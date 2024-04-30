İl il 1 Mayıs çağrıları
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Türkiye'nin birçok noktasında miting düzenlenecek.
İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul'da uyguladığı yasağa karşı emek-meslek örgütleri, siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri Saraçhane ve Beşiktaş'a çağrı yapıyor.
İl il 1 Mayıs miting alanları ve başlangıç saatlerini derledik.
İSTANBUL
Saraçhane (Toplanma saati 10:00)
- Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
- Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu
- Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği
- Türk Dişhekimleri Birliği
- CHP
- DEM Parti
- Emek Partisi
- Sol Parti
- TİP
- TKH
- TKP
Beşiktaş (Toplanma saati 10:00)
- Türk Tabipleri Birliği
- İstanbul Eczacı Odası
- Türkiye Yazarlar Sendikası
- Halkevleri
- EHP
- Partizan
- 1 Mayıs Taksim Platformu
- Halkın Kurtuluş Partisi
ANKARA
Yürüyüş: 12.00 (AKM önü)
Miting: 13.30 (Tandoğan Meydanı)
İZMİR
Basmane, Liman, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanılacak ve dört koldan yapılacak.
Toplanma: 10.00
Miting: 13.00 (Gündoğdu Meydanı)
ANTALYA
Yürüyüş: 15.30 (Aydın Kanza Parkı)
Miting: Cumhuriyet Meydanı
ADANA
Yürüyüş: 15.00 (Kasım Gürlek Köprüsü)
Miting: Uğur Mumcu Meydanı
HATAY
Antakya-Defne
- Miting: 15:30 (Maksim Alanı)
İskenderun
- Miting: 16.00 (Tayfur Sökmen Bulvarı)
Samandağ
- Miting: 14.00 (Eski PTT önü)
MERSİN
Yürüyüş: 15.30 (Tevfik Sırrı Gür Stadı)
Miting: Cumhuriyet Alanı
DERSİM
Toplanma: 10.00 (Genel İş Tunceli Şubesi Önü)
Miting: Seyit Rıza Meydanı
BATMAN
Batman, Diyarbakır, Mardin, Şırnak Bölge Mitingi
Miting: 11.00 (8 Mart Kadın Parkı)
VAN
Van, Ağrı, Hakkâri Bölge Mitingi
Miting: 11.30 (Musa Anter Barış Parkı)
AYDIN
Merkez
- Toplanma: 15.30 (Taşköprü Mevkii)
- Miting: 16.00 (Atatürk Kent Meydanı)
Didim
- Toplanma: 11.00 (Didim Belediyesi Önü)
- Miting: Cumhuriyet Meydanı
ESKİŞEHİR
Miting: 11.00 (Cumhuriyet Meydanı)
GAZİANTEP
Toplanma: 11.00 (Yeşilsu Meydanı)
Miting: İstasyon Meydanı
BURSA
Toplanma: 12.30 (Atatürk Stadyumu)
Miting: 14.00 (Kent Meydanı)
BALIKESİR
Bandırma
- Toplanma: 11.30 (Bandırma İDO İskelesi Önü)
- Miting: Cumhuriyet Meydanı
Edremit
- Toplanma: 09.30
- Miting: Şehit Hamdibey Meydanı
Burhaniye
- Toplanma: 16.00
Miting: Cumhuriyet Meydanı
Gömeç
- Toplanma: 17.00 (Sadettin Baycan Parkı)
Miting: Cumhuriyet Meydanı
Balya
- Toplanma: 12.00
- Miting: Cumhuriyet Meydanı
Erdek
- Toplanma: 17.00
- Miting: Cumhuriyet Meydanı
KONYA
Miting: 12.00 (Kılıçaslan Şehir Meydanı)
SAMSUN
Miting: 13.00 (Cumhuriyet Meydanı)
ARTVİN
Miting: 12.00 (Atapark)
ZONGULDAK
Miting: 13.00 (Madenci Anıtı)
AMASYA
Miting: 14.00 (Atatürk Anıtı)
KAYSERİ
Miting: 14.00 (Mimar Sinan Parkı)
KIRŞEHİR
Miting: 11.00 (Cacabey Parkı)
EDİRNE
Toplanma: 11.30 (Şükrüpaşa İlkokulu önü)
Miting: 11.00 (Saraçlar Caddesi)
AFYON
Toplanma: 13.00 (Eğitim Sen Afyon Şube önü)
Miting: 13.30 (Kent Meydanı)
AKSARAY
Toplanma: 13.00 (Bereket Fırını yanı)
Miting: 14.00 (Kent Meydanı)
BARTIN
Toplanma: 11.00 (Kemerköprü Meydanı)
Miting: 13.30 (Cumhuriyet Meydanı)
BOLU
Toplanma: 12.00 (İzzet Baysal Anıtı)
Miting: 13.00 (Kardelen Meydanı)
BURDUR
Toplanma: 11.30 (Çatal Pınar Mevkii)
Miting: 12.30 (Cumhuriyet Meydanı)
ÇANAKKALE
Toplanma: 11.30 (Eski Salı Pazarı)
Miting: 13.00 (Cumhuriyet Meydanı)
ÇORUM
Toplanma: 10.00 (Pir Baba Parkı önü)
Miting: 12.00 (Saat Kulesi Meydanı)
DENİZLİ
Toplanma: 14.30 (Çınar Meydanı)
Miting: 15.30 (Ulus Meydanı)
DÜZCE
Toplanma: 11.00 (Belediye Meydanı)
Miting: 12.30 (Anıt Park Meydanı)
ELAZIĞ
Toplanma: 12.30 (Hozat Garajı)
Miting: 13.30 (Perşembe Pazarı)
ERZİNCAN
Toplanma: 11.00 (Eski Terminal Önü)
Miting: 12.30 (Cumhuriyet Meydanı)
GİRESUN
Toplanma: 11.00 (Debboy)
Miting: 12.00 (Osmanağa Meydanı)
IĞDIR
Miting: 10.00 (Belediye Meydanı)
(Mİ)