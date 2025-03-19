İl il İmamoğlu’na destek eylemleri: "Her yer İstanbul her yer direniş"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından herkesi bulundukları yerlerde il içle binalarına çağırdı.

Rize Fındıklı’da İmamoğlu için adalet nöbeti başlatıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi’nin çağrısının ardından, partililer Türkiye genelindeki il ve ilçe binaları önünde toplandı. Rize Rize’nin Fındıklı ilçesinde CHP’li yurttaşlar, sabah saatlerinde gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için adalet nöbeti başlattı. bianet’e konuşan CHP’li Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, “Biz Ekrem İmamoğlu’nun yanındayız. Ekrem Bey ve gözaltındaki CHP’lilerin bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz. Buraya meciyi de taşıdık. Burada başlattığımız adalet nöbetindeki tüm yemekler evlerde hazırlanıyor, imece usulü ile hazırlanıyor her şey.”

CHP Fındıklı İlçe Yöneticisi Belma Çolakoğlu, “Adalet istiyoruz, gözaltındakiler serbest bırakılsın” dedi. CHP’liler Fındıklı’nın sokaklarında “Susma sustukça sıra sana gelecek”, “Hak hukuk adalet” sloganları ile yürüdü.

Muğla’da beş gözaltı

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek isteyen CHP'lilere polis saldırdı. Saldırıda, 5 kişi gözaltına alındı.

MA'daki habere göre, CHP Muğla İl Başkanlığı, CHP Menteşe İlçe Örgütü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmamasını protesto etmek amacıyla Muğla Adalet Sarayı'na yürümek istedi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve CHP'li ilçe belediye başkanlarının da katıldığı yürüyüşe izin verilmedi. Kitlenin önünü barikat kuran polis, yürüyüşe katılanlara biber gazıyla saldırdı. Gazlı saldırıda CHP Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan'la birlikte 5 kişi gözaltına alındı.

Bandırma: Bu bir darbe

Bandırma'nın Sesi gazetesine göre, Bandırma’da da CHP’liler gözaltı kararını protesto ederek İmamoğlu’na destek eylemi yaptı.

Gözaltı kararını sert bir dille eleştiren CHP Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Atak, “Türkiye, halkın seçme ve seçilme hakkını, halkın iradesini ve seçtiklerini hedef alarak siyasi ömrünü uzatmaya çalışan Erdoğan iktidarının büyük siyasi saldırısıyla güne başladı. Erdoğan ve çevresindeki dar çıkar grubu halkın seçme ve seçilme hakkına açık bir darbe girişiminde bulunmuştur. Bu, millete topyekun bir saldırıdır. Erdoğan’ı sandıkta 4 kez yendiği için defalarca iktidarın saldırılarının hedefi olan Cumhurbaşkanı Ön Seçim Adayımız, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve İstanbul’daki çalışma arkadaşları, belediye başkanlarımız, yol arkadaşlarımız, gazeteciler, fikir insanları, toplumun her kesiminden yurttaşlar bu sabah itibariyle gözaltına alınmıştır. Bu bir darbedir!" dedi.

Ankara: Yurttaşlar genel merkeze yürüyor

CHP’de de yurttaşlar Ankara’da da parti genel merkezine kadar yürüdü. Burada konuşma yapan CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, şöyle dedi:

“Milletin yerine karar vermek, halkın iradesinin yerine geçmek ya da ona engel olmak için güç kullanmak darbedir.

Şu anda, bir sonraki cumhurbaşkanını milletin belirlemesine engel olmak üzere bir güç devrededir. Bu güç, ülkeyi kendi iktidarı için rehin almak isteyen dar ve küçük bir çıkar grubudur.

Bu güç bertaraf edilmezse, 86 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliği kalmayacak, ülkemiz felakete sürüklenecektir.

Aynı şekilde, her türlü pervasızlığı kendine hak gören bu siyasi azınlık, bu sabah itibariyle Cumhuriyetimizin 100 yılı aşan temel ilkelerini ve işleyişini askıya almak ve çok partili demokrasi hayatımızı yok etmek için de harekete geçmiş durumdadır. Cumhuriyet Halk Partisi ve Ekrem İmamoğlu, adalet ve demokrasi talep eden herkesin ortak sesi, ortak nefesidir, ortak iradesidir.

Bu mücadele, sadece Ekrem İmamoğlu’nun, sadece Cumhuriyet Halk Partisi’nin mücadelesi değildir! Bu, 86 milyonun geleceğine sahip çıkma mücadelesidir!"

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(EMK)