KADIN
Yayın Tarihi: 23 Kasım 2025 17:40
 ~ Son Güncelleme: 23 Kasım 2025 17:45
2 dk Okuma

İl il 25 Kasım eylemleri: Öfkeni, isyanını, direncini al gel

Kadınlar ve LGBTİ+’lar, İstanbul’da Taksim’den, Ankara’da İnsan Hakları Anıtı’ndan, İzmir’de Alsancak’tan seslenecek ve yaşam hakkını savunacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İl il 25 Kasım eylemleri: Öfkeni, isyanını, direncini al gel
Fotoğraf: csgorselarsiv.org

Türkiye’nin birçok kentinde kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında sokaklara çıkarak erkek şiddetine karşı ses yükseltecek.

Kadınlar ve LGBTİ+’lar, İstanbul’da Taksim’den, Ankara’da İnsan Hakları Anıtı’ndan, İzmir’de Alsancak’tan seslenecek ve yaşam hakkını savunacak.

25 Kasım Platformu İstanbul için bugün çağrı yapmıştı. “Pankartımız hazır; öfkeni, isyanını, direncini al gel” mesajıyla kadınlara seslenen platform, herkesi 25 Kasım saat 19.30’da Taksim Tünel’de buluşmaya davet etmişti.

25 Kasım: Kadınlar Birlikte Aşıyor
25 Kasım: Kadınlar Birlikte Aşıyor
17 Kasım 2025

Erkek Şiddeti Veritabanı, Avrupa Birliği'nce eş finanse edilen ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından yürütülen ‘Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III LOT I’ kapsamında hayata geçirildi.

Veritabanına https://erkeksiddeti.org/adresinden ulaşabilirsiniz.

BirGün'ün derlemesine göre, il il eylemler şöyle:

İstanbul

Saat: 19.30
Yer: Taksim Tünel

Ankara

Saat: 19.00
Yer: İnsan Hakları Anıtı

Ankara – ODTÜ

Tarih: 24 Kasım Pazartesi
Saat: 20.00
Yer: 5. Yurt Önü

İzmir

Saat: 18.30
Yer: Penguen Kitabevi Önü

Adana

Saat: 18.00
Yer: Atatürk Parkı

Kocaeli

Saat: 18.30
Yer: İzmit Merkez Bankası Önü

Eskişehir

Saat: 18.30
Yer: Espark Bağlar Kapısı

Bursa

Saat: 19.00
Yer: Fomara Meydanı

Balıkesir Merkez

Saat: 18.00
Yer: Salih Tozan Kültür Merkezi

Edremit

Saat: 16.30
Yer: Edremit Cumhuriyet Meydanı

Burhaniye

Saat: 11.30
Yer: Eski Kütüphane Önü

Gömeç

Saat: 15.00
Yer: Saadettin Baycan Parkı

Ayvalık

Saat: 17.30
Yer: Öğretmen Evi

Antalya

Saat: 18.00
Yer: Kapalıyol Halkbankası Önü

Bolu

Saat: 17.45
Yer: İzzet Baysal Anıtı

Çanakkale

Saat: 17.00
Yer: Eski Salı Pazarı

Kuşadası

Saat: 18.30
Yer: Meteoroloji Kavşağı

Söke

Saat: 16.00
Yer: Hükümet Meydanı

Aydın

Saat: 17.30
Yer: Taş Köprü

Didim

Saat: 16.30
Yer: Didim Belediye Önü

Dersim

Saat: 17.30
Yer: Sanat Sokağı

Urfa

Saat: 17.30
Yer: Novada Park ATM Önü

Van

Saat: 18.00
Yer: Van AVM Önü

Diyarbakır

Saat: 16.00
Yer: Eski Cezaevi

Elazığ

Saat: 16.00
Yer: PTT Meydanı

(EMK)

İstanbul
25 Kasım'a giderken 25 kasım uluslararası dayanışma günü 25 Kasım Erkek şiddeti 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü
