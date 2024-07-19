İl il Suruç Katliamı anma törenleri
Bundan dokuz yıl önce Kobanili çocuklara oyuncak götürmek için Suruç’ta Amara Kültür Merkezi’nde IŞİD’in yaptığı canlı bomba saldırısı sonrası hayatını kaybeden 33 düş yolcusu 20 Temmuz’da düzenlenecek törenlerle anılacak.
SURUÇ KATLİAMI’NIN 8. YILI
Suruç’ta yaşamını kaybeden 33 "Düş Yolcusu"
Açıklamaların sloganı: “Suruç için adalet herkes için adalet”
ETHA'nın derlediği bilgilere göre, anma törenleri şöyle:
*Amara Kültür Merkezinde her yıl olduğu gibi bu sene de 11.50’de anma düzenlenecek.
*Suruç’ta hayatını kaybedenler İstanbul’dan Samsun’a; Van’dan Diyarbakır’a, Hakkari’den Trabzon’a, Bursa’dan Ordu’ya kentlerde bulunan mezarı başında anılacak.
İSTANBUL
Ece Dinç: Karacaahmet Mezarlığı
Nazegül Bahar Boyraz: Küçükyalı Mezarlığı
Duygu Tuna, Cemil Yıldız, İsmet Şeker: Gazi Mezarlığı
Polen Ünlü, Ezgi Sadet: Ihlamurkuyu Mezarlığı
Alper Sapan: Kurtköy Mezarlığı
Büşra Mete: Şeyhli Mezarlığı
Vatan Budak: GOP Karlıtepe Mezarlığı
VAN
Yunus Emre Şen: Şehitlik Mezarlığı
MARDİN
Emrullah Akhamur, Murat Yurtgül: Kızıltepe
HAKKARİ
Süleyman Aksu: Orman Mahallesi Mezarlığı
BURSA
Ferdane-Nartan Kılıç: Hamitler Mezarlığı
Nuray Koçan: Mudanya
SAMSUN
Mert Cömert: Samsun
URFA
Kasım Deprem, Osman Çiçek: Suruç Mezarlığı
DİYARBAKIR
Veysel Özdemir: Yeniköy Mezarlığı
Nazlı Akyürek: 450 Evler
CİZRE
Uğur Özkan: Asri Mezarlığı
AĞRI
Erdal Bozkurt: Sorguçlu Köyü Mezarlığı
MUŞ
Evrim Deniz Erol, Medali Barutçu, Serhat Devrim: Taşo Mezarlığı
DERSİM
Çağdaş Aydın: Ovacık, Güneykonak Mezarlığı
ANTAKYA
Okan Pirinç: Hancağız Aile Mezarlığı
TRABZON
Koray Çapoğlu, Of
İstanbul
İstanbul’da bu yıl da iki ayrı eylem gerçekleşecek. Saat 18.00’de Suruç Aileleri İnisiyatifi’nin çağrısıyla Kadıköy Halitağa Caddesinde Adalet Nöbeti yapılacak. 19.30’da ise gençlik örgütlerinin çağrısıyla Süreyya Operası önünde yan yana gelinecek.
Ankara
Ankara’da da bu sene iki ayrı açıklama olacak. Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri saat 18.30’da Sakarya Medyanı’nda açıklama yapacak, gençlik örgütlerinin çağrısı ise 19.00’da Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önü.
Dersim
Dersim Seyid Rıza Meydanı’nda saat 17.30’da Suruç'ta ölenler için açıklama yapılacak.
İzmir
İzmir Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi, Eskişehir Ulus Anıtı, Adana İnönü Parkı, Samsun Çiftlik Akbank önünde saat 18.00’da açıklama gerçekleştirilecek.
Rize’nin Fındıklı Meydanında 18.30’da açıklama yapılacak.
(EMK)