İl İl 8 Mart eylemleri

Türkiye’nin dört bir yanında kadınlar ve LGBTİ+'lar yoksulluğa, şiddete, eşitsizliğe ve sömürüye karşı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde sokaklardaydı. Eylem ve açıklamalarda kadınlar, iktidarın ve erkek egemen sistemin dayattığı yoksulluğa, şiddete, hak gasplarına karşı taleplerini haykırdı.

Evrensel’in derlediği haberde kadınlar farklı şehirlerde şu çağrıları yaptı:

Ankara

Ankara'da kadınlar, Kolej Meydanından Sakarya Caddesine yürüdü. Kadınlara yoksulluk, işsizlik ve kriz dışında bir şey vaat edilmediği belirtilen açıklamada, "Yerel seçimlere gittiğimiz bu süreçte kamusal haklarımıza sahip çıkmaya kadınların ve LGBTİ+ların eşit, özgür yaşadığı kentleri inşa etmeye kararlıyız" denildi.

İzmir

İzmir Kadın Platformunun (İKP) çağrısıyla Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir araya gelen kadınlar, "Eşit, özgür bir yaşamı birlikte kazanacağız" yazılı pankart ile ÖSYM binası önüne yürüdü.

Diyarbakır

Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda buluşan kadınlar “Jin, jiyan, azadî” sloganları attı. Miting alanına sabah saatlerinden itibaren gelmeye başlayan kadınlar, giydikleri yöresel kıyafetlerle alanı renklendirdi.

Kocaeli

Hep bir ağızdan slogan atan kadınlar “Emeğimiz, bedenimiz kimliğimiz bizim, eşitlik özgürlük laiklik için bir aradayız. Mücadelede kararlı, özgürlükte ısrarcıyız. Karanlığa karşı biz varız” dediler.

Kayseri

Kadın Platformu’nun çağrısıyla Kayseri Forum önünde buluşan kadınlar Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. Kentte 8 Mart kutlamasına katılımın uzun aradan sonra kitlesel olması dikkat çekti. “Eşit işe eşit ücret”, “ücretsiz kreş istiyoruz”, “kadın cinayetleri politik” sloganlarının atıldığı yürüyüş sonrası basın açıklaması yapıldı.

Eskişehir

Eskişehir Demokratik Kadın Platformunun (EDKP) Üniversite Caddesi'nden Adalar'a düzenlediği yürüyüş ile alanlardaydı. Kadınlar eylemde, "Tarihimize, kadın dayanışmasının gücüne yaslanıyoruz. Savaşa karşı barış sözümüzü, sömürüye ve yoksulluğa karşı insanca yaşam talebimizi, şiddete karşı dayanışmamızı ve mücadelemizi örgütlüyoruz. Yaşasın kadın dayanışması! Yaşasın 8 Mart!" dedi.

Gebze

Gebze Kadın Platformu'nun çağrısıyla Tarihi Çeşme önünde buluşan kadınlar "Yaşasın kadın dayanışması", "Kadın cinayetleri politiktir" ve "Jin jiyan azadi" sloganları attı.

Bursa

Bursa Gemlik’te yürüyüş gerçekleştiren DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi kadın işçiler ve Gemlik Kadın Platformu “Haklarımızdan, eşitlik mücadelemizden vazgeçmiyoruz” dedi.

Sivas

KESK Sivas Şubeler Platformu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketinde (TÜRASAŞ) çalışan kadın işçileri ziyaret etti. Daha sonra İstasyon Caddesinde "Mücadelede Kararlı Özgürlükte Israrcıyız " başlıklı el bültenleri dağıtıldı.

Çanakkale

Çanakkale’de 8 Mart Kadın Platformu’yla birlikte 30 kurumun çağrısıyla kadınlar bir araya geldi. “Eşit ve özgür bir yaşamı birlikte kuracağız” diyen kadınlar, yoksulluk, sömürü, güvencesizlik ve işsizliğe karşı sokağa çıktı.(AÖ)