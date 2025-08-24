İl Göç Müdürlüğü önünde "Nana" protestosu: İşkenceleriniz yanınıza kalmayacak

Nana’ya Özgürlük İnisiyatifi Azerbaycan’a geri gönderilmek istenen göçmen arkadaşları Nana için İstanbul Farih’teki İl Göç İdaresi Müdürlüğü önünde eylem yaptı.

Ellerinde “Nana’ya özgürlük” yazılı dövizler taşıyan grup adına açıklamayı Gilda Silifkeli okudu.

"Usulsüzlükler yaptığınızı biliyoruz"

Silifkeli, göç idaresine seslenerek şunları söyledi:

“Bu işkenceleriniz, GGM terörünüz son bulana kadar, Nana’yı geri alana kadar yaptığınız insanlık dışı uygulamaları teşhir edeceğiz. İşkenceleriniz yanınıza kalmayacak. Sosyal medya kampanyamızdan bu yana Nana’yı defalarca transfer ederek ne yapacağınızı şaşırdığınız ortada. Özellikle avukatıyla görüşmesini engellemek için usulsüzlükler yaptığınızı da biliyoruz.”

Açıklamada, Nana’ya zorla “gönüllü geri gönderme” formu imzalatılmak istendiği vurgulandı. Silifkeli, “Baskılarınız sonuçsuz kaldı. Şimdi ona ‘Formu imzala kurtul, Türkiye’de hapisten asla çıkamazsın’ diyerek dayatma yapıyorsunuz. Bunların hepsi işkencedir ve suçtur” dedi.

Öğrenciler, tepkilerini bastırmak için kişilerin kriminalize edildiğini, bu yolla sürecin halk desteğinden koparılmaya çalışıldığını ifade etti. “Nana’nın başına gelenleri ve geri gönderme merkezlerindeki baskıları teşhir ediyoruz. Usulsüz deportlarla göçmenlerin ülkelerinde tutuklanmasına zemin hazırlayan sürecin farkındayız” denildi.

Adalet vurgusu yapılan açıklamada son olarak şöyle denildi:

“Egemenlerin adaletine inancımız hiç olmadı. Ezilenlerin adaletini sağlamak için her zaman kapınıza dayandık, yine dayanacağız. Nana’yı koruyacağız. Onu derhal serbest bırakın."

Son bölümde talepler sıralandı:

Nana’ya derhal eşyaları ulaştırılsın.

Vegan beslenme imkanı sağlansın.

Nana derhal avukatı ile görüştürülsün.

Avukatı dışında hiçbir personel ya da polis görüşmesi yapılmasın.

Nana derhal serbest bırakılsın.

GGM işkenceleri son bulsun.

Öğrenciler, “Nana yalnız değildir” sloganıyla açıklamalarını sonlandırdı.

