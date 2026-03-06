ENGLISH KURDÎ
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 06.03.2026 15:32 6 Mart 2026 15:32
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.03.2026 15:43 6 Mart 2026 15:43
Okuma Okuma:  2 dakika

"KURTULUŞUMUZ FEMİNİZMDE"

İl il Feminist Gece Yürüyüşleri programları

Adana, Antalya, Ankara, Bodrum, Çanakkale, Datça, Fethiye, Hopa, İstanbul, İzmir ve Mersin’de yapılacak yürüyüşler için toplanma noktaları ve saatleri açıklandı.

BİA Haber Merkezi

Görsel: @8MartYuruyus

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bu yıl da Türkiye’nin pek çok kentinde Feminist Gece Yürüyüşleri gerçekleştirilecek. Yürüyüşlerin sloganlarında patriyarkaya, kapitalizme, savaşa ve heteroseksizme karşı feminist mücadele ve dayanışma vurgusu öne çıkıyor. Feminist örgütler ve kadın hareketleri, kurtuluşun feminist mücadeleyle mümkün olduğunu dile getirerek sokaklarda buluşmaya çağırıyor.

Adana, Antalya, Ankara, Bodrum, Çanakkale, Datça, Fethiye, Hopa, İstanbul, İzmir ve Mersin’de yapılacak yürüyüşler için toplanma noktaları ve saatleri açıklandı.

Adana
Adana’da bu yıl 3. Feminist Gece Yürüyüşü düzenleniyor. Katılımcılar patriyarkal kapitalizme karşı feminist mücadeleyi büyütmek ve sokakları “mora boyamak” çağrısıyla bir araya geliyor.
Toplanma: Saat 19.00 – Gazipaşa Çocuk Parkı (Celalettin Seyhan İlkokulu yanı)

Ankara
Ankara’da düzenlenecek yürüyüşte Filistin’den Rojava’ya, İran’dan Ankara’ya kadar dünyanın farklı yerlerindeki kadın mücadeleleriyle dayanışma vurgulanıyor.
Toplanma: Saat 19.30 – Yüksel Caddesi

Antalya
Antalya’da kadınlar ve lubunyalar, eşit, özgür, laik ve barış içinde bir yaşam talebiyle 13. Feminist Gece Yürüyüşü’nde buluşuyor.
Toplanma: Saat 19.00 – Üçkapılar

Bodrum
Bodrum’daki yürüyüşte eşitsizlik, görünmez kılınma ve emeğin, bedenin ve kimliğin sömürülmesine karşı mücadele çağrısı yapılıyor.
Toplanma: Saat 17.30 – Tepecik Cami Meydanı

Çanakkale
Çanakkale’de düzenlenecek yürüyüşte kadınlar 8 Mart’ta isyanlarını dile getirmek için bir araya geliyor.
Toplanma: Saat 20.30 – Golf Çay Bahçesi

Datça
Datça’da savaş, şiddet ve patriyarkaya karşı kadın özgürlüğü için mücadele vurgusuyla yürüyüş gerçekleştirilecek.
Toplanma: Saat 19.30 – Demokrasi Evi

Fethiye
Fethiye’de kadınlar hayatlarından, emeklerinden ve sözlerinden vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak şiddete, eşitsizliğe ve yoksulluğa karşı bir araya geliyor.
Toplanma: Saat 19.30 – 1 No’lu Sağlık Ocağı

Hopa
Hopa’da yoksulluğa ve gericiliğe karşı eşit, özgür ve güvenceli bir yaşam talebiyle Feminist Gece Yürüyüşü düzenleniyor.

İstanbul
İstanbul’daki yürüyüşte patriyarkaya, heteroseksizme, kapitalizme ve savaşa karşı feminist mücadele ve dayanışma vurgulanıyor.
Toplanma: Saat 19.30 – Sıraselviler / Taksim

İzmir
İzmir’de feministler patriyarkaya karşı “bitmeyen isyan, neşe ve öfkeyle” sokakları mora boyamaya çağırıyor.
Toplanma: Saat 19.00 – Eski Leman Kültür (Penguen Kitabevi önü)

Mersin
Mersin’de düzenlenecek 12. Feminist Gece Yürüyüşü’nde eşit ve özgür bir yaşam talebiyle buluşma çağrısı yapılıyor.
Toplanma: Saat 19.30 – Kushimoto Sokağı

