihlamurkuyu Mezarlığı

Alper Sapan: Kurtköy Mezarlığı

Büşra Mete: Şeyhli Mezarlığı

Vatan Budak: GOP Karlıtepe Mezarlığı

VAN

Yunus Emre Şen: Şehitlik Mezarlığı

MARDİN

Emrullah Akhamur, Murat Yurtgül: Kızıltepe

HAKKARİ

Süleyman Aksu: Orman Mahallesi Mezarlığı

BURSA

Ferdane-Nartan Kılıç: Hamitler Mezarlığı

Nuray Koçan: Mudanya

SAMSUN

Mert Cömert: Samsun

URFA

Kasım Deprem, Osman Çiçek: Suruç Mezarlığı

DİYARBAKIR

Veysel Özdemir: Yeniköy Mezarlığı

Nazlı Akyürek: 450 Evler

CİZRE

Uğur Özkan: Asri Mezarlığı

AĞRI

Erdal Bozkurt: Sorguçlu Köyü Mezarlığı

MUŞ

Evrim Deniz Erol, Medali Barutçu, Serhat Devrim: Taşo Mezarlığı

DERSİM

Çağdaş Aydın: Ovacık, Güneykonak Mezarlığı

ANTAKYA

Okan Pirinç: Hancağız Aile Mezarlığı

TRABZON

Koray Çapoğlu, Of

İstanbul

İstanbul’da bu yıl da iki ayrı eylem gerçekleşecek. Saat 18.00’de Suruç Aileleri İnisiyatifi’nin çağrısıyla Kadıköy Halitağa Caddesinde Adalet Nöbeti yapılacak. 19.30’da ise gençlik örgütlerinin çağrısıyla Süreyya Operası önünde yan yana gelinecek.

Ankara

Ankara’da da bu sene iki ayrı açıklama olacak. Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri saat 18.30’da Sakarya Medyanı’nda açıklama yapacak, gençlik örgütlerinin çağrısı ise 19.00’da Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önü.

Dersim

Dersim Seyid Rıza Meydanı’nda saat 17.30’da Suruç'ta ölenler için açıklama yapılacak.

İzmir

İzmir Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi, Eskişehir Ulus Anıtı, Adana İnönü Parkı, Samsun Çiftlik Akbank önünde saat 18.00’da açıklama gerçekleştirilecek.

Rize’nin Fındıklı Meydanında 18.30’da açıklama yapılacak.

(EMK)