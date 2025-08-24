ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 24 Ağustos 2025 20:57
 ~ Son Güncelleme: 24 Ağustos 2025 21:04
2 dk Okuma

İl Göç Müdürlüğü önünde "Nana" protestosu: İşkenceleriniz yanınıza kalmayacak

Nana’ya zorla “gönüllü geri gönderme” formu imzalatılmak istendiği vurgulanan açıklamada, "Ona ‘Formu imzala kurtul, Türkiye’de hapisten asla çıkamazsın’ diyerek dayatma yapıyorsunuz" denildi.

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

İl Göç Müdürlüğü önünde "Nana" protestosu: İşkenceleriniz yanınıza kalmayacak
Fotoğraflar: Evrim Kepenek / bianet

Nana’ya Özgürlük İnisiyatifi Azerbaycan’a geri gönderilmek istenen göçmen arkadaşları Nana için İstanbul Farih’teki İl Göç İdaresi Müdürlüğü önünde eylem yaptı.

Ellerinde “Nana’ya özgürlük” yazılı dövizler taşıyan grup adına açıklamayı Gilda Silifkeli okudu.

"Usulsüzlükler yaptığınızı biliyoruz"

Silifkeli, göç idaresine seslenerek şunları söyledi:

“Bu işkenceleriniz, GGM terörünüz son bulana kadar, Nana’yı geri alana kadar yaptığınız insanlık dışı uygulamaları teşhir edeceğiz. İşkenceleriniz yanınıza kalmayacak. Sosyal medya kampanyamızdan bu yana Nana’yı defalarca transfer ederek ne yapacağınızı şaşırdığınız ortada. Özellikle avukatıyla görüşmesini engellemek için usulsüzlükler yaptığınızı da biliyoruz.”

Açıklamada, Nana’ya zorla “gönüllü geri gönderme” formu imzalatılmak istendiği vurgulandı. Silifkeli, “Baskılarınız sonuçsuz kaldı. Şimdi ona ‘Formu imzala kurtul, Türkiye’de hapisten asla çıkamazsın’ diyerek dayatma yapıyorsunuz. Bunların hepsi işkencedir ve suçtur” dedi.

Öğrenciler, tepkilerini bastırmak için kişilerin kriminalize edildiğini, bu yolla sürecin halk desteğinden koparılmaya çalışıldığını ifade etti. “Nana’nın başına gelenleri ve geri gönderme merkezlerindeki baskıları teşhir ediyoruz. Usulsüz deportlarla göçmenlerin ülkelerinde tutuklanmasına zemin hazırlayan sürecin farkındayız” denildi.

Adalet vurgusu yapılan açıklamada son olarak şöyle denildi:

“Egemenlerin adaletine inancımız hiç olmadı. Ezilenlerin adaletini sağlamak için her zaman kapınıza dayandık, yine dayanacağız. Nana’yı koruyacağız. Onu derhal serbest bırakın."

Son bölümde talepler sıralandı:

  • Nana’ya derhal eşyaları ulaştırılsın.
  • Vegan beslenme imkanı sağlansın.
  • Nana derhal avukatı ile görüştürülsün.
  • Avukatı dışında hiçbir personel ya da polis görüşmesi yapılmasın.
  • Nana derhal serbest bırakılsın.
  • GGM işkenceleri son bulsun.

Öğrenciler, “Nana yalnız değildir” sloganıyla açıklamalarını sonlandırdı.

(EMK)

Nanaxanim Babanzade Ahmet Baran Çelik göçmen kadınlar göç idaresi
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected]
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor.

