İl il Feminist Gece Yürüyüşleri programları

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bu yıl da Türkiye’nin pek çok kentinde Feminist Gece Yürüyüşleri gerçekleştirilecek. Yürüyüşlerin sloganlarında patriyarkaya, kapitalizme, savaşa ve heteroseksizme karşı feminist mücadele ve dayanışma vurgusu öne çıkıyor. Feminist örgütler ve kadın hareketleri, kurtuluşun feminist mücadeleyle mümkün olduğunu dile getirerek sokaklarda buluşmaya çağırıyor.

Adana, Antalya, Ankara, Bodrum, Çanakkale, Datça, Fethiye, Hopa, İstanbul, İzmir ve Mersin’de yapılacak yürüyüşler için toplanma noktaları ve saatleri açıklandı.

Tüm yükü sırtımıza bindirip varlığımızı küçülten patriyarkanın bize ve tüm kadınlara ne yaptığını konuşabilmemizin, bununla mücadele edebilmemizin imkanı feminizm.



Biz bu düzeni değiştirmek istiyoruz. Mücadeleyi büyütmek için 8 Mart’ta saat 19.30'da Feminist Gece Yürüyüşü’ne! pic.twitter.com/3asNdMj9dv — 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü (@8MartYuruyus) February 16, 2026

📢📢Duyduk duymadık demeyin!

Bu yıl da her 8 Mart’ta olduğu gibi her neredeysek oradan çıkıyor, yollarda birbirimizi bularak geliyoruz.



Bu yıl da çatlaklardan sızarak Feminist Gece Yürüyüşü’nde buluşuyoruz!

19:30’da Sıraselvilerdeyiz!

Sen yoksan, bir kişi eksiğiz. 💜 pic.twitter.com/MysGGXDH0F — 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü (@8MartYuruyus) March 4, 2026

Adana

Adana’da bu yıl 3. Feminist Gece Yürüyüşü düzenleniyor. Katılımcılar patriyarkal kapitalizme karşı feminist mücadeleyi büyütmek ve sokakları “mora boyamak” çağrısıyla bir araya geliyor.

Toplanma: Saat 19.00 – Gazipaşa Çocuk Parkı (Celalettin Seyhan İlkokulu yanı)

Ankara

Ankara’da düzenlenecek yürüyüşte Filistin’den Rojava’ya, İran’dan Ankara’ya kadar dünyanın farklı yerlerindeki kadın mücadeleleriyle dayanışma vurgulanıyor.

Toplanma: Saat 19.30 – Yüksel Caddesi

Antalya

Antalya’da kadınlar ve lubunyalar, eşit, özgür, laik ve barış içinde bir yaşam talebiyle 13. Feminist Gece Yürüyüşü’nde buluşuyor.

Toplanma: Saat 19.00 – Üçkapılar

Bodrum

Bodrum’daki yürüyüşte eşitsizlik, görünmez kılınma ve emeğin, bedenin ve kimliğin sömürülmesine karşı mücadele çağrısı yapılıyor.

Toplanma: Saat 17.30 – Tepecik Cami Meydanı

Çanakkale

Çanakkale’de düzenlenecek yürüyüşte kadınlar 8 Mart’ta isyanlarını dile getirmek için bir araya geliyor.

Toplanma: Saat 20.30 – Golf Çay Bahçesi

Datça

Datça’da savaş, şiddet ve patriyarkaya karşı kadın özgürlüğü için mücadele vurgusuyla yürüyüş gerçekleştirilecek.

Toplanma: Saat 19.30 – Demokrasi Evi

Fethiye

Fethiye’de kadınlar hayatlarından, emeklerinden ve sözlerinden vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak şiddete, eşitsizliğe ve yoksulluğa karşı bir araya geliyor.

Toplanma: Saat 19.30 – 1 No’lu Sağlık Ocağı

Hopa

Hopa’da yoksulluğa ve gericiliğe karşı eşit, özgür ve güvenceli bir yaşam talebiyle Feminist Gece Yürüyüşü düzenleniyor.

İstanbul

İstanbul’daki yürüyüşte patriyarkaya, heteroseksizme, kapitalizme ve savaşa karşı feminist mücadele ve dayanışma vurgulanıyor.

Toplanma: Saat 19.30 – Sıraselviler / Taksim

İzmir

İzmir’de feministler patriyarkaya karşı “bitmeyen isyan, neşe ve öfkeyle” sokakları mora boyamaya çağırıyor.

Toplanma: Saat 19.00 – Eski Leman Kültür (Penguen Kitabevi önü)

Mersin

Mersin’de düzenlenecek 12. Feminist Gece Yürüyüşü’nde eşit ve özgür bir yaşam talebiyle buluşma çağrısı yapılıyor.

Toplanma: Saat 19.30 – Kushimoto Sokağı

