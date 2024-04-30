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HABER
Yayın Tarihi: 30 Nisan 2024 08:49
 ~ Son Güncelleme: 30 Nisan 2024 18:50
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İl il 1 Mayıs çağrıları

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde emek-meslek örgütleri, siyasi partiler ve demokratik kitle örgütlerinin çağrısıyla ülkenin dört bir yanında mitingler düzenlenecek.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İl il 1 Mayıs çağrıları

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Türkiye'nin birçok noktasında miting düzenlenecek.

İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul'da uyguladığı yasağa karşı emek-meslek örgütleri, siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri Saraçhane ve Beşiktaş'a çağrı yapıyor.

İl il 1 Mayıs miting alanları ve başlangıç saatlerini derledik. 

İSTANBUL

Saraçhane (Toplanma saati 10:00)

  • Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
  • Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu
  • Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği
  • Türk Dişhekimleri Birliği
  • CHP
  • DEM Parti
  • Emek Partisi
  • Sol Parti
  • TİP
  • TKH
  • TKP

Beşiktaş (Toplanma saati 10:00)

  • Türk Tabipleri Birliği
  • İstanbul Eczacı Odası
  • Türkiye Yazarlar Sendikası
  • Halkevleri
  • EHP
  • Partizan
  • 1 Mayıs Taksim Platformu
  • Halkın Kurtuluş Partisi

ANKARA

Yürüyüş: 12.00 (AKM önü)

Miting: 13.30 (Tandoğan Meydanı)

İZMİR 

Basmane, Liman, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanılacak ve dört koldan yapılacak.

Toplanma: 10.00

Miting: 13.00 (Gündoğdu Meydanı)

ANTALYA 

Yürüyüş: 15.30 (Aydın Kanza Parkı)

Miting: Cumhuriyet Meydanı

ADANA

Yürüyüş: 15.00 (Kasım Gürlek Köprüsü)

Miting: Uğur Mumcu Meydanı 

HATAY

Antakya-Defne

  • Miting: 15:30 (Maksim Alanı)

İskenderun

  • Miting: 16.00 (Tayfur Sökmen Bulvarı)

Samandağ

  • Miting: 14.00 (Eski PTT önü)

MERSİN

Yürüyüş: 15.30 (Tevfik Sırrı Gür Stadı)

Miting: Cumhuriyet Alanı

DERSİM

Toplanma: 10.00 (Genel İş Tunceli Şubesi Önü)

Miting: Seyit Rıza Meydanı

BATMAN

Batman, Diyarbakır, Mardin, Şırnak Bölge Mitingi

Miting: 11.00 (8 Mart Kadın Parkı)

VAN

Van, Ağrı, Hakkâri Bölge Mitingi

Miting: 11.30 (Musa Anter Barış Parkı)

AYDIN

Merkez

  • Toplanma: 15.30 (Taşköprü Mevkii)
  • Miting: 16.00 (Atatürk Kent Meydanı)

Didim 

  • Toplanma: 11.00 (Didim Belediyesi Önü)
  • Miting: Cumhuriyet Meydanı

ESKİŞEHİR

Miting: 11.00 (Cumhuriyet Meydanı)

GAZİANTEP 

Toplanma: 11.00 (Yeşilsu Meydanı)

Miting: İstasyon Meydanı

BURSA

Toplanma: 12.30 (Atatürk Stadyumu) 

Miting: 14.00 (Kent Meydanı)

BALIKESİR

Bandırma

  • Toplanma: 11.30 (Bandırma İDO İskelesi Önü)
  • Miting: Cumhuriyet Meydanı

Edremit

  • Toplanma: 09.30
  • Miting: Şehit Hamdibey Meydanı

Burhaniye

  • Toplanma: 16.00
    Miting: Cumhuriyet Meydanı

Gömeç

  • Toplanma: 17.00 (Sadettin Baycan Parkı)
    Miting: Cumhuriyet Meydanı

Balya

  • Toplanma: 12.00
  • Miting: Cumhuriyet Meydanı

Erdek

  • Toplanma: 17.00
  • Miting: Cumhuriyet Meydanı

KONYA

Miting: 12.00 (Kılıçaslan Şehir Meydanı)

SAMSUN

Miting: 13.00 (Cumhuriyet Meydanı)

ARTVİN

Miting: 12.00 (Atapark)

ZONGULDAK

Miting: 13.00 (Madenci Anıtı)

AMASYA

Miting: 14.00 (Atatürk Anıtı)

KAYSERİ

Miting: 14.00 (Mimar Sinan Parkı)

KIRŞEHİR

Miting: 11.00 (Cacabey Parkı)

EDİRNE

Toplanma: 11.30 (Şükrüpaşa İlkokulu önü)

Miting: 11.00 (Saraçlar Caddesi)

AFYON

Toplanma: 13.00 (Eğitim Sen Afyon Şube önü)

Miting: 13.30 (Kent Meydanı)

AKSARAY

Toplanma: 13.00 (Bereket Fırını yanı)

Miting: 14.00 (Kent Meydanı)

BARTIN

Toplanma: 11.00 (Kemerköprü Meydanı)

Miting: 13.30 (Cumhuriyet Meydanı)

BOLU

Toplanma: 12.00 (İzzet Baysal Anıtı)

Miting: 13.00 (Kardelen Meydanı)

BURDUR

Toplanma: 11.30 (Çatal Pınar Mevkii)

Miting: 12.30 (Cumhuriyet Meydanı)

ÇANAKKALE

Toplanma: 11.30 (Eski Salı Pazarı)

Miting: 13.00 (Cumhuriyet Meydanı)

ÇORUM

Toplanma: 10.00 (Pir Baba Parkı önü)

Miting: 12.00 (Saat Kulesi Meydanı)

DENİZLİ

Toplanma: 14.30 (Çınar Meydanı)

 Miting: 15.30 (Ulus Meydanı)

DÜZCE

Toplanma: 11.00 (Belediye Meydanı)

 Miting: 12.30 (Anıt Park Meydanı)

ELAZIĞ

Toplanma: 12.30 (Hozat Garajı)

 Miting: 13.30 (Perşembe Pazarı)

ERZİNCAN

Toplanma: 11.00 (Eski Terminal Önü)

Miting: 12.30 (Cumhuriyet Meydanı)

GİRESUN

Toplanma: 11.00 (Debboy)

Miting: 12.00 (Osmanağa Meydanı)

IĞDIR

Miting: 10.00 (Belediye Meydanı)

(Mİ)

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