İl il 25 Kasım eylemleri: Öfkeni, isyanını, direncini al gel

Türkiye’nin birçok kentinde kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında sokaklara çıkarak erkek şiddetine karşı ses yükseltecek.
Kadınlar ve LGBTİ+’lar, İstanbul’da Taksim’den, Ankara’da İnsan Hakları Anıtı’ndan, İzmir’de Alsancak’tan seslenecek ve yaşam hakkını savunacak.
25 Kasım Platformu İstanbul için bugün çağrı yapmıştı. “Pankartımız hazır; öfkeni, isyanını, direncini al gel” mesajıyla kadınlara seslenen platform, herkesi 25 Kasım saat 19.30’da Taksim Tünel’de buluşmaya davet etmişti.
25 Kasım: Kadınlar Birlikte Aşıyor
Erkek Şiddeti Veritabanı, Avrupa Birliği'nce eş finanse edilen ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından yürütülen ‘Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III LOT I’ kapsamında hayata geçirildi.
Veritabanına https://erkeksiddeti.org/adresinden ulaşabilirsiniz.
BirGün'ün derlemesine göre, il il eylemler şöyle:
İstanbul
Saat: 19.30
Yer: Taksim Tünel
Ankara
Saat: 19.00
Yer: İnsan Hakları Anıtı
Ankara – ODTÜ
Tarih: 24 Kasım Pazartesi
Saat: 20.00
Yer: 5. Yurt Önü
İzmir
Saat: 18.30
Yer: Penguen Kitabevi Önü
Adana
Saat: 18.00
Yer: Atatürk Parkı
Kocaeli
Saat: 18.30
Yer: İzmit Merkez Bankası Önü
Eskişehir
Saat: 18.30
Yer: Espark Bağlar Kapısı
Bursa
Saat: 19.00
Yer: Fomara Meydanı
Balıkesir Merkez
Saat: 18.00
Yer: Salih Tozan Kültür Merkezi
Edremit
Saat: 16.30
Yer: Edremit Cumhuriyet Meydanı
Burhaniye
Saat: 11.30
Yer: Eski Kütüphane Önü
Gömeç
Saat: 15.00
Yer: Saadettin Baycan Parkı
Ayvalık
Saat: 17.30
Yer: Öğretmen Evi
Antalya
Saat: 18.00
Yer: Kapalıyol Halkbankası Önü
Bolu
Saat: 17.45
Yer: İzzet Baysal Anıtı
Çanakkale
Saat: 17.00
Yer: Eski Salı Pazarı
Kuşadası
Saat: 18.30
Yer: Meteoroloji Kavşağı
Söke
Saat: 16.00
Yer: Hükümet Meydanı
Aydın
Saat: 17.30
Yer: Taş Köprü
Didim
Saat: 16.30
Yer: Didim Belediye Önü
Dersim
Saat: 17.30
Yer: Sanat Sokağı
Urfa
Saat: 17.30
Yer: Novada Park ATM Önü
Van
Saat: 18.00
Yer: Van AVM Önü
Diyarbakır
Saat: 16.00
Yer: Eski Cezaevi
Elazığ
Saat: 16.00
Yer: PTT Meydanı
(EMK)